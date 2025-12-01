O nouă „crimă de onoare” șochează Olanda. O adolescentă a fost ucisă cu sălbăticie de familie dintr-un motiv banal

O adolescentă de doar 18 ani a fost victima unei așa-numite „crime de onoare” în Olanda, după ce și-ar fi supărat tatăl dintr-un motiv aparent banal într-o societate occidentală.

Procurorii olandezi au informat că Ryan Al Najjar, în vârstă de 18 ani, a fost găsită moartă, cu gura legată, mâinile legate la spate și gleznele lipite cu bandă adezivă. Se pare că fata a fost pur și simplu legată și aruncată într-o mlaștină, unde aceasta s-a înecat. Cadavrul a fost descoperit la șase zile după ce tânăra a dispărut din casa familiei sale, în mai 2024, scrie Daily Mail.

Anchetatorii bănuiesc că tânăra ar fi fost ucisă chiar de către familie pentru că ar fi încălcat regulile islamice stricte, refuzând să poarte văl și utilizând rețelele de socializare, anunță autoritățile.

Frații ei, Mohamed, în vârstă de 23 de ani, și Muhanad Al Najjar, în vârstă de 25 de ani, sunt acum judecați pentru uciderea ei, în timp ce tatăl lor, Khaled – acuzat că a ordonat uciderea – a fugit în Siria, țara sa de origine.

Noi detalii dezvăluite de procurori în weekend susțin că Ryan a încălcat regulile stricte ale familiei sale adoptând un stil de viață occidental, intrând în grupuri în care se aflau și băieți, refuzând să poarte vălul islamic și folosind rețelele de socializare. Procurorii au susținut în instanță că uciderea pare să fi fost declanșată de un videoclip live pe TikTok în care Ryan apărea fără văl pe cap și purtând machiaj.

Aceștia au spus că mesajele postate în comentarii sugerează că videoclipul a jenat familia lui Ryan, deoarece nu se încadra în viziunile lor tradiționale.

Cum s-a petrecut totul

Khaled, tatăl acuzat că a orchestrat crima, va fi judecat în lipsă după ce a fugit din țară. Anchetatorii susțin că uciderea a venit după un istoric de intimidare și control în interiorul casei, comportamentul lui Ryan fiind considerat de rudele sale o trădare a valorilor islamice.

Frații, al căror proces a început săptămâna trecută, insistă că nu au fost implicați și spun că tatăl lor a comis singur crima.

Ryan a dispărut pe 22 mai 2024. Un trecător i-a descoperit trupul pe 28 mai în Lelystad, la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Amsterdam. Anchetatorii au găsit ulterior ADN aparținând tatălui ei sub unghiile tinerei, indicând faptul că aceasta s-ar fi opus atacului care a dus la moartea sa.

Khaled ar fi trimis două e-mailuri ziarului olandez De Telegraaf, revendicând responsabilitatea și spunând că fiii săi sunt nevinovați. Procurorii, însă, au respins această afirmație. Aceștia susțin că tatăl le-a spus fiilor săi să o ia pe Ryan, să o ducă într-un loc izolat și să se întâlnească cu el acolo. La scurt timp după miezul nopții, Ryan a fost ucisă.

Deși anchetatorii au descoperit ADN-ul tatălui ei sub unghiile lui Ryan, procurorii spun că nu pot stabili dacă el sau unul dintre frații ei a comis crima.

„Crimele de onoare sunt complet inacceptabile. Aceasta este o formă de feminicid”, a declarat procurorul de caz.

Autoritățile olandeze au cerut vineri pedepse cu închisoarea de până la 25 de ani pentru cei trei suspecți. Investigațiile criminalistice au confirmat că toți cei trei suspecți au fost prezenți la locul crimei, deși nu este clar cine a comis anumite acte. „Khaled a fost forța declanșatoare, dar fără fiii săi, Ryan nu ar fi fost acolo”, au declarat procurorii.

În timp ce frații își învinovățesc tatăl pentru crimă, surorile lor îi susțin și îl trag și ele la răspundere pe tată. Procurorii, însă, au indicat mai multe mesaje interceptate care sugerează că frații ar fi putut fi implicați activ în comiterea acestei crime.

