Acasă » Știri » Un nou caz grav în Istanbul! O tânără de 26 de ani a ajuns la ATI, după ce a băut o singură gură dintr-o cafea turcească

Un nou caz grav în Istanbul! O tânără de 26 de ani a ajuns la ATI, după ce a băut o singură gură dintr-o cafea turcească

De: Anca Chihaie 19/11/2025 | 17:06
Un nou caz grav în Istanbul! O tânără de 26 de ani a ajuns la ATI, după ce a băut o singură gură dintr-o cafea turcească
Foto: social media

Un nou caz alarmant vine din Turcia, unde o tânără de 26 de ani se luptă pentru viața sa în urma unui incident produs într-o cafenea din centrul Istanbulului. Femeia a ajuns la spital cu arsuri chimice severe, după ce ar fi băut o cafea turcească. Potrivit anchetatorilor, ar fi fost preparată nu cu apă, ci cu detergent industrial de vase, depozitat în recipiente care semănau cu cele folosite de personal pentru apă potabilă.

Potrivit presei locale, incidentul a avut loc în cartierul Ömer Avni din districtul Beyoğlu, o zonă frecventată atât de localnici, cât și de turiști. Tânăra venise în cafenea în urmă cu două zile și comandase o cafea turcească tradițională. La doar câteva secunde după ce a luat prima înghițitură, a început să manifeste simptome alarmante: dureri intense în cavitatea bucală, senzație de arsură în gât, dificultăți de respirație și amorțirea limbii. Starea ei s-a degradat rapid, astfel că a fost solicitat de urgență un echipaj medical.

O tânără de 26 de ani a ajuns la ATI

Departamentul de Poliție din Istanbul a transmis un comunicat în care precizează primele concluzii ale investigației. Ancheta preliminară arată că băutura consumată de tânără ar fi fost preparată accidental cu un detergent industrial de vase pe bază de hidroxid de sodiu, o substanță extrem de periculoasă, folosită adesea în scopuri de curățare intensă. Detergentul se afla în sticle obișnuite, identice cu cele în care personalul obișnuia să țină apă pentru prepararea băuturilor calde.

„Referitor la incidentul de otrăvire care a avut loc într-o cafenea din cartierul Ömer Avni din districtul Beyoğlu pe 17.11.2025, în jurul orei 13:00, de către Departamentul de Poliție din Istanbul; În timpul verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoana numită A.Ö.T. (26 de ani) s-a îmbolnăvit în timp ce consuma cafea și că viața sa este în pericol, iar tratamentul său continuă. În timpul anchetelor, s-a înțeles că persoana numită E.Ö. (52 de ani) a pus detergent în sticlele din cafeneaua administrată de fiicele sale și cafeaua pe care victima a băut-o a fost făcută accidental cu detergent industrial de vase”, au transmis polițiștii.

TEST IQ | Câți câini apar, în total, în această iluzie optică? Doar un geniu îi poate vedea pe toți
TEST IQ | Câți câini apar, în total, în această iluzie optică? Doar...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

În urma incidentului, cafeneaua a fost închisă temporar pentru verificări, iar autoritățile sanitare au ridicat probe din local, inclusiv băutura rămasă în cană, pentru analize suplimentare de laborator.

Două femei cu vârste de 26 și 28 de ani, administratoarele cafenelei, au fost reținute de poliție pentru audieri. Deși anchetatorii înclină spre varianta unui accident, acestea ar putea răspunde penal pentru neglijență gravă, în funcție de concluziile anchetei definitive.

CITEȘTE ȘI: Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul

A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly

Tags:
Iți recomandăm
Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce discuții”
Știri
Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce discuții”
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 1 = 11
Știri
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 1 = 11
Este periculos să scoți mașina de spălat din priză după ce termini de spălat? Explicația unui expert
Mediafax
Este periculos să scoți mașina de spălat din priză după ce termini de...
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie
Gandul.ro
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui...
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
Digi24
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului...
Un român a fost numit adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului
Mediafax
Un român a fost numit adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului
Parteneri
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
Click.ro
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea:...
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o resuscitează. Au scos-o după 11 ore
Digi 24
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o...
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Digi24
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
Promotor.ro
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
go4it.ro
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Descopera.ro
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie
Gandul.ro
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce ...
Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce discuții”
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 1 = 11
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 1 = 11
Alexandru Ciucu ar fi vrut altceva! De ce a refuzat Survivor
Alexandru Ciucu ar fi vrut altceva! De ce a refuzat Survivor
Vedeta PRO TV se căsătorește civil în curând: „Doamne-ajută să primim aprobare.” A făcut ...
Vedeta PRO TV se căsătorește civil în curând: „Doamne-ajută să primim aprobare.” A făcut și un anunț despre botez
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Dr. Tudor Ciuhodaru, mesaj după moartea medicului controversat Flavia Groșan: „În acest domeniu, ...
Dr. Tudor Ciuhodaru, mesaj după moartea medicului controversat Flavia Groșan: „În acest domeniu, solicitarea este maximă”
Vezi toate știrile
×