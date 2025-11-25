Acasă » Știri » Știri externe » Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce boală ascunde

Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce boală ascunde

De: Daniel Matei 25/11/2025 | 16:16
Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce boală ascunde
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Noua siluetă suplă a lui Michelle Obama stârnește noi controverse legate de fosta primă doamnă a Statelor Unite, iar internauții spun că aceasta ar fi folosit Ozempic sau un alt tip de medicament pentru a slăbi atât de mult.

Speculațiile au atins cote maxime atunci când fosta primă doamnă, în vârstă de 61 de ani, a apărut în blugi strâmți și un tricou mulat, etalându-și abdomenul. După ce Obama a distribuit fotografia, fanii au fost șocați de cât de mult a slăbit aceasta, scrie Radar Online.

Deși Michelle Obama apare frecvent în podcastul ei săptămânal, ea nu are tendința să poarte haine care să-i scoată în evidență noul corp ultra-suplu și adesea stă la o masă unde nu i se vede corpul prea mult. Chiar și chipul soției fostului președinte american pare mai „subțire” în urma pierderii în greutate, scrie sursa citată.

O fotografie distribuită de Obama pe Instagram a devenit virală pe internet, fosta primă doamnă părând mult mai suplă decât în ultimii ani.

Sursa foto: Instagram

Fanii lui Michelle Obama nu sunt prea încântați de schimbare

Deși postarea a primit câteva comentarii aprobatoare, inclusiv din partea unor persoane care i-au transmis lui Michelle Obama că pare mult mai tânără, utilizatorii de pe X au avut opinii mai critice, mulți spunând că aceasta ar fi apelat la un medicament folosit des de vedetele care doresc să slăbească.

Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Corpul obținut cu Ozempic al lui Michelle Obama e nasol”, a pufnit o persoană, în timp ce o a doua a scris: „Michelle Obama trebuie să se oprească cu Ozempic”.

„Face o ședință foto pentru că a slăbit enorm și crede că arată frumos, ca orice altă femeie de vârstă mijlocie care ia Ozempic”, a scris o a treia persoană. Alt utilizator a distribuit o fotografie cu Obama din perioada ei de primă doamnă, scriind: „Opinie nepopulară: Michelle Obama arăta mai bine fără Ozempic”.

Unele persoane au făcut legătură cu o serie de declarații făcute în 2021 de Michelle Obama, care a povestit că în perioada pandemiei de COVID-19 a suferit de depresie, după cum scria CNN.

„Depresia este de înțeles în aceste circumstanțe, în aceste vremuri. A crede că putem continua cumva să ne ridicăm deasupra tuturor șocurilor, traumelor și tulburărilor pe care le-am trăit fără să le simțim în acest fel este pur și simplu nerealist. Acesta este unul dintre motivele pentru care trebuie să vorbim mai mult despre sănătatea mintală, deoarece fiecare persoană se confruntă cu traumele, anxietatea, dificultățile în moduri diferite”, povestea ea la acea vreme pentru revista People.

CITEȘTE ȘI:

Anastasia Soare, adevărul din spatele succesului: „Au fost foarte multe uși închise”

După zvonurile divorțului, Barack și Michelle Obama au recunoscut: „A fost o perioadă foarte grea”

Tags:
Iți recomandăm
Decizie fără precedent! Miss Univers renunță la titlu dintr-un motiv uluitor: ”Am fost martoră la…”
Showbiz internațional
Decizie fără precedent! Miss Univers renunță la titlu dintr-un motiv uluitor: ”Am fost martoră la…”
O celebră actriță de 65 de ani își caută iubitul pe patru aplicații de dating: ”Am avut trei întâlniri diferite până acum”
Showbiz internațional
O celebră actriță de 65 de ani își caută iubitul pe patru aplicații de dating: ”Am avut trei…
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul despre care se spunea că a slăbit zeci de kilograme
Adevarul
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul...
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui...
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat...
Parteneri
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
go4it.ro
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum sunt înregistrate filmele pentru adulți, de fapt. Greșeala pe care majoritatea actorilor o fac, ...
Cum sunt înregistrate filmele pentru adulți, de fapt. Greșeala pe care majoritatea actorilor o fac, în timpul filmărilor
Cât costă un kilogram de cartofi prăjiți în cele mai populare restaurante din București
Cât costă un kilogram de cartofi prăjiți în cele mai populare restaurante din București
Ce a pățit o româncă, după ce s-a cuplat pe net cu un italian, în timpul pandemiei. Ce s-a întâmplat ...
Ce a pățit o româncă, după ce s-a cuplat pe net cu un italian, în timpul pandemiei. Ce s-a întâmplat după ce s-a mutat cu noul ei iubit și cu mama lui
Iustin Petrescu, răsfăţat în noua relaţie! Ce surpriză îi pregătește Hara de ziua lui de naștere
Iustin Petrescu, răsfăţat în noua relaţie! Ce surpriză îi pregătește Hara de ziua lui de naștere
Marilu Dobrescu, decizie radicală după victoria lui Iustin Petrescu în instanță: ”Avea dreptate!”
Marilu Dobrescu, decizie radicală după victoria lui Iustin Petrescu în instanță: ”Avea dreptate!”
Anastasia Soare, adevărul din spatele succesului: „Au fost foarte multe uși închise”
Anastasia Soare, adevărul din spatele succesului: „Au fost foarte multe uși închise”
Vezi toate știrile
×