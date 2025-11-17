S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI

O tragedie cutremurătoare a zguduit orașul Istanbul, după ce o mamă și cei doi copii ai săi și-au pierdut viața în timpul unei vacanțe, iar tatăl micuților se află în stare critică în spital. Incidentul a avut loc într-un hotel situat în cartierul Fatih, iar primele investigații indică o posibilă intoxicare cu substanțe utilizate pentru dezinsecția unității hoteliere.

Familia, formată din doi adulți și doi copii mici, de 3 și 6 ani, era în vizită în Turcia, provenind din Germania. S-au cazat pentru o săptămână la hotel, având ca scop vizitarea rudelor din Istanbul. La un moment dat, după ce au cumpărat și consumat la cazare mâncare specifică turcească de la un colț de stradă, cei doi copii și mama au început să se simtă rău și au fost transportați la un spital local. Inițial, medicii nu au identificat simptome severe și au decis externarea pacienților, considerând că ar fi vorba despre o toxiinfecție alimentară.

Tragedie în Turcia

În cursul nopții următoare, starea sănătății lor s-a deteriorat rapid, iar familia a fost din nou adusă de urgență la spital. În ciuda eforturilor cadrelor medicale, mama și cei doi copii nu au mai putut fi salvați, fiind declarați decedați. Tatăl copiilor a fost internat în stare foarte gravă la secția de Terapie Intensivă, unde rămâne sub supraveghere strictă.

În urma incidentului, autoritățile turcești au inițiat o anchetă amplă. Inițial, anchetatorii au presupus că familia ar fi fost victima unei intoxicații alimentare provenite de la un magazin din apropierea hotelului, astfel încât unitatea comercială a fost închisă temporar. Patru persoane au fost duse la audieri atunci. Ulterior, ancheta a fost redirecționată, după ce s-a stabilit că substanțele toxice ar fi provenit de la dezinsecția efectuată în hotel, iar magazinul nu ar fi avut nicio legătură cu incidentul.

Hotelul unde s-a produs tragedia a fost închis, iar toți ceilalți oaspeți au fost evacuați și relocați în alte spații de cazare. Autoritățile locale continuă să desfășoare investigații pentru a stabili exact natura substanțelor utilizate, precum și dacă procedurile de siguranță în utilizarea lor au fost respectate. De asemenea, se analizează documentația hotelului privind tratamentele de dezinsecție și dacă acestea corespund normelor legale turcești pentru sănătatea publică.

Sfârșit tragic pentru un polițist de 24 de ani în Giurgiu! A fost găsit mort în locuința sa

Lydia, o învățătoare de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, în pat. Ce s-a întâmplat cu ea