Drama din spatele imperiului Kardashian! Kim trăiește un calvar în spatele camerelor de fimat!

Kim Kardashian marturisește că îi este foarte greu să împartă custodia celor patru copii pe care îi are cu fostul său soț, Kanye West și că a ajuns la nivelul în care „simte că îi vine să izbuncnească” din cauza acestei situații.

Kardashian, în vârstă de 45 de ani, a fost sinceră cu privire la situație în episodul din această săptămână al show-ului „Keeping Up With the Kardashians”, în timpul unei plimbări cu mașina alături de fostul ei cumnat, Scott Disick, scrie Page Six.

Ea i-a spus lui Disick cât de „frustrantă” este când West pune la îndoială „caracterul ei de mamă”. „Uneori simt că vreau să izbucnesc, dar nu pot. Pur și simplu nu pot”, a mărturisit ea.

Kim a susținut, de asemenea, că fostul ei soț, în vârstă de 48 de ani, „nu a sunat niciodată”, în ciuda eforturilor ei de a „încuraja o relație, dar una sănătoasă”, între el și familia lor.

„Îmi pare rău pentru tot ce treci. Pare stresant”, a spus Disick, care are trei copii cu sora lui Kim, Kourtney Kardashian.

Kim Kardashian, relație tensionată cu Kanye West

Într-o confesiune ulterioară, un producător al show-ului a remarcat că „fostul iubit al lui Kim este foarte gălăgios. „Pur și simplu nu pot interacționa cu el”, a reacționat Kim.

Ea a continuat să sublinieze că „singura ei preocupare și sarcină” este să fie „puternică” pentru fiicele North, 12 ani, și Chicago, 7 ani, precum și pentru fiii Saint, 9 ani și Psalm, 6 ani.

Vedeta emisiunii „Keeping Up With the Kardashians” a făcut comentarii similare în timpul unei apariții la podcastul „Call Her Daddy” al lui Alex Cooper, luna trecută.

Când a fost întrebată de Cooper despre ultima dată când West și-a văzut copiii, ea a răspuns: „Hmm. Oricând îi poate suna și îi poate întreba. Probabil au trecut câteva luni de când am mai auzit de el”.

În ciuda dificultăților întâmpinate în relația ei și a copiilor ei cu tatăl lor, Kim a insistat că „niciodată” nu i-a ținut despărțiți.

În ceea ce privește motivul pentru care nu respinge niciodată public zvonurile conform cărora îi refuză lui West posibilitatea de a interacționa cu copiii, Kim a explicat că nu este genul de persoană care să scoată la iveală astfel de detalii în mediul online. Totodată, Kim Kardashian a mai mărturisit că a fost aproape să iasă în public și să lămurească această situație, deoarece situația ei „nu este ușoară” și „chiar este una groaznică”, mai scrie sursa citată.

Merită amintit că artistul Kanye West rămâne în topul recordurilor nedorite: acesta plătește una dintre cele mai scumpe pensii alimentare din showbiz – nu mai puțin de 200.000 de euro pe lună!

