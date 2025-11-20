Cine e judecătoarea pensionară care a intrat cu mașina în tânărul aflat în scaun cu rotile, în Bihor. Ce probleme apăsătoare are și ea

Un accident devastator a avut loc miercuri seara în Bihor, soldat cu moartea unui tânăr de 28 de ani aflat în scaun cu rotile. Incidentul s-a petrecut într-o parcare, când șoferița, o fostă judecătoare din Satu Mare, a apăsat din greșeală accelerația în locul frânei, lovindu-l mortal pe tânăr și rănind alte două persoane.

Un accident tragic a avut loc în Bihor, soldat cu moartea lui Norbert, un tânăr de 28 de ani aflat în scaun cu rotile. Incidentul s-a produs într-o parcare, unde șoferița a încurcat pedalele mașinii și, în loc să frâneze, a accelerat, lovind mortal victima. Bărbatul își pierduse mobilitatea în urma unui accident și încerca să-și reconstruiască viața, dar nu a mai supraviețuit impactului.

Cine e șoferița responsabilă de accidentul dinBihor

Conducătoarea autoresponsabilă de moartea tânărului este R.C., o fostă judecătoare din Satu Mare, în vârstă de 51 de ani, pensionată în 2023 și suferindă de o boală gravă, operată recent. Aceasta se afla la spitalul din Băile Felix pentru a-și interna partenerul, un avocat și profesor la Facultatea de Drept din Cluj, care suferă de paralizie post-AVC.

Incidentul a avut loc miercuri seara, după ce șoferița vizitase Mănăstirea Izbuc împreună cu partenerul său. În jurul orei 23:00, în timp ce încerca să parcheze în curtea spitalului, R.C. a apăsat din greșeală accelerația în locul frânei. Mașina a lovit trei persoane aflate pe o alee pietonală laterală: doi pacienți în scaun cu rotile și o asistentă medicală.

Victima decedată, originară din Aleșd, fusese internată pentru tratament după un accident la piscină soldat cu fractură de coloană. Al doilea pacient, un tânăr de 18 ani din Hunedoara, și asistenta medicală, de 32 de ani din Drăgești, au fost transportați la Spitalul Clinic Județean Oradea. Tânărul a suferit răni multiple și grave, asistenta doar răni ușoare.

