Acasă » Știri » Informația care dă peste cap ancheta în cazul lui George, tânărul dispărut în Munții Bucegi. Salvamontiștii din Brașov au făcut totul public!

Informația care dă peste cap ancheta în cazul lui George, tânărul dispărut în Munții Bucegi. Salvamontiștii din Brașov au făcut totul public!

De: David Ioan 04/12/2025 | 17:32
Informația care dă peste cap ancheta în cazul lui George, tânărul dispărut în Munții Bucegi. Salvamontiștii din Brașov au făcut totul public!
Dispariția lui George Smyth, tot mai misterioasă. Sursa: Mediafax Foto

Au trecut două săptămâni de la dispariția lui George Smyth, un tânăr de 18 ani din Shropshire, Marea Britanie. Pe 23 noiembrie, acesta a sunat la 112 și a spus că se află în Munții Bucegi, că este înghețat și foarte obosit.

Încă de atunci, echipele Salvamont îl caută zi și noapte, dar acesta pare a fi de negăsit.

Noi detalii în cazul dispariţiei lui George Smyth

În momentul apelului la 112, George era dezorientat, extrem de obosit și prezenta simptome clare de hipotermie. Aceasta a spus că se află într-o zonă montană izolată, unde vremea era foarte dificilă, cu viscol și ninsoare puternică. Echipa de intervenție l-a îndrumat să continue pe același traseu și să rămână în mișcare, pentru a-și menține temperatura corporală și a preveni agravarea stării cauzate de frig.

George Smyth rămâne de negăsit în Munţii Bucegi. Foto: Facebook

La început s-a crezut că tânărul britanic mergea din Poiana Brașov spre Bran. Joi, Salvamont Brașov a anunțat însă că nu există dovezi că tânărul voia să ajungă la Castelul Bran. Din datele GPS, el era pe drumul corect către Cabana Mălăiești.

Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Contrar unor informaţii vehiculate în mediul online, până în acest moment nu există date care să indice că persoana dispărută ar fi intenţionat să se deplaseze către Castelul Bran. De asemenea, având în vedere că victima a raportat senzaţie de frig şi posibila instalare a hipotermiei, salvatorii montani i-au recomandat să îşi continue deplasarea pe traseul turistic pe care se afla, întrucât, conform coordonatelor GPS, se afla în direcţia corectă către Cabana Mălăieşti. Recomandarea a avut în vedere atât reducerea timpului până la întâlnirea cu echipele de intervenţie, cât şi menţinerea unei mişcări moderate, esenţiale pentru producerea de căldură şi întârzierea instalării hipotermiei severe”, a transmis Salvamont Braşov pe Facebook.

Ce au găsit salvamontiştii în rucsacul tânărului

Familia lui George speră în continuare la un miracol, iar salvatorii verifică toate traseele din zonă. În locul unde tânărul a sunat la 112, salvamontiștii au găsit doar rucsacul lui.

„Rucsacul avea destul de mult echipament în el: sac de dormit, un cort. Colegii mei au găsit inclusiv hrană de jur împrejur. Deci nu înţelegem ce s-a întâmplat şi unde ar fi putut să se ducă”, a spus recent Sebastian Marinescu de la Salvamont Braşov.

Cazul rămâne plin de mister. Salvamont continuă căutările în Munții Bucegi, încercând să afle ce s-a întâmplat cu tânărul britanic dispărut. Ancheta este în desfășurare, dar fiecare zi care trece aduce noi întrebări fără răspuns.

CITEŞTE ŞI: Lacul misterios din Bucegi a cărui apariţie, prevestită de vânt şi grindină, este însoţită de moartea unui om

El este bărbatul atacat de urs și găsit inconștient în Predeal. Se zbate între viață și moarte

Tags:
Iți recomandăm
Finul lui Artan, detalii despre scandalul în care artistul a fost implicat înainte să moară: ”A fost înțeles greșit!”
Știri
Finul lui Artan, detalii despre scandalul în care artistul a fost implicat înainte să moară: ”A fost înțeles…
Când s-a produs, de fapt, decesul Ștefaniei Szabo. Informația care complică ancheta!
Știri
Când s-a produs, de fapt, decesul Ștefaniei Szabo. Informația care complică ancheta!
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Gandul.ro
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau...
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu...
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry...
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Click.ro
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal...
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi” cu sprijinul lui Putin
Digi 24
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi”...
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Ce au căutat românii pe Google în 2025?
go4it.ro
Ce au căutat românii pe Google în 2025?
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Gandul.ro
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Finul lui Artan, detalii despre scandalul în care artistul a fost implicat înainte să moară: ”A ...
Finul lui Artan, detalii despre scandalul în care artistul a fost implicat înainte să moară: ”A fost înțeles greșit!”
Când s-a produs, de fapt, decesul Ștefaniei Szabo. Informația care complică ancheta!
Când s-a produs, de fapt, decesul Ștefaniei Szabo. Informația care complică ancheta!
Press release. The concept of the DraculaLand project is being launched in Romania – a private investment ...
Press release. The concept of the DraculaLand project is being launched in Romania – a private investment of over EUR 1 billion, designed to become the largest entertainment, retail, and technology destination on the continent, one that will transform the country into a new global epicenter of entertainment
Olga Barcari explică întâlnirea cu „cuceritorul” Dan Alexa. Asia Express 2025 i-a unit!
Olga Barcari explică întâlnirea cu „cuceritorul” Dan Alexa. Asia Express 2025 i-a unit!
Ținuta bizară purtată de Adi Despot la priveghiul lui Artan. E singurul artist care a venit să-i ...
Ținuta bizară purtată de Adi Despot la priveghiul lui Artan. E singurul artist care a venit să-i aducă un ultim omagiu lui Adrian Pleșca
Sfâșietor! Ce scrie pe coroanele funerare aduse de apropiații lui Artan la capela Bisericii Pogorarea ...
Sfâșietor! Ce scrie pe coroanele funerare aduse de apropiații lui Artan la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan
Vezi toate știrile
×