Capatos, executat după acuzațiile lui Rizea! Asistentul lui, DJ Andrei, ”plătește” însă pentru alte acuzații grave! Poliția a intrat pe fir

Dacă motivul demiterii subite a lui Dan Capatos a fost devoalat în exclusivitate de CANCAN.RO – acuzele explozive lansate public de Cristian Rizea – nici asistentul lui de nădejde, DJ Andrei, nu a scăpat de „măcel”. Motivul însă ar fi cu totul altul. Însă la fel de grav!

Este bomba momentului în televiziune: Dan Capatos a fost dat afară din Antenă după un deceniu și jumătate de colaborare. Motivul, spune sursele CANCAN.RO, ar fi acuzațiile deosebit de grave lansate de Cristian Rizea, cum că ar fi ”furnizat femei” unor oameni de afaceri. Femei care veneau în emisiunile lui. După aceste dezvăluiri, șefii psotului ar fi decis să nu se mai asocieze cu el. Au profitat de moment și l-au înlăturat și pe asistentul lui, DJ-ul Silviu Andrei.

Pentru că acesta a mai fost pe punctul de a fi ”zburat” din emisiune, în luna februarie, după ce a bătut măr un bărbat, într-un club din București.

Silviu Andrei s-ar fi ofensat că acesta a făcut comentarii negative la adresa lui, iar lucrurile au degenerat rapid. Asistentul lui Capatos l-ar fi bătut atât de rău, încât victima a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Floreasca. Ulterior a ajuns și la Secția 6 de Poliție pentru a depune plângere.

Directorul Antenelor a făcut ședință de urgență

Demiterea celor doi s-a decis ieri, într-o ședință condusă de Cristian Barbărasă, directorul care semnează toate contractele vedetelor Antena Group. Acesta este recunoscut ca nu acceptă “derapaje” indiferent de numele starurilor, iar după o discuție lungă verdictul a venit sec și ferm: nici Capatos, nici DJ Andrei nu mai fac parte din planurile postului pentru 2026.

Vă prezentăm câteva dintre dezvăluirile care au dus la concedierea lui Dan Capatos, făcute pe TikTok de fostul politician Cristian Rizea:

„Băi, ***, bă, să-ți dau lista, mă. Și la cine ai mai dat gagici? Să-mi spui mie cât ai dat lui Borcea? Să-mi spui? Să-ți dau eu, mă, lista, mă, ****?

Păi asta faci tu, mă, prostituție la emisiunea ta. La emisiunea ta ai prostituție! Băi, știi ce-mi plăcea? Bă, când erau astea, de pe vremea lui Daniela Crudu și Bianca… Băi, știți cum zicea? Băi, și acum, dacă vă uitați… Programul, în pauzele alea, când fac ei în public, programul conține plasare de produse.

Băi, am zis mereu că-i zic asta: plasare de produse ****, bă! Băi, incredibil ce se potrivește asta!

Programul… emisiunea… conține plasare de produse. Băi, incredibil! Când vedeți: plasare de produse ****. Adică se potrivește perfect. Că tu asta faci. Tu asta faci.

Iar fetele astea și-au crescut cota prin tine, corect. Că inițial aveau 200-300… 200 așa… 200… și apoi au sărit peste 500.”

