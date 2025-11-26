Donald Trump și trauma purcelușului: Cum a ajuns o insultă din anii ‘80 să îi bântuie și azi discursurile

Se spune că orice naș își are nașul, iar nici președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a scăpat de-a lungul vremii de asta. Deși în prezent este cel mai puternic om din lume, poziție din care își permite inclusiv să îi insulte pe jurnaliștii care îi pun întrebări incomode, în trecut, el s-a aflat și în postura de a fi înjurat de o persoană care, la acea vreme, avea mai multă putere politică decât el.

Recent, deranjat de o întrebare adresată de o jurnalistă de la Bloomberg, Donald Trump a numit-o pe aceasta „purcelușă”, iar liderul de la Casa Albă este cunoscut pentru relația tensionată pe care o are cu presa.

Cu mult înainte ca Donald Trump să devină președintele SUA, el a fost ținta unei insulte pe care avea să o rostească aproape patru decenii mai târziu împotriva jurnalistei de la Bloomberg, scrie People.com.

În anii ’80, Donald Trump, pe atunci un magnat imobiliar în ascensiune, își propusese să dezvolte un nou complex controversat în Upper West Side din New York, pe care plănuia să-l numească „Television City”, în speranța că noile turnuri pe care voia să le construiască vor înlocui Rockefeller Center ca noul sediu al NBC. Propunerea ambițioasă a lui Trump, contestată de localnici, urmărea să-i consolideze imaginea ca dezvoltator imobiliar prin construirea celei mai înalte clădiri din lume la acea vreme.

Însă democratul Ed Koch, primarul metropolei americane la acea vreme, nu a fost convins de ideea lui Trump, devenind deosebit de nemulțumit de proiect atunci când actualul președinte a cerut reduceri semnificative de taxe, despre care Koch a susținut că sunt „de trei ori” mai mari decât orice astfel de scutire acordată în istorie.

Primarul a insistat că acceptarea acordului l-ar fi îmbogățit excesiv pe Trump în detrimentul banilor publici, deși Trump a insistat că cerințele sale erau corecte și necesare pentru a împiedica NBC să părăsească New York-ul.

Neînțelegerea dintre cei doi din primăvara anului 1987 a amenințat să zădărnicească planurile lui Trump, determinând un schimb de scrisori urâte și comentarii publice între cei doi.

Ploaie de insulte între cei doi

Între notițele scrise și invectivele verbale, Trump l-a numit pe Koch un „manager oribil” și un „idiot” care „nu mai poate să se descurce” și „ar trebui să demisioneze din funcție”, conform arhivelor de presă.

„Orașul New York suferă, în opinia mea, din cele mai grave scandaluri de corupție din istoria orașului și suferă din cauza unei conduceri total incompetente”, a spus atunci Donald Trump în cadrul unei conferințe de presă.

Koch a răspuns atacurilor lui Trump numindu-l pe dezvoltator „lacom, lacom, lacom” și adăugând: „Dacă Donald Trump țipă ca un porc blocat, trebuie să fi făcut ceva bine. Bunul simț nu-mi permite să-i dau trezoreria orașului lui Donald Trump”.

Ulterior, primarul celui mai mare oraș american a realizat că nivelul conversației coborâse enorm și a spus că nu are nicio intenție de a intra „într-o luptă în grajd”. Cu toate acestea, Koch a fost cel care a lansat poate cea mai umilitoare replică din acea dispută, scrie sursa citată. În mijlocul scandalului, Koch s-a referit la rivalul său drept „purcelușul Donald Trump.”

Negocierile lui Trump cu NBC și cu autoritățile locale au eșuat în cele din urmă, iar el a fost forțat să renunțe la visul său de a construi cel mai înalt turn din lume. După câțiva ani de eșecuri și modificări, a început construcția unui proiect rezidențial mult mai modest în cartier.

Koch a părăsit funcția în 1989 și a murit în 2013, dar insultele sale tăioase din timpul celei mai vizibile bătălii dintre ei par să-i fi rămas în minte lui Trump.

Donald Trump a preluat, însă, apelativul de la fostul primar

Aproape patru decenii mai târziu, Trump este, fără îndoială, cel mai puternic om din lume, în mare parte datorită unei strategii politice care s-a bazat în mare măsură pe insulte la adresa celor care l-au contestat.

Deși a vizat mult timp jurnaliștii cu acuzații privind lansarea de știri false și insulte, Trump a reușit să uimească o lume întreagă cu una dintre cele mai recente izbucniri ale sale, la adresa lui Catherine Lucey de la Bloomberg, la bordul Air Force One.

Pe 14 noiembrie anul acesta, când Lucey l-a întrebat despre fostele sale legături cu Jeffrey Epstein, președintele i-a dat un răspuns de-a dreptul șocant jurnalistei. „Liniște! Liniște, purcelușo!”, a spus, tăios, Trump, cu un deget îndreptat direct spre ea.

În timpul unei conferințe din 20 noiembrie, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns la o întrebare despre acest derapaj, atribuindu-l stilului neortodox al lui Trump, care i-a deschis calea ascensiunii politice.

„Președintele este foarte sincer și onest cu toți cei din această sală. Ați văzut cu toții asta. Ați trăit cu toții asta. Și cred că este unul dintre multele motive pentru care poporul american l-a reales pe acest președinte, datorită francheții sale”, a spus ea.

Leavitt a susținut că abordarea directă a lui Trump față de interlocutori este „mult mai respectuoasă” decât abordarea fostului președinte Joe Biden față de mass-media. „Cred că toți cei din această sală ar trebui să aprecieze franchețea și deschiderea pe care le primiți de la președintele Trump aproape zilnic”, a adăugat ea.

CITEȘTE ȘI:

Internetul a luat foc: Meghan Markle e altă femeie! Toți întreabă același lucru: ce și-a făcut la față?

Scene de groază la hotel! Vedeta a fost scoasă pe targă după ce ar fi consumat substanțe interzise!