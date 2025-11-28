El este George, tânărul dispărut în Munții Bucegi de 5 zile. Apelul făcut de familia lui!

George, tânărul dat dispărut duminică seara în Munții Bucegi, continuă să fie de negăsit, în ciuda eforturilor intense depuse de echipele de salvare. Familia acestuia a lansat un apel public, rugând oamenii să distribuie fotografia acestuia și să ofere orice informație care ar putea ajuta la localizarea sa.

Potrivit Salvamont Brașov, George a plecat duminică dimineață din Poiana Brașov cu destinația Bran. A urmat traseul prin zona Diham – Tache Ionescu, apoi a ajuns în zona Țigănești, moment în care a contactat serviciul de urgență 112. În momentul dispariției, tânărul purta geaca prezentată în fotografia făcută publică de autorități. Căutările au fost reluate zilnic, cu resurse adaptate condițiilor dificile de pe munte, însă până acum salvatorii nu au reușit să îl găsească.

„Familia ne roagă să distribuim fotografia lui George, persoana dispărută încă de duminică seara în Munții Bucegi. În ciuda eforturilor susținute, acesta nu a fost localizat până în prezent, deși acțiunile de căutare s-au desfășurat zilnic, cu resurse adaptate permanent condițiilor din teren. (…) Rugăm toate persoanele care l-au văzut sau care dețin orice informații relevante să contacteze de urgență Salvamont Brașov sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție”, a transmis Salvamont Brașov.

La operațiunile de căutare participă echipe de salvatori montani din Brașov, Predeal, Râșnov, Victoria, Bran, Zărnești și Prahova, alături de jandarmi montani și o echipă canină specializată. În ultimele trei zile, aceștia au folosit toate mijloacele disponibile – de la dispozitivul RECCO până la o dronă dotată cu termoviziune – pentru a examina zonele greu accesibile și pentru a identifica orice posibilă urmă.

Salvamont face apel în continuare la populație să ofere sprijin, iar orice informație, oricât de mică, poate fi de ajutor.

Persoanele care l-au văzut pe George sau care dețin detalii despre traseul său sunt rugate să contacteze imediat Salvamont sau să anunțe cea mai apropiată secție de poliție.

CITEȘTE ȘI: Alertă în România! Maria este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112

Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se complică! Ce au cerut autoritățile