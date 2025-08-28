Alertă în România! Constantin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

Este alertă de dispariție în România! În urmă cu 6 zile, Faguri Constantin – în vârstă de 58 de ani – este de negăsit. Bărbatul a plecat de acasă, din comuna Mihăileni, județul Sibiu, fără a spune încotro se îndreaptă, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de el. Potrivit celor care au semnalat dispariția acestuia, Constantin prezintă deficiențe de vorbire și posibil retard mintal. Cine îl vede sau are informații despre el este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliței.

”La data de 23.08.2025 numitul Faguri Constantin, în vârstă de 58 de ani, a plecat din comuna Mihaileni, jud. Sibiu, într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni. Semnalmente: înălțime aproximativ 1,65 m , greutate circa 80 kg, ten deschis, chel cu excepția părților laterale, ochi albaștri , gropiță în bărbie, la nivelul antebrațului stâng un tatuaj cu inițialele GA . Prezintă deficient de vorbire și posibil retard mintal. La data plecării susnumitul era îmbrăcat cu o cămașă de culoare neagră, pantaloni negri și purta în picioare cizme de cauciuc.”, se arată în comunicatul Poliției Române.

LEGE: Ce trebuie să faci facă îl vezi pe Faguri Constantin

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine îl vede pe Faguri Constantin este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente.