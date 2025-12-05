Acasă » Știri » Cod roșu în România! ANM a emis o avertizare imediată: care sunt zonele afectate

Cod roșu în România! ANM a emis o avertizare imediată: care sunt zonele afectate

De: Veronica Mavrodin 05/12/2025 | 09:12
Vineri dimineață, ANM a emis o avertizare nowcasting Cod roșu, valabilă între 07:35 și 09:00, care vizează județul Caraș-Severin. Meteorologii anunță că zona va fi lovită de rafale extrem de puternice, vântul urmând să atingă și chiar să depășească 90 km/h.

Localitățile aflate sub avertizarea extremă sunt: Anina, Berliște, Ciclova Română, Ciuchici, Ciudanovița, Dognecea, Goruia, Grădinari, Naidăș, Oravița, Răcășdia, Socol, Ticvaniu Mare, Vărădia și Vrani.

Prognoză specială pentru București: vânt puternic și ploi slabe până sâmbătă seara

Prognoză specială pentru intervalul 04.12.2025 ora 10:00 – 06.12.2025 ora 22:00 Zona municipiului București.

04.12.2025, ora 10:00 – 05.12.2025, ora 08:00
Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi temporar noros, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 12 grade, iar cea minimă va fi de 6–7 grade.

05.12.2025, ora 08:00 – 06.12.2025, ora 08:00
Vremea va fi predominant închisă, iar valorile termice se vor menține peste normalul climatologic. Trecător se va semnala burniță sau ploaie slabă, iar vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 40–50 km/h. Maxima va fi de 10–11 grade, iar minima de 5–6 grade.

06.12.2025, ora 08:00 – 22:00
Vremea se va menține închisă, temporar va ploua slab, iar vântul va continua să prezinte intensificări, cu viteze de 45–55 km/h. Temperatura va avea variații nesemnificative, maxima fiind de 6–7 grade.

În întreg intervalul 4 decembrie, ora 10:00 – 6 decembrie, ora 22:00, municipiul București se va afla sub un mesaj de informare meteorologică privind intensificările de vânt. În funcție de evoluția fenomenelor, ANM va actualiza avertizările, inclusiv prin mesaje nowcasting.

VEZI ȘI: Ninge în România de Moș Nicolae, conform AccuWeather. Zonele în care va fi zăpadă ca în povești, pe 5-6 decembrie 2025

