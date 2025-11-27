Acasă » Știri » Alertă în România! Maria este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112

De: Irina Vlad 27/11/2025 | 23:33
Este alertă de dispariție în România! Simerea Maria – în vârstă de 77 de ani – a plecat de acasă și nu a mai revenit. Cei care o văd sunt rugați să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

Simerea Maria este de negăsit de mai bine de aproape o săptămână. Femeia de 77 de ani a plecat de acasă, din comuna Runcu, județul Gork, pe data de 22 noiembrie, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Cine o vede sau are informații despre ea este rugat să sune de urgență la numărul unic 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție. La momentul plecării, femeia era îmbrăcată  într-o pereche de pantaloni și geacă neagră și purta căciulă neagră.

”La data de 22.11.2025, în jurul orei 08:30, numita Simerea Maria, de 77 de ani, din comuna Runcu, județul Gorj, a plecat în mod voluntar de la domiciliu și până în prezent nu a mai revenit.

Semnalmente: înălțime: 1.55 m, greutate aprox: 40-50 kg, păr alb scurt, ochi căprui. La momentul plecării purta căciulă de culoare neagră, pantaloni și geacă de culoare neagră”, se arată în comunicatul transmis de Poliția Română.

sursă foto: Poliția Română

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Simerea Maria

Legea nr. 141/2010 este actul normativ care reglementează înființarea și funcționarea Sitemului Informatic Național de Semnalări (SINS). Acesta se referă la semnalarea persoanelor dispărute, stabilind procedurile pentru introducerea, gestionarea și actualizarea informațiilor în sistem, precum și acțiunile ân cazul localizării unei persoane.

Dacă vedeți o persoană dispărută, sunați imediat la numărul unic de urgență 112. Dacă nu puteți suna, mergeți direct la cea mai apropiată unitate de poliție. De asemenea, potriviti indicațiilor oferite de autorități, încercați să rețineți cât mai multe detalii despre persoana respectivă și locul în care ați văzut-o.

În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

