Cum a ajuns Anastasia Soare în emisiunea lui Oprah Winfrey, de fapt. Momentul i-a schimbat total viața!

Anastasia Soare este românca care a reușit să se facă remarcată la nivel global și care și-a construit un imperiu pornind de la zero. Regina sprâncenelor a vorbit despre apelul telefonic care i-a schimbat viața: momentul în care a fost chemată în emisiunea lui Oprah Winfrey, în anul 1998. Află în articol!

Anastasia Soare este cea mai bogată româncă din SUA. Cunoscută drept „Regina Sprâncenelor”, ea și-a construit un imperiu de miliarde de dolari pornind de la zero. Parcursul ei nu a fost deloc unul ușor, așa că Anastasia a scris o carte despre drumul ei spre succes și a inclus momente importante din viața ei.

Anastasia Soare, despre momentul marcant din cariera ei

Regina sprâncenelor și-a lansat cartea „Conturul unui vis” în București. Printre paginile în care se regăsește povestea vieții ei, Anastasia a integrat și un moment marcant din parcursul ei: apelul prin care era invitată în emisiunea lui Oprah Winfrey. Cele două sunt extrem de apropiate în prezent.

Anastasia Soare descrie prezența ei în emisiunea celebrei prezentatoare drept fiind „momentul ei de Oscar”. În cadrul The Oprah Winfrey Show, ea i-a stilizat în direct sprâncenele prezentatoarei.

„Eu am considerat că acela a fost „My Oscar moment” (n.r. Momentul meu de Oscar)”, a declarat Anastasia Soare, la Antena 3 CNN.

Cu toate că imperiul ei i-a adus miliarde, Anastasia Soare a mărturisit că visul ei nu a început din dorința banilor, ci pentru a ajunge în inimile tuturor femeilor din lume.

„Banii n-au fost… Pentru mine, obiectivul meu era mult mai mare (…) Orice femeie de pe planeta Pământ să aibă măcar un produs de al meu”, a spus Anastasia Soare.

