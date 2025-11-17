Acasă » Știri » Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul

Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul

De: Denisa Iordache 17/11/2025 | 22:31
Sursă: Pixabay

O tragedie petrecută în urmă cu două zile a ridicat multe semne de întrebare. Trupul neînsuflețit al unei tinere a fost găsit lângă o șină de cale ferată, în Bacău. Ce s-a întâmplat, de fapt? Află mai multe detalii în articol!

Doi bărbați au găsit trupul, iar primele ipoteze au sugerat o crimă, asta pentru că se credea că tânăra fusese înjunghiată de două ori și s-a putut observa că avea mai multe urme de violență pe corp.

Cum a murit tânăra din Bacău

Anchetatorii au stabilit, în cele din urmă, că decesul a survenit în urma unui accident. Aceasta ar fi fost lovită de tren, iar doi oameni ai străzii ar fi mutat-o din locul respectiv. Mai apoi, ea ar fi fost dusă într-o baracă improvizată și ar fi decedat în următoarele ore, astfel că cei doi oameni au dus-o înapoi la locul unde a fost lovită de tren. Femeia care a murit avea 26 de ani și era originară din Galați.

„Din concluziile preliminarii ale S.M.L. Bacău au reieșit următoarele: cauza morții a constat în insuficiență cardiorespiratorie acută a victimei, hematom masiv bazin și politraumatism, accident neprecizat. Din cercetările efectuate în cauză a reieșit că numita P.M.M. a fost accidentată de tren, ulterior găsită de către martorul M.R., persoană care locuiește într-o baracă improvizată din apropierea căii ferate, împreună cu alte persoane, și transportată de acesta la baraca respectivă, loc unde victima a rămas pe timpul nopții și unde a decedat”, se arată în Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, potrivit sursei citată mai sus.

Tags:
