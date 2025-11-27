Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Scandal în showbiz! Acuzatii de trădare între doi artiști, după ce au făcut milioane împreună: ”Nimeni nu ți-e frate, să nu crezi mizeria asta!”

Scandal în showbiz! Acuzatii de trădare între doi artiști, după ce au făcut milioane împreună: ”Nimeni nu ți-e frate, să nu crezi mizeria asta!”

De: Daniel Matei 27/11/2025 | 10:09
Scandal în showbiz! Acuzatii de trădare între doi artiști, după ce au făcut milioane împreună: ”Nimeni nu ți-e frate, să nu crezi mizeria asta!”
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

CântărețulT-Pain a decis să vorbească în mod deschis despre relația pe care o are cu DJ Khaled.

Într-un interviu acordat pentru Club Shay Shay, publicat miercuri, 26 noiembrie, artistul în vârstă de 41 de ani a fost întrebat ce a învățat în cei 20 de ani de activitate în industria muzicală.

„Nimeni nu este fratele tău”, i-a spus invitatul gazdei Shannon Sharpe.

După ce Sharpe l-a sfătuit pe T-Pain să nu continue, T-Pain a insistat: „Nimeni nu este fratele tău. Cu toții sunt frații tăi atât cât timp se pot folosi de tine. Acesta este cel mai rapid și mai consecvent lucru pe care l-am învățat în tot acest proces”, a spus artistul, citat de revista People.

Deși inițial a părut că nu va da exemple clare de persoane la care face referire, la un moment dat rapper-ul a spus că DJ Khaled este una dintre persoanele care l-au dezamăgit.

Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ”
Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Ori de câte ori ai nevoie de mine, sunt aici pentru tine. Ori de câte ori ai nevoie de mine. Dar nu, frate. E mizeria asta cu fratele, nimeni nu ți-e frate. L-am avut pe DJ Khaled și spunea «sunt fratele tău». Să nu crezi mizeria asta”, a spus el.

Sursa foto: Profimedia

De ce este T-Pain dezamăgit de DJ Khaled

T-Pain, care a colaborat cu DJ Khaled la hitul „All I Do Is Win”, lansat în 2010, a sugerat că poziția sa nu este una nouă.

„Este foarte evident. DJ Khaled știe cum să se miște. Știe cum să facă lucruri cu oameni diferiți. Nu e ceva ce vezi doar la el. Este doar prima persoană la care mă gândesc”, a continuat artistul.

Cântărețul a continuat spunând că a ajutat „atât de mulți oameni” în anii săi în muzică și, în majoritatea cazurilor, acești indivizi nu sunt prieteni de încredere.

„«Ești fratele meu. Ești fratele meu». Și apoi nimic din acele porcării nu a fost reciproce. Nimic nu a venit înapoi. Nicio porcărie nu a însemnat nimic. Când oamenii îți spun cât de mult însemni pentru ei, nu te agăța de asta”, a spus T-Pain, vizibil emoționat.

Aceasta nu este prima dată când T-Pain se pronunță împotriva colegilor săi din industrie. Într-un serial Netflix din 2021, intitulat „This Is Pop”, T-Pain a susținut că Usher i-a spus că melodiile realizate cu Autotune „cam strică muzica”.

„La început am crezut că glumește, dar apoi a zis: «Da, omule, chiar strici muzica pentru cântăreții adevărați»”, a spus T-Pain în serial.

Ulterior, T-Pain a spus că remarca lui Usher i-a produs o depresie care a durat patru ani. Usher a spus ulterior că el și T-Pain au avut o discuție despre situație și că acum totul este bine între ei.

CITEȘTE ȘI:

Imagini bizare cu Calvin Klein la 83 de ani, balansând între glorie și asfalt, în timp ce iubitul tinerel… se concentrează pe arta de a nu face nimic!

Donald Trump și trauma purcelușului: Cum a ajuns o insultă din anii ‘80 să îi bântuie și azi discursurile

Tags:
Iți recomandăm
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Showbiz internațional
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp…
Influenceriță de top, la un pas de închisoare din cauza unor cozonaci! Cum a fost prinsă cu ocaua mică
Showbiz internațional
Influenceriță de top, la un pas de închisoare din cauza unor cozonaci! Cum a fost prinsă cu ocaua…
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
Mediafax
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Gandul.ro
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Polițista care a postat „conținut explicit” pe rețele sociale. „Am făcut-o din necesitate”. Câți bani câștiga pe OnlyFans
Adevarul
Polițista care a postat „conținut explicit” pe rețele sociale. „Am făcut-o din necesitate”....
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski
Digi24
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0
Mediafax
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii mizere. „În fine... suntem inventivi”
Digi 24
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii...
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care...
Opinia lui Ion Țiriac despre mașinile ideale pentru familia Hagi: „Mașina se va transforma în Hagi”
Promotor.ro
Opinia lui Ion Țiriac despre mașinile ideale pentru familia Hagi: „Mașina se va transforma în...
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Gandul.ro
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „E în ...
Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „E în regulă, tu ești bărbat, tu poți să faci asta”
Cu cine face Andreea Esca Revelionul? Detalii din „bucătăria” internă
Cu cine face Andreea Esca Revelionul? Detalii din „bucătăria” internă
Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te ...
Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te sperii de el, când îl vezi”
S-a aflat ce s-ar întâmpla dacă un om ar cădea într-o gaură neagră: „Sfâșiat de întuneric”
S-a aflat ce s-ar întâmpla dacă un om ar cădea într-o gaură neagră: „Sfâșiat de întuneric”
Vica Blochina și Maria Constantin, prietenie pe „interes”: „Eu și Robert am chemat-o ...
Vica Blochina și Maria Constantin, prietenie pe „interes”: „Eu și Robert am chemat-o acasă” | EXCLUSIV
Feli a ajuns pe perfuzii! Ce a pățit cântăreața
Feli a ajuns pe perfuzii! Ce a pățit cântăreața
Vezi toate știrile
×