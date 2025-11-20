Acasă » Știri » Cine e judecătoarea pensionară care a intrat cu mașina în tânărul aflat în scaun cu rotile, în Bihor. Ce probleme apăsătoare are și ea

Cine e judecătoarea pensionară care a intrat cu mașina în tânărul aflat în scaun cu rotile, în Bihor. Ce probleme apăsătoare are și ea

De: Andreea Stăncescu 20/11/2025 | 18:41
Cine este șoferița care l-a ucis pe Norbert / Sursa foto: Isu Bihor & Facebook

Un accident devastator a avut loc miercuri seara în Bihor, soldat cu moartea unui tânăr de 28 de ani aflat în scaun cu rotile. Incidentul s-a petrecut într-o parcare, când șoferița, o fostă judecătoare din Satu Mare, a apăsat din greșeală accelerația în locul frânei, lovindu-l mortal pe tânăr și rănind alte două persoane.

Un accident tragic a avut loc în Bihor, soldat cu moartea lui Norbert, un tânăr de 28 de ani aflat în scaun cu rotile. Incidentul s-a produs într-o parcare, unde șoferița a încurcat pedalele mașinii și, în loc să frâneze, a accelerat, lovind mortal victima. Bărbatul își pierduse mobilitatea în urma unui accident și încerca să-și reconstruiască viața, dar nu a mai supraviețuit impactului.

Cine e șoferița responsabilă de accidentul dinBihor

Conducătoarea autoresponsabilă de moartea tânărului este R.C., o fostă judecătoare din Satu Mare, în vârstă de 51 de ani, pensionată în 2023 și suferindă de o boală gravă, operată recent. Aceasta se afla la spitalul din Băile Felix pentru a-și interna partenerul, un avocat și profesor la Facultatea de Drept din Cluj, care suferă de paralizie post-AVC.

Incidentul a avut loc miercuri seara, după ce șoferița vizitase Mănăstirea Izbuc împreună cu partenerul său. În jurul orei 23:00, în timp ce încerca să parcheze în curtea spitalului, R.C. a apăsat din greșeală accelerația în locul frânei. Mașina a lovit trei persoane aflate pe o alee pietonală laterală: doi pacienți în scaun cu rotile și o asistentă medicală.

Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Victima decedată, originară din Aleșd, fusese internată pentru tratament după un accident la piscină soldat cu fractură de coloană. Al doilea pacient, un tânăr de 18 ani din Hunedoara, și asistenta medicală, de 32 de ani din Drăgești, au fost transportați la Spitalul Clinic Județean Oradea. Tânărul a suferit răni multiple și grave, asistenta doar răni ușoare.

CITEȘTE ȘI: Un nou caz grav în Istanbul! O tânără de 26 de ani a ajuns la ATI, după ce a băut o singură gură dintr-o cafea turcească

Colegii Ștefaniei Szabo au pornit o anchetă internă! Detalii de ultima oră despre fostul soț al acesteia

Tags:
Iți recomandăm
Formulă de calcul pentru impozitul la mașină. Cum afli cât plătești de la 1 ianuarie 2026
Știri
Formulă de calcul pentru impozitul la mașină. Cum afli cât plătești de la 1 ianuarie 2026
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 21 noiembrie, de la ora 20.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 21 noiembrie, de la ora 20.00
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Mediafax
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei recenzii scrise de o elevă: „o catastrofă”
Adevarul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut...
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
Digi24
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Mediafax
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
Prosport.ro
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina
Digi 24
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul...
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
Digi24
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul...
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
go4it.ro
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Descopera.ro
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Formulă de calcul pentru impozitul la mașină. Cum afli cât plătești de la 1 ianuarie 2026
Formulă de calcul pentru impozitul la mașină. Cum afli cât plătești de la 1 ianuarie 2026
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 21 noiembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 21 noiembrie, de la ora 20.00
Cum l-a surprins Ilona Brezoianu pe Andrei, soțul ei, la 2 zile de când au devenit părinți. Nu l-a ...
Cum l-a surprins Ilona Brezoianu pe Andrei, soțul ei, la 2 zile de când au devenit părinți. Nu l-a iertat și l-a taxat public!
Horoscop 21 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de conflicte toată ziua
Horoscop 21 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de conflicte toată ziua
China a trecut pe internet 10G! Câți dolari costă pe lună abonamentul și ce timpi de descărcare au filmele 4K
China a trecut pe internet 10G! Câți dolari costă pe lună abonamentul și ce timpi de descărcare au filmele 4K
Clipe de panică la Miss Universe! O concurentă a călcat în gol și căzut de pe scenă
Clipe de panică la Miss Universe! O concurentă a călcat în gol și căzut de pe scenă
Vezi toate știrile
×