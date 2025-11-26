Scene de groază la hotel! Vedeta a fost scoasă pe targă după ce ar fi consumat substanțe interzise!

Actrița americană Tara Reid a anunțat că va intenta o acțiune în justiție după ce, spune ea, ar fi fost drogată în timpul unui eveniment public la care a participat în Chicago.

Declarația vine după ce în presă au apărut imagini cu actrița din American Pie în timp ce era scoasă pe o targă dintr-un hotel din Chicago, scrie People.

Într-un raport al Poliției redactat marți, 25 noiembrie, este notat că actrița, în vârstă de 50 de ani, a spus că „a leșinat complet” după ce a băut ceva cu un străin în timp ce se afla la Hotelul DoubleTree din Rosemont, Illinois, pentru o sesiune de autografe. Incidentul s-a produs duminică, 23 noiembrie.

Actrița a declarat că în holul hotelului erau „o grămadă de oameni care se presupunea că erau YouTuberi”. Ea a adăugat că majoritatea „aveau telefoanele scoase și totul mi s-a părut suspect, dar nu știam ce se întâmplă”. Reid le-a spus anchetatorilor că a comandat un pahar de vin alb de la barul hotelului și apoi un bărbat, care s-a prezentat drept Sean P, un influencer și YouTuber de mare succes, i s-a alăturat la bar.

Ulterior, cei doi au ieșit afară să fumeze o țigară și, în timp ce vorbeau, au făcut schimb de numere de telefon, a povestit actrița. Când s-a întors înăuntru, „era un șervețel deasupra băuturii mele”, le-a mai spus Reid polițiștilor.

„Apoi, ultimul lucru pe care mi-l amintesc a fost că am băut acea băutură și am văzut un cuplu stând lângă noi. Următorul lucru pe care mi-l amintesc e că m-am trezit în spital după aproximativ opt ore sau mai mult, fără să știu unde mă aflam sau ce s-a întâmplat. Am leșinat complet, fără să-mi amintesc nimic”, a declarat ea poliției.

Tara Reid va merge în instanță

O înregistrare video obținută de TMZ o arată pe Reid aparent incapabilă să meargă singură în timp ce un bărbat o ajuta să stea în picioare.

View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Ulterior, actrița a fost ajutată să se așeze într-un scaun cu rotile și a fost preluată de un echipaj de ambulanță.

Odată așezată în scaunul cu rotile, actriței i s-a oferit apă îmbuteliată, dar a vorbit incoerent în timp ce era dusă spre ambulanță. Reid a spus că agentul ei a aflat la ce spital a fost dusă și a luat-o de acolo. S-au întors la hotel pentru ca ea să-și poată lua lucrurile, apoi s-a întors la Los Angeles.

„Am încercat să depun o plângere la poliție de când m-am întors în Los Angeles și mi-au spus că nu pot depune una prin telefon și că trebuie să fiu acolo personal”, a spus actrița, adăugând că, în cele din urmă, i s-a permis să depună plângerea fără a fi nevoie să se întoarcă în Illinois.

Reid a susținut că influencerul pe care l-a întâlnit „mi-a trimis prin SMS videoclipurile cu mine a doua zi”, ceea ce ea a considerat ca fiind o tentativă de șantaj, deoarece bărbatul i-ar fi spus că „poate împiedica difuzarea videoclipurilor”.

Ea a adăugat că influencerul i-ar fi confirmat că a băut o singură băutură cât timp au fost împreună. „Sunt dispusă să acționez în justiție”, a concluzionat actrița.

CITEȘTE ȘI:

Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce boală ascunde

Zici că-i film horror! Cum arată cel mai înfricoșător oraș din lume și de ce oamenii nu vor să se mute aici