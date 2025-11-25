Acasă » Exclusiv » Anastasia Soare, adevărul din spatele succesului: „Au fost foarte multe uși închise”

Anastasia Soare, adevărul din spatele succesului: „Au fost foarte multe uși închise”

De: Andreea Archip 25/11/2025 | 16:10
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Anastasia Soare este singura româncă din topul celor mai bogate femei din SUA și are o poveste de viață impresionantă. A crezut în visul ei și a luptat să și-l îndeplinească peste ocean. Avea 32 de ani când practic a luat-o de la zero și și-a dorit să exceleze în domeniul frumuseții. Fondatoarea brandului global Anastasia Beverly Hills își spune pentru prima dată povestea într-o carte-eveniment publicată de Bookzone – Conturul unui vis. La conferința de presă, Regina Sprâncenelor a făcut declarații inedite despre modul în care a gestionat eșecul, dar și succesul de care se bucură de ani buni.

Plecând dintr-un apartament modest din Constanța și ajungând în topul Forbes al celor mai bogate femei din Statele Unite, Anastasia a revoluționat industria de frumusețe aplicând principiile învățate la școala de artă și a cucerit un portofoliu strălucitor de cliente: Michelle Obama, Jennifer Lopez, Kim Kardashian sau Hailey Bieber.

Anastasia Soare era familiarizată cu opreliștile regimului comunist, lipsa căldurii, cozile interminabile la mâncare, așa că și-a asumat riscul de a pleca din România. “Și mai ales profesional. Absolut. Femeile nu aveau nicio șansă în anii ‘80. Absolut nicio șansă. Nu exista acea idee de a fi antreprenor. Faptul că mama mea avea atelierul ei era ieșit din comun”, a punctat ea.

Anastasia Soare: „Au fost foarte multe uși închise, dar eu nu m-am lăsat și am avut încredere în visul meu”

Ajunsă pe tărâmul tuturor posibilităților, Anastasia Soare a fost dispusă să învețe și să profite de orice oportunitate ivită. “Nu m-a inspirat sau nu m-a împins nimeni, a fost singurul job pe care am putut să-l iau pentru că nu vorbeam engleză. La vremea aia, de obicei în industria de cosmetică erau româncele, rusoaicele și unguroaicele. Și norocul meu a fost că una din fetele pe care le-am cunoscut românce în Los Angeles era gravidă. Trebuia să își ia o vacanță de trei luni și am făcut o înțelegere cu ea să lucrez în locul ei, iar când se va întoarce eu să plec. Și am fost fericită că puteam să am trei luni o experiență extraordinară. Norocul a fost că m-au plăcut și mi-au oferit un job permanent și după ce s-a întors ea”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Anastasia Soare.

Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Viziunea ei legată de business avea să o transforme în Regina Sprâncenelor, doar că la acea vreme șefele ei nu i-au dat credit. A fost complicat și să închirieze un spațiu, întrucât proprietarul se temea să nu iasă în pierdere și să dea de un chiriaș rău platnic.

Eșecuri au fost foarte multe, pentru că eu am început să-mi dau seama că nimeni nu-mi dădea atenție la sprâncene și am fost entuziasmată de acest serviciu, l-am prezentat șefelor, ele n-au crezut că este financiar important pentru ele. Și atunci am deschis, mi-am închiriat o cameră într-un salon din Beverly Hills și așa am pornit încetul cu încetul să cresc și să-mi creez o clientelă. Am vrut în 1997 să deschid un salon, proprietarul n-a vrut să-mi închirieze salonul pentru că a gândit că, făcând sprâncene, n-am cum să plătesc chiria în Beverly Hills. Deci au fost foarte multe uși închise, dar eu nu m-am lăsat și am avut încredere în visul meu”, a spus, pentru CANCAN.RO, Anastasia Soare.

Anastasia Soare, despre visul american. Foto: Bookzone

În SUA, ea nu s-a limitat strict la atribuțiile jobului de la salon și la programul stabilit, ci a vrut să ajute și să învețe totodată. “În primul rând ca emigrant trebuie să lucrezi de două ori  mai mult decât un american, dar am considerat că poate să fie în avantajul meu. De exemplu, când am ajuns acolo, un lucru care m-a bucurat foarte mult, poți să ai două joburi sau trei joburi. Eu le-am spus șefelor, dacă sunt cliente care vor să vină mai devreme sau să stea mai târziu de închidere, eu vin pentru că aveam nevoie de bani. Sau stăteam în jurul șefelor mele și le curățam desk-ul numai ca să învăț, să văd ce fac, cum tratează clientele, cum le vând produsele, care era stilul lor de a face business. Voiam să învăț”, a povestit ea despre începuturi.

În prezent are un adevărat imperiu, dar nu a uitat de unde a plecat. Dacă poate să ajute, o face. Și da, printre angajatele ei, se află și multe românce. “Nepoata mea este aici,  lucrează cu mine de 20 de ani. La depozitul de produse, vreo 40 de români. Și erau foarte multe femei care nu vorbeau engleză, dar managerul, fiind român, au fost extraordinar de fericite că și-au putut găsi serviciu. La salon, iarăși am românce,  am două fete românce. În Europa, avem multe. Andreea este o română care lucrează de 15 de ani cu mine, poate mai mult. Foarte multe românce. Pentru că eu am ajuns la concluzia că româncele sunt extraordinar de harnice, foarte serioase și vor să învețe și vor să crească, vor să devină mai bune în ceea ce fac, ceea ce este un lucru extraordinar. Și îmi place să le am pe lângă mine. Într-un fel, le-am și crescut.

Adică pe Raluca și pe Andreea, parcă le-am crescut. Aveau 20 de ani când au început să lucreze cu mine. Dar nu am stat să le spun: trebuie să faceți asta. Ele au stat în jurul meu și au învățat. Au încercat tot timpul să fie și mai bune în ceea ce fac. Este un lucru extraordinar. Dar asta este calitatea femeilor românce. Vor să aibă haine frumoase, să fie cu părul făcut și cu make-up. E un lucru foarte bun. Cred că este în cultura noastră. Și mă bucur când lucrez cu românce”, a spus antreprenoarea la conferința de lansare a cărții sale Conturul unui vis.

Anastasia Soare are și românce printre angajați. Foto: Bookzone

 Fiecare ban pe care l-am făcut l-am meritat cu vârf și îndesat. Orice am reușit în viață, am meritat pentru că am muncit zi și noapte. Nu am luat vacanță pentru 30 de ani”, a povestit ea despre prețul succesului. A decis să își spună povestea într-o carte, pentru a inspira și alți oameni să nu renunțe la visurile lor. “Cred că oamenii au nevoie de puțină încredere. Auzind sau citind despre viața mea, care a început în America și clădind acest business din nimic, să-i impulsioneze  să înțeleagă că pot să facă și ei ce am făcut eu”, a concluzionat ea.

Are o avere de un miliard de dolari, dar primul milion  l-a făcut dintr-o tranzacție imobiliară. Întotdeauna a trebuit să găsească soluții pentru a-și dezvolta business-ul. “Nimeni nu îmi dădea bani și atunci ca să am bani, mai aveam și un part-time job, cum spun americanii. Am cumpărat prima casă și o remodelam și o vindeam după un an, doi ani de zile și banii pe care îi făceam îi puneam înapoi în business. Și prima casă pe care am vându-o a făcut un milion de dolari, nu a fost atât de… cum să spun… bucuria mea era că am acești bani ca să pot să-i pun în business”, a mai spus Anastasia Soare.

Anastasia Soare despre lecția dată fiicei sale: „Nu cred că a crezut că am s-o dau afară, dar am dat-o afară”

Regina Sprâncenelor a dezvăluit și o lecție pe care i-a servit-o fiicei sale, tocmai pentru a nu avea statut privilegiat față de alți angajați și a o determina să respecte cerințele de la locul de muncă.

Cea mai bună lecție cred că a fost când am dat-o afară, a început să lucreze pentru mine și venea mai târziu la serviciu. Bine, era foarte tânără, seara se ducea cu prietenii la club și am dat-o afară. Nu cred că a crezut că am s-o dau afară, dar am dat-o afară. Și-a luat un alt job pentru o lună de zile și a venit la salon să îi împrumut niște bani pentru că nu avea bani să-și plătească chiria. Și bineînțeles că nu i-am dat banii, nu am vrut să îi dau banii, voiam foarte mult să se întoarcă pentru că era extraordinar de bună în ceea ce făcea, dar nu am vrut s-o rog eu, am vrut ca ea să mă roage pe mine. Și după vreo 2 ore de stat în salon și așteptând să îi dau banii împrumut am zis: bani nu îți dau împrumut, dar pot să îți dau altă șansă să vii la serviciu, dar trebuie să avem reguli diferite și cred că a fost cea mai bună lecție”, a povestit ea.

Anastasia Soare recunoaște că îi place mâncarea machedonească și gătește des. De altfel ea și-a servit clientele și cu celebrele sarmale. I-ar plăcea să stea mai mult în țară, dar are un business de condus și timpul liber este limitat

De obicei vara vin mai mult, îmi place foarte mult să vin în România, să văd familia, de exemplu am 40-50 de membri ai familiei care vor veni în seara asta și vom merge la cină. De obicei așa ne organizăm pentru că familia mea este foarte mare și ca să mă duc la fiecare acasă îmi trebuiesc 2 luni și am nevoie de o vacanță după asta. Ne strângem cu toții, închiriez un restaurant și ne petrecem. Anul trecut am făcut ziua mea la Paris, a fost superb să fiu alături de ei și de prieteni. Ca să petrec o lună în România e puțin dificil, conduc o companie, sunt CEO la companie, sunt foarte activă, o lună de zile e foarte mult.Mi-ar plăcea, nu spun că nu mi-ar plăcea”, a adăugat ea.

Foto: Bookzone/Instagram

NU RATA: Cum a apărut Anastasia Soare la petrecerea lui Kris Jenner? Românca a strălucit, la propriu

CITEȘTE ȘI: Anastasia Soare, declarație de dragoste pentru fiica sa: ”E totul pentru mine”! Momentul care a emoționat până și pe Oprah

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:
Iți recomandăm
Selly, de-a dreapta șefului Forțelor Terestre ale SUA, la Mihail Kogălniceanu | EXCLUSIV
Exclusiv
Selly, de-a dreapta șefului Forțelor Terestre ale SUA, la Mihail Kogălniceanu | EXCLUSIV
Copilărie sub teroare pentru ”fetița de porțelan” din Tg Mureș: Judit a fost batjocorită de tată și băgată în comă de mamă | EXCLUSIV
Exclusiv
Copilărie sub teroare pentru ”fetița de porțelan” din Tg Mureș: Judit a fost batjocorită de tată și băgată…
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul despre care se spunea că a slăbit zeci de kilograme
Adevarul
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul...
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui...
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat...
Parteneri
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
go4it.ro
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum sunt înregistrate filmele pentru adulți, de fapt. Greșeala pe care majoritatea actorilor o fac, ...
Cum sunt înregistrate filmele pentru adulți, de fapt. Greșeala pe care majoritatea actorilor o fac, în timpul filmărilor
Cât costă un kilogram de cartofi prăjiți în cele mai populare restaurante din București
Cât costă un kilogram de cartofi prăjiți în cele mai populare restaurante din București
Ce a pățit o româncă, după ce s-a cuplat pe net cu un italian, în timpul pandemiei. Ce s-a întâmplat ...
Ce a pățit o româncă, după ce s-a cuplat pe net cu un italian, în timpul pandemiei. Ce s-a întâmplat după ce s-a mutat cu noul ei iubit și cu mama lui
Iustin Petrescu, răsfăţat în noua relaţie! Ce surpriză îi pregătește Hara de ziua lui de naștere
Iustin Petrescu, răsfăţat în noua relaţie! Ce surpriză îi pregătește Hara de ziua lui de naștere
Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce ...
Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce boală ascunde
Marilu Dobrescu, decizie radicală după victoria lui Iustin Petrescu în instanță: ”Avea dreptate!”
Marilu Dobrescu, decizie radicală după victoria lui Iustin Petrescu în instanță: ”Avea dreptate!”
Vezi toate știrile
×