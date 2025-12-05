O tânără ucraineancă dată dispărută a fost găsită în casa unui român. Ce făcea acolo, de fapt

Tatiana Tramacere, o tânără ucraineancă, a fost dată dispărută pe data de 24 noiembrie și a fost găsită în mansarda unui român în vârstă de 30 de ani. Toate detaliile în articol.

Tânăra din Nardò, Italia, a fost dată dispărută și găsită după 10 zile în mansarda lui Dragoș, un român care a fost și ultima persoană care o văzuse. În ciuda circumstanțelor misterioase, cei doi neagă că a fost vorba de o răpire, ci de o plecare voluntară a tinerei.

O tânără ucraineancă dispărută a fost găsită în casa unui român

În timpul audierilor, bărbatul a mărturisit că ea a apelat la el, pentru că era singurul om de încredere din viața ei și i-a cerut să o ajute să stea departe de lume pentru o vreme:

„Ea a fost cea care a organizat totul și mi-a cerut să o ajut, pentru că mi-a spus că sunt singura persoană în care are încredere. Mi-a spus că se simte deprimată și că vrea să se izoleze de lume pentru o vreme — doar câteva zile, apoi urma să meargă acasă. Sentimentul puternic, reciproc, dintre mine și Tatiana, consolidat prin coabitarea noastră de facto, nu m-a lăsat să conștientizez pe deplin consecințele, inclusiv cele publice, care au rezultat din aventura noastră — repet, asumată mutual.”

Tatiana a oferit aceeași explicație. Tânăra s-a întors acasă în noaptea dintre 4 și 5 decembrie, după mai multe verificări medicale.

Mai mult, bărbatul a mărturisit că a încercat s-o convingă pe Tatiana să încheie această situație și să se întoarcă. Atunci când carabinierii au intrat în casa lui, Tatiana nu se afla în apartament pentru că se ascunsese pe întuneric într-o mansardă.

