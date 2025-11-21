Soția lui Norbi, tânărul în scaun cu rotile mort în urma unui accident în Bihor, mesaj sfâșietor. Ce a declarat aceasta

Familia lui Norbi suferă enorm după ce băiatul lor de 28 de ani a murit în urma unui accident stupid, în care o șoferiță a încurcat frâna cu accelerația. Soția sa nu a mai putut sta în tăcere și a postat un mesaj atât emoționant, cât și dureros, în care își arată dragostea față de tânăr, dar și suferința pe care o simte de când l-a pierdut pe veci.

Accidentul s-a produs joi, 20 noiembrie și a fost provocat de o judecătoare care a încurcat pedala de frână cu accelerația, în timp ce voia să parcheze în curtea unui spital de recuperare. Femeia a intrat pe aleea pietonală și a lovit trei persoane, două dintre ele aflate în scaun rulant. Norbi a murit pe loc.

Ce mesaj a trimis soția lui Norbi

Totodată, un tânăr de 18 ani a ajuns în stare gravă, iar o femeie de 32 de ani a suferit răni mai ușoare. Norbi se afla la spitalul de recuperare, sperând că va ajunge din nou să ducă o viață normală, după ce abia trecuse printr-un accident. Familia sa se află în stare de șoc.

Apropiații spun că soția acestuia a rămas alături de el după ce a ajuns în scaun cu rotile, din pură dragoste, aceasta trăind acum o durere inimaginabilă, știind că a luptat cot la cot cu el pentru o viață mai bună. Mesajul a stârnit un val puternic de reacții în mediul online, chiar și cei care nu l-au cunoscut pe Norbi empatizând cu ceea ce simte soția îndurerată a acestuia.

„Sufletul meu, ai plecat mult prea repede dintre noi! Vei rămâne veșnic în inima mea, soțul meu iubit! Te iubesc etern!”, a scris aceasta după ce a aflat că dragostea ei s-a stins din viață.

Însă cel mai emoționant mesaj vine din partea unui apropiat al celor doi, în care vorbește despre loialitate, iubire și puterea rar întâlnită de a rămâne lângă cineva când totul merge rău:

„Nici nu știu cum să încep, deoarece am impresia că Dumnezeu acționează diferit de gândirea noastră și în situații de genul nu-L putem înțelege! După accidentul în care Norbi a ajuns în scaun rulant, tu ai ales să stai când majoritatea pleca! Iubirea voastră să nu fie uitată și să fie trecută între cele veșnice, ați fost un model de iubire adevărată și sinceră pentru toată comunitatea! Odihnă veșnică și mângâiere soției tale și familiei voastre!”, a scris acesta.

Tragedie în Bihor. Un tânăr s-a stins din viață după ce o șoferiță a încurcat pedalele de la mașină

Cine e judecătoarea pensionară care a intrat cu mașina în tânărul aflat în scaun cu rotile, în Bihor. Ce probleme apăsătoare are și ea