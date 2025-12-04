Informația care dă peste cap ancheta în cazul lui George, tânărul dispărut în Munții Bucegi. Salvamontiștii din Brașov au făcut totul public!

Au trecut două săptămâni de la dispariția lui George Smyth, un tânăr de 18 ani din Shropshire, Marea Britanie. Pe 23 noiembrie, acesta a sunat la 112 și a spus că se află în Munții Bucegi, că este înghețat și foarte obosit.

Încă de atunci, echipele Salvamont îl caută zi și noapte, dar acesta pare a fi de negăsit.

Noi detalii în cazul dispariţiei lui George Smyth

În momentul apelului la 112, George era dezorientat, extrem de obosit și prezenta simptome clare de hipotermie. Aceasta a spus că se află într-o zonă montană izolată, unde vremea era foarte dificilă, cu viscol și ninsoare puternică. Echipa de intervenție l-a îndrumat să continue pe același traseu și să rămână în mișcare, pentru a-și menține temperatura corporală și a preveni agravarea stării cauzate de frig.

La început s-a crezut că tânărul britanic mergea din Poiana Brașov spre Bran. Joi, Salvamont Brașov a anunțat însă că nu există dovezi că tânărul voia să ajungă la Castelul Bran. Din datele GPS, el era pe drumul corect către Cabana Mălăiești.

„Contrar unor informaţii vehiculate în mediul online, până în acest moment nu există date care să indice că persoana dispărută ar fi intenţionat să se deplaseze către Castelul Bran. De asemenea, având în vedere că victima a raportat senzaţie de frig şi posibila instalare a hipotermiei, salvatorii montani i-au recomandat să îşi continue deplasarea pe traseul turistic pe care se afla, întrucât, conform coordonatelor GPS, se afla în direcţia corectă către Cabana Mălăieşti. Recomandarea a avut în vedere atât reducerea timpului până la întâlnirea cu echipele de intervenţie, cât şi menţinerea unei mişcări moderate, esenţiale pentru producerea de căldură şi întârzierea instalării hipotermiei severe”, a transmis Salvamont Braşov pe Facebook.

Ce au găsit salvamontiştii în rucsacul tânărului

Familia lui George speră în continuare la un miracol, iar salvatorii verifică toate traseele din zonă. În locul unde tânărul a sunat la 112, salvamontiștii au găsit doar rucsacul lui.

„Rucsacul avea destul de mult echipament în el: sac de dormit, un cort. Colegii mei au găsit inclusiv hrană de jur împrejur. Deci nu înţelegem ce s-a întâmplat şi unde ar fi putut să se ducă”, a spus recent Sebastian Marinescu de la Salvamont Braşov.

Cazul rămâne plin de mister. Salvamont continuă căutările în Munții Bucegi, încercând să afle ce s-a întâmplat cu tânărul britanic dispărut. Ancheta este în desfășurare, dar fiecare zi care trece aduce noi întrebări fără răspuns.

