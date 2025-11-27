Scandal în showbiz! Acuzatii de trădare între doi artiști, după ce au făcut milioane împreună: ”Nimeni nu ți-e frate, să nu crezi mizeria asta!”

CântărețulT-Pain a decis să vorbească în mod deschis despre relația pe care o are cu DJ Khaled.

Într-un interviu acordat pentru Club Shay Shay, publicat miercuri, 26 noiembrie, artistul în vârstă de 41 de ani a fost întrebat ce a învățat în cei 20 de ani de activitate în industria muzicală.

„Nimeni nu este fratele tău”, i-a spus invitatul gazdei Shannon Sharpe.

După ce Sharpe l-a sfătuit pe T-Pain să nu continue, T-Pain a insistat: „Nimeni nu este fratele tău. Cu toții sunt frații tăi atât cât timp se pot folosi de tine. Acesta este cel mai rapid și mai consecvent lucru pe care l-am învățat în tot acest proces”, a spus artistul, citat de revista People.

Deși inițial a părut că nu va da exemple clare de persoane la care face referire, la un moment dat rapper-ul a spus că DJ Khaled este una dintre persoanele care l-au dezamăgit.

„Ori de câte ori ai nevoie de mine, sunt aici pentru tine. Ori de câte ori ai nevoie de mine. Dar nu, frate. E mizeria asta cu fratele, nimeni nu ți-e frate. L-am avut pe DJ Khaled și spunea «sunt fratele tău». Să nu crezi mizeria asta”, a spus el.

De ce este T-Pain dezamăgit de DJ Khaled

T-Pain, care a colaborat cu DJ Khaled la hitul „All I Do Is Win”, lansat în 2010, a sugerat că poziția sa nu este una nouă.

„Este foarte evident. DJ Khaled știe cum să se miște. Știe cum să facă lucruri cu oameni diferiți. Nu e ceva ce vezi doar la el. Este doar prima persoană la care mă gândesc”, a continuat artistul.

Cântărețul a continuat spunând că a ajutat „atât de mulți oameni” în anii săi în muzică și, în majoritatea cazurilor, acești indivizi nu sunt prieteni de încredere.

„«Ești fratele meu. Ești fratele meu». Și apoi nimic din acele porcării nu a fost reciproce. Nimic nu a venit înapoi. Nicio porcărie nu a însemnat nimic. Când oamenii îți spun cât de mult însemni pentru ei, nu te agăța de asta”, a spus T-Pain, vizibil emoționat.

Aceasta nu este prima dată când T-Pain se pronunță împotriva colegilor săi din industrie. Într-un serial Netflix din 2021, intitulat „This Is Pop”, T-Pain a susținut că Usher i-a spus că melodiile realizate cu Autotune „cam strică muzica”.

„La început am crezut că glumește, dar apoi a zis: «Da, omule, chiar strici muzica pentru cântăreții adevărați»”, a spus T-Pain în serial.

Ulterior, T-Pain a spus că remarca lui Usher i-a produs o depresie care a durat patru ani. Usher a spus ulterior că el și T-Pain au avut o discuție despre situație și că acum totul este bine între ei.

