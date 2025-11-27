Familie spulberată pe șosea de către o șoferiță care se grăbea la salon! Un copil de doi ani a rămas orfan

O tragedie de nedescris a șocat opinia publică din Marea Britanie. Un copil de numai doi ani a rămas orfan de ambii părinți din cauza unei femei care se grăbea să ajungă la… un salon de înfrumusețare.

Laila Barnard-Wigley, în vârstă de 27 de ani, se afla la volanul unui Mercedes GLA când a intrat în coliziune cu mașina în care se aflau Dean Yarrow, în vârstă de 33 de ani, și iubita acestuia, Faye Wardle, în vârstă de 32 de ani, scrie The Sun.

Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic și au fost declarați morți în urma accidentului, iar la fel ca în România, procesul durează foarte mult. Tragedia a avut loc în luna mai 2021, iar judecătorii nu au dat un verdict definitiv nici până acum. Fiul lor în vârstă de doi ani, care călătorea în aceeași mașină, a fost și el rănit grav, dar a supraviețuit.

Barnard-Wigley, în vârstă de 27 de ani, a fost inițial acuzată de omor, dar acuzațiile au fost ulterior retrase. Acum, ea a recunoscut două capete de acuzare, de conducere neglijentă, după ce procesul a fost rejudecat.

Se grăbea să ajungă la un salon de înfrumusețare

În cadrul primelor înfățișări, atunci când dosarul a fost judecat de instanța de fond, acuzata a susținut în fața magistraților că în momentul producerii accidentului „se grăbea” să ajungă la un salon de înfrumusețare pentru a încerca să vândă machiaj proprietarului”.

Din declarațiile sale, ea a pierdut controlul volanului și, aparent din cauza acvaplanării, s-a izbit de Dean și Faye în timp ce aceștia se deplasau în direcția opusă.

Peugeot-ul cuplului a ajuns pe un câmp în urma „coliziunii frontale”.

Procurorii au declarat că Barnard-Wigley conducea iresponsabil pe drumurile rurale afectate de ploi abundente. Ea a încercat de cinci sau șase ori să depășească o altă mașină cu doar câteva minute înainte de accident. Mai mult, ea avea o viteză mult prea mare pentru condițiile de drum, spun procurorii.

„Acesta a fost un incident cu adevărat tragic, care a lăsat un băiețel orfan și familii devastate, care continuă să fie îndurerate și să încerce să navigheze printr-o viață fără cei dragi. Aceasta a fost o anchetă extrem de complexă și lungă și aș dori să mulțumesc familiilor decedaților pentru răbdarea și puterea lor pe parcursul întregului proces. „Fiecare coliziune fatală este o tragedie care nu trebuia să se întâmple. În spatele fiecărui incident se află o persoană, fie că este vorba de părintele, partenerul, copilul, fratele sau cel mai bun prieten al cuiva și, în aproape fiecare caz, ar fi putut fi prevenită. Când cineva este ucis sau rănit grav într-o coliziune, durerea nu se termină la locul accidentului. Șoferul responsabil trebuie să trăiască cu consecințele pentru tot restul vieții sale”, a declarat sergentul Rob Mazingham, care a anchetat cazul.

Barnard-Wigley va primi sentința în ianuarie.

