Acasă » Știri » S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI

S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI

De: Anca Chihaie 17/11/2025 | 19:03
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI

O tragedie cutremurătoare a zguduit orașul Istanbul, după ce o mamă și cei doi copii ai săi și-au pierdut viața în timpul unei vacanțe, iar tatăl micuților se află în stare critică în spital. Incidentul a avut loc într-un hotel situat în cartierul Fatih, iar primele investigații indică o posibilă intoxicare cu substanțe utilizate pentru dezinsecția unității hoteliere.

Familia, formată din doi adulți și doi copii mici, de 3 și 6 ani, era în vizită în Turcia, provenind din Germania. S-au cazat pentru o săptămână la hotel, având ca scop vizitarea rudelor din Istanbul. La un moment dat, după ce au cumpărat și consumat la cazare mâncare specifică turcească de la un colț de stradă, cei doi copii și mama au început să se simtă rău și au fost transportați la un spital local. Inițial, medicii nu au identificat simptome severe și au decis externarea pacienților, considerând că ar fi vorba despre o toxiinfecție alimentară.

Tragedie în Turcia

În cursul nopții următoare, starea sănătății lor s-a deteriorat rapid, iar familia a fost din nou adusă de urgență la spital. În ciuda eforturilor cadrelor medicale, mama și cei doi copii nu au mai putut fi salvați, fiind declarați decedați. Tatăl copiilor a fost internat în stare foarte gravă la secția de Terapie Intensivă, unde rămâne sub supraveghere strictă.

În urma incidentului, autoritățile turcești au inițiat o anchetă amplă. Inițial, anchetatorii au presupus că familia ar fi fost victima unei intoxicații alimentare provenite de la un magazin din apropierea hotelului, astfel încât unitatea comercială a fost închisă temporar. Patru persoane au fost duse la audieri atunci. Ulterior, ancheta a fost redirecționată, după ce s-a stabilit că substanțele toxice ar fi provenit de la dezinsecția efectuată în hotel, iar magazinul nu ar fi avut nicio legătură cu incidentul.

„Cea mai fericită țară” de pe Pământ este singura din Europa în care nu cresc PREȚURILE locuințelor
„Cea mai fericită țară” de pe Pământ este singura din Europa în care...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Hotelul unde s-a produs tragedia a fost închis, iar toți ceilalți oaspeți au fost evacuați și relocați în alte spații de cazare. Autoritățile locale continuă să desfășoare investigații pentru a stabili exact natura substanțelor utilizate, precum și dacă procedurile de siguranță în utilizarea lor au fost respectate. De asemenea, se analizează documentația hotelului privind tratamentele de dezinsecție și dacă acestea corespund normelor legale turcești pentru sănătatea publică.

Sfârșit tragic pentru un polițist de 24 de ani în Giurgiu! A fost găsit mort în locuința sa

Lydia, o învățătoare de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, în pat. Ce s-a întâmplat cu ea

Tags:
Iți recomandăm
Cum arată fiul lui Ianis Hagi la 3 luni. Micuțul Giorgios l-a susțint pe tatăl lui în cea mai adorabilă ținută
Știri
Cum arată fiul lui Ianis Hagi la 3 luni. Micuțul Giorgios l-a susțint pe tatăl lui în cea…
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert…
Încă o localitate evacuată din cauza navei cu GPL lovite de o dronă, pe Dunăre. Declarațiile de ultimă oră sunt îngrijorătoare
Mediafax
Încă o localitate evacuată din cauza navei cu GPL lovite de o dronă,...
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
Gandul.ro
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Orașul din Europa care i-a redat pasiunea pentru viață unei americance: „Merg pe jos sau cu bicicleta ori de câte ori pot”
Adevarul
Orașul din Europa care i-a redat pasiunea pentru viață unei americance: „Merg pe...
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator...
Ce a prezis Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: un eveniment „catastrofal”
Mediafax
Ce a prezis Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: un eveniment „catastrofal”
Parteneri
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Click.ro
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat...
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din pensie până la 70 de ani. Șefii, exceptați
Digi 24
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din pensie...
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
Gandul.ro
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 18 noiembrie 2025. ZODIILE care vor simți o schimbare majoră a energiei
Horoscop 18 noiembrie 2025. ZODIILE care vor simți o schimbare majoră a energiei
Cum arată fiul lui Ianis Hagi la 3 luni. Micuțul Giorgios l-a susțint pe tatăl lui în cea mai adorabilă ...
Cum arată fiul lui Ianis Hagi la 3 luni. Micuțul Giorgios l-a susțint pe tatăl lui în cea mai adorabilă ținută
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
Casa lui Tekashi 6ix9ine a fost invadată de bărbați înarmați! Mama artistului care a cântat la ...
Casa lui Tekashi 6ix9ine a fost invadată de bărbați înarmați! Mama artistului care a cântat la ‘Beach, Please!’, ținută cu forța
Anchetă amplă, după uciderea Mihaelei din Teleorman. Procurorul de caz, cercetat disciplinar alături ...
Anchetă amplă, după uciderea Mihaelei din Teleorman. Procurorul de caz, cercetat disciplinar alături de alți 14 polițiști
De la Barbie la ‘Prințesa muzicii pop’! Margot Robbie ar putea să o interpreteze pe Britney ...
De la Barbie la ‘Prințesa muzicii pop’! Margot Robbie ar putea să o interpreteze pe Britney Spears în filmul biografic „The Woman in Me”
Vezi toate știrile
×