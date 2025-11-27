Acasă » Știri » Detalii noi despre moartea Vasilicăi Potincu, românca de 35 de ani ucisă de un italian. Ce au găsit anchetatorii acasă la criminal

Detalii noi despre moartea Vasilicăi Potincu, românca de 35 de ani ucisă de un italian. Ce au găsit anchetatorii acasă la criminal

De: David Ioan 27/11/2025 | 14:52
Detalii noi despre moartea Vasilicăi Potincu, românca de 35 de ani ucisă de un italian. Ce au găsit anchetatorii acasă la criminal
Româncă ucisă în Italia de bărbatul care îi împrumutase 70.000 de euro / Foto: Pixabay

O crimă șocantă a zguduit comunitatea românească din Italia. Procurorii au cerut judecată imediată pentru Andrea Mostoni, un italian de 29 de ani acuzat că ar fi ucis-o pe Vasilica Potincu, o româncă de 35 de ani, în noaptea de 24 spre 25 mai, într-un apartament din Legnano, lângă Milano.

Femeia a fost găsită dimineața de un vecin, cu nouă lovituri de cuțit, una fatală în spate.

Cum s-a petrecut crima din Legnano, Italia

Vasilica Potincu locuia la Cinisello Balsamo și lucra într-un birou de contabilitate, dar practica și escortingul. În această activitate l-a cunoscut pe Mostoni, muncitor din Robecco sul Naviglio, care i-a împrumutat 70.000 de euro, convins că o va ajuta să renunțe la meseria de escortă.

Ancheta arată că între cei doi a izbucnit un conflict legat de bani, în urma căruia femeia a fost ucisă. Suspectul a fost arestat pe 28 mai, după trei zile de căutări, dar a negat orice implicare și a refuzat să dea declarații.

Horoscop 28 noiembrie 2025. FECIOARELE complică lucrurile
Horoscop 28 noiembrie 2025. FECIOARELE complică lucrurile
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Avocata sa a cerut eliberarea, susținând lipsa probelor directe. Totuși, anchetatorii au strâns indicii importante: camerele de supraveghere au surprins un bărbat cu conformație similară lui Mostoni, hainele purtate au fost găsite la domiciliul său, iar mașina lui a fost filmată circulând spre și dinspre locul crimei. În plus, telefoanele victimei și suspectului au fost localizate în aceleași zone înainte ca semnalul să dispară.

Faptă încadrată ca femicid

Declarațiile apropiaților arată că Mostoni ar fi dezvoltat o obsesie pentru Vasilica. Contabilul la care lucra românca a povestit că aceasta se simțea urmărită și amenințată. Patronul a pus-o în legătură cu un avocat pentru a-l avertiza oficial pe italian, iar mama victimei a confirmat că, după ce fiica sa i-a respins propunerea de a forma un cuplu, bărbatul a trecut la amenințări cu moartea.

Autoritățile italiene tratează cazul ca femiicid, în contextul creșterii numărului de astfel de crime. Judecata imediată ar putea duce la un proces rapid, iar până atunci Andrea Mostoni rămâne în arest preventiv, acuzat de omor cu premeditare.

CITEŞTE ŞI: Doi români, dați în urmărire internațională după ce au bătut un youtuber! Bărbatul filma hoții de buzunare de la metroul din Roma

Un alt român a avut parte de o moarte cumplită în Italia. Ce s-a întâmplat cu blocurile de beton pe care le transporta

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Știri
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o…
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul găsit într-un tufiș
Știri
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul găsit într-un tufiș
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru împodobit
Mediafax
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru...
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de an, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul.ro
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film japonez. „Au furat cartea, la dracu!”
Adevarul
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film...
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se...
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Mediafax
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii mizere. „În fine... suntem inventivi”
Digi 24
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii...
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de an, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul.ro
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul ...
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul găsit într-un tufiș
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe vineri, 28 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe vineri, 28 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marcel Ciolacu
BANC | Englezul și polițistul român
BANC | Englezul și polițistul român
Scene halucinante într-un apartament din Timișoara. O mamă și-a înjunghiat fiica de numai 10 ani
Scene halucinante într-un apartament din Timișoara. O mamă și-a înjunghiat fiica de numai 10 ani
Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați: 50 + 50 – 25 x 0 + 2 + 2 = ?
Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați: 50 + 50 – 25 x 0 + 2 + 2 = ?
Vezi toate știrile
×