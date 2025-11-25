Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce boală ascunde

Noua siluetă suplă a lui Michelle Obama stârnește noi controverse legate de fosta primă doamnă a Statelor Unite, iar internauții spun că aceasta ar fi folosit Ozempic sau un alt tip de medicament pentru a slăbi atât de mult.

Speculațiile au atins cote maxime atunci când fosta primă doamnă, în vârstă de 61 de ani, a apărut în blugi strâmți și un tricou mulat, etalându-și abdomenul. După ce Obama a distribuit fotografia, fanii au fost șocați de cât de mult a slăbit aceasta, scrie Radar Online.

Deși Michelle Obama apare frecvent în podcastul ei săptămânal, ea nu are tendința să poarte haine care să-i scoată în evidență noul corp ultra-suplu și adesea stă la o masă unde nu i se vede corpul prea mult. Chiar și chipul soției fostului președinte american pare mai „subțire” în urma pierderii în greutate, scrie sursa citată.

O fotografie distribuită de Obama pe Instagram a devenit virală pe internet, fosta primă doamnă părând mult mai suplă decât în ultimii ani.

Fanii lui Michelle Obama nu sunt prea încântați de schimbare

Deși postarea a primit câteva comentarii aprobatoare, inclusiv din partea unor persoane care i-au transmis lui Michelle Obama că pare mult mai tânără, utilizatorii de pe X au avut opinii mai critice, mulți spunând că aceasta ar fi apelat la un medicament folosit des de vedetele care doresc să slăbească.

„Corpul obținut cu Ozempic al lui Michelle Obama e nasol”, a pufnit o persoană, în timp ce o a doua a scris: „Michelle Obama trebuie să se oprească cu Ozempic”.

„Face o ședință foto pentru că a slăbit enorm și crede că arată frumos, ca orice altă femeie de vârstă mijlocie care ia Ozempic”, a scris o a treia persoană. Alt utilizator a distribuit o fotografie cu Obama din perioada ei de primă doamnă, scriind: „Opinie nepopulară: Michelle Obama arăta mai bine fără Ozempic”.

Unele persoane au făcut legătură cu o serie de declarații făcute în 2021 de Michelle Obama, care a povestit că în perioada pandemiei de COVID-19 a suferit de depresie, după cum scria CNN.

„Depresia este de înțeles în aceste circumstanțe, în aceste vremuri. A crede că putem continua cumva să ne ridicăm deasupra tuturor șocurilor, traumelor și tulburărilor pe care le-am trăit fără să le simțim în acest fel este pur și simplu nerealist. Acesta este unul dintre motivele pentru care trebuie să vorbim mai mult despre sănătatea mintală, deoarece fiecare persoană se confruntă cu traumele, anxietatea, dificultățile în moduri diferite”, povestea ea la acea vreme pentru revista People.

CITEȘTE ȘI:

Anastasia Soare, adevărul din spatele succesului: „Au fost foarte multe uși închise”

După zvonurile divorțului, Barack și Michelle Obama au recunoscut: „A fost o perioadă foarte grea”