Anastasia Soare este singura româncă din topul celor mai bogate femei din SUA și are o poveste de viață impresionantă. A crezut în visul ei și a luptat să și-l îndeplinească peste ocean. Avea 32 de ani când practic a luat-o de la zero și și-a dorit să exceleze în domeniul frumuseții. Fondatoarea brandului global Anastasia Beverly Hills își spune pentru prima dată povestea într-o carte-eveniment publicată de Bookzone – Conturul unui vis. La conferința de presă, Regina Sprâncenelor a făcut declarații inedite despre modul în care a gestionat eșecul, dar și succesul de care se bucură de ani buni.

Plecând dintr-un apartament modest din Constanța și ajungând în topul Forbes al celor mai bogate femei din Statele Unite, Anastasia a revoluționat industria de frumusețe aplicând principiile învățate la școala de artă și a cucerit un portofoliu strălucitor de cliente: Michelle Obama, Jennifer Lopez, Kim Kardashian sau Hailey Bieber.

Anastasia Soare era familiarizată cu opreliștile regimului comunist, lipsa căldurii, cozile interminabile la mâncare, așa că și-a asumat riscul de a pleca din România. “Și mai ales profesional. Absolut. Femeile nu aveau nicio șansă în anii ‘80. Absolut nicio șansă. Nu exista acea idee de a fi antreprenor. Faptul că mama mea avea atelierul ei era ieșit din comun”, a punctat ea.

Anastasia Soare: „Au fost foarte multe uși închise, dar eu nu m-am lăsat și am avut încredere în visul meu”

Ajunsă pe tărâmul tuturor posibilităților, Anastasia Soare a fost dispusă să învețe și să profite de orice oportunitate ivită. “Nu m-a inspirat sau nu m-a împins nimeni, a fost singurul job pe care am putut să-l iau pentru că nu vorbeam engleză. La vremea aia, de obicei în industria de cosmetică erau româncele, rusoaicele și unguroaicele. Și norocul meu a fost că una din fetele pe care le-am cunoscut românce în Los Angeles era gravidă. Trebuia să își ia o vacanță de trei luni și am făcut o înțelegere cu ea să lucrez în locul ei, iar când se va întoarce eu să plec. Și am fost fericită că puteam să am trei luni o experiență extraordinară. Norocul a fost că m-au plăcut și mi-au oferit un job permanent și după ce s-a întors ea”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Anastasia Soare.

Viziunea ei legată de business avea să o transforme în Regina Sprâncenelor, doar că la acea vreme șefele ei nu i-au dat credit. A fost complicat și să închirieze un spațiu, întrucât proprietarul se temea să nu iasă în pierdere și să dea de un chiriaș rău platnic.

“Eșecuri au fost foarte multe, pentru că eu am început să-mi dau seama că nimeni nu-mi dădea atenție la sprâncene și am fost entuziasmată de acest serviciu, l-am prezentat șefelor, ele n-au crezut că este financiar important pentru ele. Și atunci am deschis, mi-am închiriat o cameră într-un salon din Beverly Hills și așa am pornit încetul cu încetul să cresc și să-mi creez o clientelă. Am vrut în 1997 să deschid un salon, proprietarul n-a vrut să-mi închirieze salonul pentru că a gândit că, făcând sprâncene, n-am cum să plătesc chiria în Beverly Hills. Deci au fost foarte multe uși închise, dar eu nu m-am lăsat și am avut încredere în visul meu”, a spus, pentru CANCAN.RO, Anastasia Soare.

În SUA, ea nu s-a limitat strict la atribuțiile jobului de la salon și la programul stabilit, ci a vrut să ajute și să învețe totodată. “În primul rând ca emigrant trebuie să lucrezi de două ori mai mult decât un american, dar am considerat că poate să fie în avantajul meu. De exemplu, când am ajuns acolo, un lucru care m-a bucurat foarte mult, poți să ai două joburi sau trei joburi. Eu le-am spus șefelor, dacă sunt cliente care vor să vină mai devreme sau să stea mai târziu de închidere, eu vin pentru că aveam nevoie de bani. Sau stăteam în jurul șefelor mele și le curățam desk-ul numai ca să învăț, să văd ce fac, cum tratează clientele, cum le vând produsele, care era stilul lor de a face business. Voiam să învăț”, a povestit ea despre începuturi.

În prezent are un adevărat imperiu, dar nu a uitat de unde a plecat. Dacă poate să ajute, o face. Și da, printre angajatele ei, se află și multe românce. “Nepoata mea este aici, lucrează cu mine de 20 de ani. La depozitul de produse, vreo 40 de români. Și erau foarte multe femei care nu vorbeau engleză, dar managerul, fiind român, au fost extraordinar de fericite că și-au putut găsi serviciu. La salon, iarăși am românce, am două fete românce. În Europa, avem multe. Andreea este o română care lucrează de 15 de ani cu mine, poate mai mult. Foarte multe românce. Pentru că eu am ajuns la concluzia că româncele sunt extraordinar de harnice, foarte serioase și vor să învețe și vor să crească, vor să devină mai bune în ceea ce fac, ceea ce este un lucru extraordinar. Și îmi place să le am pe lângă mine. Într-un fel, le-am și crescut.

Adică pe Raluca și pe Andreea, parcă le-am crescut. Aveau 20 de ani când au început să lucreze cu mine. Dar nu am stat să le spun: trebuie să faceți asta. Ele au stat în jurul meu și au învățat. Au încercat tot timpul să fie și mai bune în ceea ce fac. Este un lucru extraordinar. Dar asta este calitatea femeilor românce. Vor să aibă haine frumoase, să fie cu părul făcut și cu make-up. E un lucru foarte bun. Cred că este în cultura noastră. Și mă bucur când lucrez cu românce”, a spus antreprenoarea la conferința de lansare a cărții sale Conturul unui vis.

“Fiecare ban pe care l-am făcut l-am meritat cu vârf și îndesat. Orice am reușit în viață, am meritat pentru că am muncit zi și noapte. Nu am luat vacanță pentru 30 de ani”, a povestit ea despre prețul succesului. A decis să își spună povestea într-o carte, pentru a inspira și alți oameni să nu renunțe la visurile lor. “Cred că oamenii au nevoie de puțină încredere. Auzind sau citind despre viața mea, care a început în America și clădind acest business din nimic, să-i impulsioneze să înțeleagă că pot să facă și ei ce am făcut eu”, a concluzionat ea.

Are o avere de un miliard de dolari, dar primul milion l-a făcut dintr-o tranzacție imobiliară. Întotdeauna a trebuit să găsească soluții pentru a-și dezvolta business-ul. “Nimeni nu îmi dădea bani și atunci ca să am bani, mai aveam și un part-time job, cum spun americanii. Am cumpărat prima casă și o remodelam și o vindeam după un an, doi ani de zile și banii pe care îi făceam îi puneam înapoi în business. Și prima casă pe care am vându-o a făcut un milion de dolari, nu a fost atât de… cum să spun… bucuria mea era că am acești bani ca să pot să-i pun în business”, a mai spus Anastasia Soare.

Anastasia Soare despre lecția dată fiicei sale: „Nu cred că a crezut că am s-o dau afară, dar am dat-o afară”

Regina Sprâncenelor a dezvăluit și o lecție pe care i-a servit-o fiicei sale, tocmai pentru a nu avea statut privilegiat față de alți angajați și a o determina să respecte cerințele de la locul de muncă.

“Cea mai bună lecție cred că a fost când am dat-o afară, a început să lucreze pentru mine și venea mai târziu la serviciu. Bine, era foarte tânără, seara se ducea cu prietenii la club și am dat-o afară. Nu cred că a crezut că am s-o dau afară, dar am dat-o afară. Și-a luat un alt job pentru o lună de zile și a venit la salon să îi împrumut niște bani pentru că nu avea bani să-și plătească chiria. Și bineînțeles că nu i-am dat banii, nu am vrut să îi dau banii, voiam foarte mult să se întoarcă pentru că era extraordinar de bună în ceea ce făcea, dar nu am vrut s-o rog eu, am vrut ca ea să mă roage pe mine. Și după vreo 2 ore de stat în salon și așteptând să îi dau banii împrumut am zis: bani nu îți dau împrumut, dar pot să îți dau altă șansă să vii la serviciu, dar trebuie să avem reguli diferite și cred că a fost cea mai bună lecție”, a povestit ea.

Anastasia Soare recunoaște că îi place mâncarea machedonească și gătește des. De altfel ea și-a servit clientele și cu celebrele sarmale. I-ar plăcea să stea mai mult în țară, dar are un business de condus și timpul liber este limitat

“De obicei vara vin mai mult, îmi place foarte mult să vin în România, să văd familia, de exemplu am 40-50 de membri ai familiei care vor veni în seara asta și vom merge la cină. De obicei așa ne organizăm pentru că familia mea este foarte mare și ca să mă duc la fiecare acasă îmi trebuiesc 2 luni și am nevoie de o vacanță după asta. Ne strângem cu toții, închiriez un restaurant și ne petrecem. Anul trecut am făcut ziua mea la Paris, a fost superb să fiu alături de ei și de prieteni. Ca să petrec o lună în România e puțin dificil, conduc o companie, sunt CEO la companie, sunt foarte activă, o lună de zile e foarte mult.Mi-ar plăcea, nu spun că nu mi-ar plăcea”, a adăugat ea.

Foto: Bookzone/Instagram

NU RATA: Cum a apărut Anastasia Soare la petrecerea lui Kris Jenner? Românca a strălucit, la propriu

CITEȘTE ȘI: Anastasia Soare, declarație de dragoste pentru fiica sa: ”E totul pentru mine”! Momentul care a emoționat până și pe Oprah

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.