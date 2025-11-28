Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se complică! Ce au cerut autoritățile

O româncă de 48 de ani, stabilită în Italia, a fost ucisă de fostul său partener italian, iar ancheta se află într-un punct delicat. Ce s-a descoperit la autopsia Danielei i-a uimit pe anchetatori, care vor să reia din nou procedurile medicale.

Deși bărbatul și-a recunoscut fapta, instanța a solicitat efectuarea unei noi expertize medico-legale pentru a stabili cu exactitate cauza morții.

Româncă de 48 de ani, ucisă de fostul iubit italian

Incidentul s-a produs în luna mai, în locuința suspectului din Prato di Coreggio. Victima, Daniela, originară din România și rezidentă la Sassuolo, provincia Modena, era mama unui copil de 11 ani.

Potrivit declarațiilor, femeia ar fi fost sufocată de fostul iubit, care i-a acoperit nasul și gura cu mâinile. Ulterior, acesta a admis crima, dar a cerut o nouă analiză medico-legală în cadrul procedurilor judiciare. La prima examinare, medicii legiști au descoperit doar câteva echimoze pe fața victimei, fără alte urme evidente care să indice clar cauza decesului.

Ce s-a descoperit la autopsia femeii

Nici autopsia nu a putut oferi un răspuns definitiv, motiv pentru care s-a dispus o expertiză suplimentară. Termenul pentru depunerea concluziilor este 5 decembrie, iar pe 16 decembrie acestea vor fi prezentate în instanță, fiecare specialist urmând să își expună constatările.

Surse din anchetă arată că cei doi se despărțiseră recent, iar bărbatul de 45 de ani îi reproșa frecvent diverse lucruri. Mai mult, acesta ar fi fost dependent financiar de Daniela și îi ceruse bani, afirmând că nu poate trăi fără ea. Descoperirea trupului neînsuflețit al femeii a avut loc în noaptea de 15 mai, când aceasta a fost găsită întinsă pe patul matrimonial al suspectului.

Cazul a stârnit un val de indignare, iar autoritățile încearcă să clarifice toate aspectele pentru a stabili responsabilitatea exactă a inculpatului. Rămâne de văzut ce vor arăta noile expertize și cum va evolua procesul.

