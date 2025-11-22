Un alt român a avut parte de o moarte cumplită în Italia. Ce s-a întâmplat cu blocurile de beton pe care le transporta

Tragedie fără margini pentru o familie de români. Un bărbat în vârstă de 51 de ani s-a stins din viață în Italia, strivit de blocurile de beton pe care le transporta. Află toate detaliile în articol!

Tragedia s-a petrecut în localitatea Marcianise, din provincia Caserta, pe o șosea din sudul Italiei. Românul era șofer pe camion și transporta blocuri de beton. El era stabilit de mulți ani în Atripalda, Italia, acolo unde se mutase împreună cu soția și cei doi copii.

Un alt român a avut parte de o moarte cumplită în Italia

Potrivit presei străine, bărbatul transporta mai multe blocuri de beton, iar marfa s-a dezechilibrat și a pătruns în cabina șoferului. Motivele exacte ale tragediei nu sunt cunoscute momentan.

Greutatea blocurilor de beton a dus la un impact fatal pentru bărbat, iar cabina TIR-ului a fost strivită la propriu. Românul nu a mai avut nicio șansă și a murit pe loc. Echipele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru bărbatul în vârstă de 51 de ani.

Primele ipoteze arată că există posibilitatea ca tragedia să se fi petrecut din cauza unei frâne bruște sau din cauză că marfa nu ar fi fost ancorată în mod corect. Oamenii legii vor analiza modul de funcționare a autovehiculului și erorile care ar fi putut să intervină în timpul transportului și să ducă la acest accident.

A fost deschisă o anchetă pentru a se stabili circumstanțele exacte în care tragedia s-a produs. Această tragedie a scos în evidență încă o dată riscurile majore cu care se confruntă cei care lucrează în transportul rutier de marfă.

