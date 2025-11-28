Caz cutremurător! Un copil de 2 ani a murit, uitat în mașină, pentru că tatăl era „ocupat” cu filme pentru adulți!

Un caz incredibil șochează Statele Unite. Un bărbat a ajuns în fața instanței după ce fiica sa, în vârstă de doar doi ani, a murit după ce a fost abandonată de acesta în mașina familiei, în timp ce afară erau 42 de grade Celsius.

Mai mult decât atât, autoritățile au aflat că, în timp ce copilul își trăia ultimele clipe, bărbatul se afla în casă, consuma alcool și se uita la filme pentru adulți, scrie presa americană.

Parker Scholtes a fost abandonată în mașină timp de aproape trei ore și jumătate, până când a fost găsită inconștientă de mama ei, Erika, atunci când aceasta s-a întors acasă. Tatăl fetiței, Christopher, a venit acasă cu copila dormind pe bancheta din spate a mașinii, așa că a decis să o mai lase să doarmă jumătate de oră în autoturism. Numai că afară erau 42 de grade, iar odată ajuns în casă, bărbatul a uitat, pur și simplu, de copil.

Incidentul cumplit s-a produs în Marana, Arizona. Autoritățile susțin că fetița a încercat cu disperare să iasă din mașină, însă nu a reușit. De altfel, imagini publicate de Poliție arată urmele degețelelor copilei pe geamul mașinii, semn că aceasta a vrut să iasă din autoturism din cauza căldurii.

Tatăl copilului se uita la filme pentru adulți și bea bere

La proces, bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a recunoscut că a început să consume alcool odată ce a ajuns acasă și a început să se uite la filme pentru adulți și să joace jocuri video, uitând, pur și simplu, de copil.

Copila a fost găsită abia când mama ei, Erika, în vârstă de 37 de ani, s-a întors acasă de la spitalul la care lucra ca medic anestezist. Fetița a fost dusă de urgență la spitalul unde lucra mama sa, însă nu a putut fi salvată. Anchetatorii au constatat că temperatura suprafeței scaunului auto era de 65 de grade Celsius, conform rapoartelor detaliate ale incidentului, întocmite de ofițeri.

Bărbatul a fost, în cele din urmă, condamnat la închisoare pe viață.

