Tatăl Sarei face acuzații de mușamalizare după moartea fiicei sale: „Erau foarte stresaţi unii cu alţii când se vedeau, să nu-i vadă soţia”

De: Mirela Loșniță 15/11/2025 | 19:55
Tatăl Sarei, fetița în vârstă de 2 ani care și-a pierdut viața la o clinică stomatologică din București, face declarații șocante. Bărbatul a mărturisit că, în timp ce fiica sa era resuscitată, personalul medical ar fi încercat să mușamalizeze totul.

Cazul fetiței de doi ani care a murit după o anestezie generală făcută de un medic stomatolog dintr-o clinică din sectorul 3 al Capitalei a îndurerat o țară întreagă. Sara a fost dusă de către părinții ei la stomatolog pentru tratarea a două carii, însă totul s-a transformat într-o tragedie. Părinții micuței sunt devastați de durere. Astăzi, Sara a fost înmormântată în Câmpulung Muscel, însă mama copilei este răpusă de durere și nu a putut să o conducă pe ultimul drum.

Tatăl Sarei face acuzații de mușamalizare

După înmormântare, tatăl micuței a făcut mărturisiri halucinante și cere ca autoritățile să ia măsuri. Bărbatul susține că, în timp ce fetița lui era resuscitată, soția acestuia a văzut că personalul medical ar fi chemat deja avocatul și juristul. Mai mult, ar fi venit și un băiat de la camere, cu o cheie, care ar fi făcut ceva și a plecat.

„Spuneau încontinuu: «Să cheme băiatul cu camere, băiatul cu sistemul video». A venit cu o cheie, nu ştiu ce a făcut, a plecat. Rog organele competente şi instituţiile statului să îşi facă datoria cât mai transparent şi să verifice foarte bine camerele, că acolo se vede tot şi de acolo se pot lua cele mai mari probe şi cele mai multe, pentru că s-a dus viaţa unui copil de doi ani, care era sănătos”, a declarat Andrei Visoiu.

Bărbatul a mai spus că medicii ar fi încercat să mușamalizeze această tragedie. Părinții Sarei sunt sfâșiați de durere și abia își mai găsesc cuvintele. Mai mult, mama fetiței nici nu a putut să o conducă pe ultimul drum.

„Ne-a nenorocit. Deci, m-a nenorocit şi pe mine, şi pe soţie. Soţia nu a putut să participe la funeralii, n-am ce să vă spun mai mult de atât. Ancheta este în curs de desfăşurare, eu am declarat aseară tot ce s-a întâmplat acolo, că n-am fost prezent acolo, soţia a fost prezentă.

Ei au vrut să muşamalizeze tot: în timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia absolut nimic, ei deja chemaseră avocatul, juristul, probabil le-a spus ce să facă. Erau foarte stresaţi unii cu alţii când se vedeau, să nu-i vadă soţia. Soţia, vă daţi seama, că a simţit şi s-a uitat după ei ce fac”, a declarat Andrei Visoiu, tatăl Sarei.

Durere mare la Câmpulung Muscel. Micuța Sara a ajuns pentru ultima dată acasă

Detalii surprinzătoare ies la iveală! Ce ar fi auzit mama Sarei din cabinetul stomatologic, chiar în timpul procedurii

