Un nou caz grav în Istanbul! O tânără de 26 de ani a ajuns la ATI, după ce a băut o singură gură dintr-o cafea turcească

Un nou caz alarmant vine din Turcia, unde o tânără de 26 de ani se luptă pentru viața sa în urma unui incident produs într-o cafenea din centrul Istanbulului. Femeia a ajuns la spital cu arsuri chimice severe, după ce ar fi băut o cafea turcească. Potrivit anchetatorilor, ar fi fost preparată nu cu apă, ci cu detergent industrial de vase, depozitat în recipiente care semănau cu cele folosite de personal pentru apă potabilă.

Potrivit presei locale, incidentul a avut loc în cartierul Ömer Avni din districtul Beyoğlu, o zonă frecventată atât de localnici, cât și de turiști. Tânăra venise în cafenea în urmă cu două zile și comandase o cafea turcească tradițională. La doar câteva secunde după ce a luat prima înghițitură, a început să manifeste simptome alarmante: dureri intense în cavitatea bucală, senzație de arsură în gât, dificultăți de respirație și amorțirea limbii. Starea ei s-a degradat rapid, astfel că a fost solicitat de urgență un echipaj medical.

O tânără de 26 de ani a ajuns la ATI

Departamentul de Poliție din Istanbul a transmis un comunicat în care precizează primele concluzii ale investigației. Ancheta preliminară arată că băutura consumată de tânără ar fi fost preparată accidental cu un detergent industrial de vase pe bază de hidroxid de sodiu, o substanță extrem de periculoasă, folosită adesea în scopuri de curățare intensă. Detergentul se afla în sticle obișnuite, identice cu cele în care personalul obișnuia să țină apă pentru prepararea băuturilor calde.

„Referitor la incidentul de otrăvire care a avut loc într-o cafenea din cartierul Ömer Avni din districtul Beyoğlu pe 17.11.2025, în jurul orei 13:00, de către Departamentul de Poliție din Istanbul; În timpul verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoana numită A.Ö.T. (26 de ani) s-a îmbolnăvit în timp ce consuma cafea și că viața sa este în pericol, iar tratamentul său continuă. În timpul anchetelor, s-a înțeles că persoana numită E.Ö. (52 de ani) a pus detergent în sticlele din cafeneaua administrată de fiicele sale și cafeaua pe care victima a băut-o a fost făcută accidental cu detergent industrial de vase”, au transmis polițiștii.

În urma incidentului, cafeneaua a fost închisă temporar pentru verificări, iar autoritățile sanitare au ridicat probe din local, inclusiv băutura rămasă în cană, pentru analize suplimentare de laborator.

Două femei cu vârste de 26 și 28 de ani, administratoarele cafenelei, au fost reținute de poliție pentru audieri. Deși anchetatorii înclină spre varianta unui accident, acestea ar putea răspunde penal pentru neglijență gravă, în funcție de concluziile anchetei definitive.

CITEȘTE ȘI: Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul

A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly