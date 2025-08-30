Alertă! Gheorghe Sofronea a plecat în Italia pe 21 august și nu mai este de găsit. Sunați de urgență la 112, dacă vă întâlniți cu el

Un botoșănean în vârstă de 48 de ani a fost dat dispărut după ce a plecat spre Italia și nu a mai ajuns la destinație. Este vorba despre Gheorghe Sofronea, un român cunoscut în comunitatea locală, care și-a părăsit domiciliul din municipiul Botoșani în dimineața zilei de 21 august 2025, însă de atunci nimeni nu mai are vești despre el. Dacă îl vedeți, sunați de urgență la 112!

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Română, bărbatul a pornit la drum la volanul unei Toyota RAV 4, cu numărul de înmatriculare BT 20 GGK, având ca destinație finală Italia, unde urma să se întâlnească cu rude și prieteni. Din păcate, nu a mai ajuns, iar de la momentul plecării telefoanele sale mobile au rămas complet inactive.

„În ziua de 21 august 2025, a părăsit domiciliul din municipiul Botoșani, cu un autoturism marca Toyota RAV 4, cu nr. BT-20-GGK, cu destinația Italia, însă până în prezent nu a mai ajuns, având ambele numere de telefon inactive”, a transmis Poliția Română.

Alertă! Gheorghe Sofronea a dispărut

Dispariția este cu atât mai îngrijorătoare cu cât bărbatul este cunoscut ca fiind echilibrat și responsabil. Gheorghe Sofronea s-a născut pe 29 aprilie 1977, în comuna Vorniceni, județul Botoșani, dar în ultimii ani a locuit în municipiul Botoșani.

Semnalmente:

vârstă: 48 ani

înălțime: aproximativ 1,85 m

greutate: circa 100 kg

constituție: atletică

ochi: albaștri

păr: blond, tuns scurt

Aceste detalii au fost comunicate de autorități pentru a ușura identificarea sa în cazul în care cineva l-ar putea vedea.

În acest moment, polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să reconstituie traseul exact pe care Gheorghe Sofronea l-ar fi urmat după ce a părăsit municipiul Botoșani. Datele legate de mașină și posibilele camere de supraveghere de pe traseu sunt analizate pentru a înțelege ce s-a întâmplat și unde ar fi putut dispărea.

