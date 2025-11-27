Detalii noi despre moartea Vasilicăi Potincu, românca de 35 de ani ucisă de un italian. Ce au găsit anchetatorii acasă la criminal

O crimă șocantă a zguduit comunitatea românească din Italia. Procurorii au cerut judecată imediată pentru Andrea Mostoni, un italian de 29 de ani acuzat că ar fi ucis-o pe Vasilica Potincu, o româncă de 35 de ani, în noaptea de 24 spre 25 mai, într-un apartament din Legnano, lângă Milano.

Femeia a fost găsită dimineața de un vecin, cu nouă lovituri de cuțit, una fatală în spate.

Cum s-a petrecut crima din Legnano, Italia

Vasilica Potincu locuia la Cinisello Balsamo și lucra într-un birou de contabilitate, dar practica și escortingul. În această activitate l-a cunoscut pe Mostoni, muncitor din Robecco sul Naviglio, care i-a împrumutat 70.000 de euro, convins că o va ajuta să renunțe la meseria de escortă.

Ancheta arată că între cei doi a izbucnit un conflict legat de bani, în urma căruia femeia a fost ucisă. Suspectul a fost arestat pe 28 mai, după trei zile de căutări, dar a negat orice implicare și a refuzat să dea declarații.

Avocata sa a cerut eliberarea, susținând lipsa probelor directe. Totuși, anchetatorii au strâns indicii importante: camerele de supraveghere au surprins un bărbat cu conformație similară lui Mostoni, hainele purtate au fost găsite la domiciliul său, iar mașina lui a fost filmată circulând spre și dinspre locul crimei. În plus, telefoanele victimei și suspectului au fost localizate în aceleași zone înainte ca semnalul să dispară.

Faptă încadrată ca femicid

Declarațiile apropiaților arată că Mostoni ar fi dezvoltat o obsesie pentru Vasilica. Contabilul la care lucra românca a povestit că aceasta se simțea urmărită și amenințată. Patronul a pus-o în legătură cu un avocat pentru a-l avertiza oficial pe italian, iar mama victimei a confirmat că, după ce fiica sa i-a respins propunerea de a forma un cuplu, bărbatul a trecut la amenințări cu moartea.

Autoritățile italiene tratează cazul ca femiicid, în contextul creșterii numărului de astfel de crime. Judecata imediată ar putea duce la un proces rapid, iar până atunci Andrea Mostoni rămâne în arest preventiv, acuzat de omor cu premeditare.

