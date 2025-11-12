Cum a apărut Anastasia Soare la petrecerea lui Kris Jenner? Românca a strălucit, la propriu

Anastasia Soare a strălucit, la propriu! Apariție spectaculoasă la petrecerea de 70 de ani a lui Kris Jenner. Românca a ieșit în evidență printre cele mai mari vedete ale lumii. Iată cum a apărut aceasta!

Anastasia Soare, antreprenoarea româncă devenită simbol al succesului internațional, a participat recent, alături de fiica sa, Norvina, la aniversarea fastuoasă a lui Kris Jenner. Evenimentul a avut loc în Los Angeles, într-un cadru exclusivist, așa cum doar familia Kardashian-Jenner știe să organizeze. Matriarha celebrului clan a împlinit vârsta de 70 de ani, iar sărbătoarea a reunit nume sonore din întreaga lume a divertismentului și a afacerilor.

Cum a apărut Anastasia Soare la petrecerea lui Kris Jenner

Printre oaspeții de seamă s-au numărat personalități precum Beyoncé, Mariah Carey, Oprah Winfrey, Paris Hilton, dar și oameni de succes din lumea tehnologiei, precum Mark Zuckerberg și Bill Gates. În mijlocul acestor figuri emblematice ale culturii și economiei mondiale, Anastasia Soare și fiica sa au atras atenția prin eleganță și rafinament.

Cele două au ales ținute all black, simple, dar impecabil croite, care le-au pus în valoare siluetele și le-au oferit o apariție sofisticată. Prezența lor nu a trecut neobservată, iar Anastasia Soare a fost admirată pentru naturalețea și atitudinea ei discretă, dar impunătoare. Cu un zâmbet cald și o prezență mereu sigură pe sine, fondatoarea imperiului „Anastasia Beverly Hills” a demonstrat, încă o dată, că succesul și rafinamentul pot merge mână în mână.

De altfel, prietenia dintre Anastasia Soare și Kris Jenner nu este una nouă. Cele două se cunosc de mulți ani, legătura lor născându-se în jurul pasiunii pentru frumusețe și antreprenoriat. Românca este responsabilă pentru sprâncenele perfect sculptate ale multor vedete de la Hollywood, inclusiv ale membrilor familiei Kardashian-Jenner, fiind considerată un adevărat pionier în domeniul său.

”Dacă ai un vis, nu aștepta să ai planul perfect, produsul perfect. Doar pune-l în aplicare. Eu eram foarte speriată, plângeam în fiecare zi în primele șase luni în America”, a spus Anastasia Soare, în podcastul lui Oprah Winfrey.

