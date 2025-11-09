Acasă » Știri » Anastasia Soare, declarație de dragoste pentru fiica sa: ”E totul pentru mine”! Momentul care a emoționat până și pe Oprah

De: Anca Chihaie 09/11/2025 | 09:44
Pentru Anastasia Soare, femeia care a redefinit standardele frumuseții la nivel mondial și a construit un imperiu pornind dintr-un mic salon din Beverly Hills, succesul nu a fost niciodată doar despre afaceri. A fost, mai presus de orice, despre familie, despre dragoste, și despre legătura profundă cu fiica sa, Claudia.

Dincolo de succes, povestea lor rămâne una profund umană. Anastasia a emigrat din România în anii ’80, purtând cu ea nu doar talentul de estetician, ci și dorința de a oferi fiicei sale o viață mai bună. În timp ce se lupta cu greutățile începutului într-o lume complet nouă, Claudia era sursa ei de putere și motivația pentru a merge mai departe.

Anastasia Soare, declarație de dragoste pentru fiica sa

Recent, una dintre cele mai influente femei din industria frumuseții a trăit un moment de emoție rară, în prezența unei persoane care i-a fost sprijin și inspirație de-a lungul anilor, Oprah Winfrey.

Anastasia a vorbit despre parcursul care a dus-o aici: de la începuturile pline de provocări la consolidarea unei mărci globale și la clipele de sărbătoare alături de cei dragi. Oprah a fost martora acestei povești de viață care continuă să inspire milioane de femei din întreaga lume.

„Mulțumesc, @Oprah, pentru toată dragostea pe care mi-ai arătat-o mie și fiicei mele. De-a lungul anilor, sprijinul tău ne-a ținut mereu puternice, iar astăzi sărbătorim alături de tine 🙏🏻❤️

Fiica mea înseamnă totul pentru mine — este cea mai uimitoare persoană: muncitoare, atentă, sinceră și infinit de creativă. O adevărată vizionară, mereu în evoluție și o sursă de inspirație pentru toți cei din jur.

Împreună, am dus compania noastră la un nou nivel, construind ceva extraordinar, pas cu pas. Nu aș putea fi mai mândră de scopul pe care l-a găsit și de pasiunea cu care face tot ceea ce își propune. Dragostea mea pentru ea este necondiționată, iar mândria pe care o simt nu poate fi exprimată în cuvinte.”, a transmis Anastasia pe Instagram.

Cei care o cunosc pe Anastasia știu că în spatele eleganței sale impecabile și al carierei de succes se află o forță discretă, dar constantă: fiica ei, Claudia. De-a lungul timpului, cele două au format nu doar o familie, ci o prietenie bazată pe respect reciproc. Claudia, tânără creativă și perfecționistă, a crescut în universul pasiunii pentru artă și frumusețe, iar astăzi este parte esențială a brandului care le poartă numele.

