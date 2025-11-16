Acasă » Știri » Sfârșit tragic pentru un polițist de 24 de ani în Giurgiu! A fost găsit mort în locuința sa

Sfârșit tragic pentru un polițist de 24 de ani în Giurgiu! A fost găsit mort în locuința sa

De: Andreea Stăncescu 16/11/2025 | 15:37
Sfârșit tragic pentru un polițist de 24 de ani în Giurgiu! A fost găsit mort în locuința sa
Un polițit de 24 de ani a fost găsit fără viață / Sursa foto: Freepik

O scenă dramatică a avut loc într-o comună din județul Giurgiu, unde un bărbat în vârstă de 24 de ani, originar din Argeș, a fost găsit fără viață în locuința sa. Trupul acestuia a fost descoperit sâmbătă, 16 noiembrie, după ce proprietara apartamentului, alarmată că tânărul nu mai răspundea la telefon, a cerut ajutorul poliției.

Polițistul în vârstă de 24 de ani locuia într-un apartament din comuna Ghimpați, județul Giurgiu. După ce nu a mai răspuns la telefon, proprietara s-a speriat și a mers la Secția de Poliție Rurală nr. 4. Le-a relatat agenților că, în ciuda insistențelor sale de a lua legătura cu chiriașul, nu primise niciun semn din partea acestuia. Îngrijorată de tăcerea prelungită, a decis să anunțe autoritățile, care s-au deplasat imediat la adresa indicată.

Când au ajuns la locuință, polițiștii au găsit ușa încuiată. După ce au reușit să intre în apartament, au avut parte de o imagine șocantă. Tânărul era întins pe podea, împușcat în zona capului. Alături de el se afla o armă, despre care se presupune că ar fi fost folosită în momentul producerii tragediei.

„Astăzi, la sediul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 4 Ghimpaţi, s-a prezentat o femeie, care a sesizat faptul că un tânăr, de 24 de ani, din judeţul Argeş, chiriaş în apartamentul pe care aceasta îl deţine, nu răspunde la telefon. În temeiul sesizării, la faţa locului, s-au deplasat poliţişti, care au descoperit faptul că tânărul în cauză s-ar fi împuşcat, cu o armă, în zona capului”, se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Giurgiu.

Sursa foto; Shutterstock

Polițiștii au deschis un dosar

Zona a fost izolată rapid, iar criminaliștii au început să preleveze probe și să analizeze fiecare detaliu. Dosarul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, care coordonează investigația. Ancheta ia în calcul toate scenariile posibile, inclusiv ipoteza unei sinucideri. Corpul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată autopsia pentru a clarifica exact cauza morții.

Polițiștii verifică telefonul mobil, eventuale mesaje de adio și discută cu colegii și superiorii acestuia pentru a observa dacă existau indicii legate de o posibilă stare de depresie. Ancheta este în plină desfășurare.

