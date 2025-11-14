Momente sfâșietoare! Trupul neînsuflețit al Sarei, fetița de doi ani moartă într-o clinică dentară, a fost ridicat de la INML

Sunt momente grele în familia Sarei, micuța de numai doi ani ce a murit într-o clinică stomatologică din București. Părinții au ridicat trupul neînsuflețit al copilei de la Institutul de Medicină Legală.

La doar două luni după ce i-au sărbătorit ziua de naștere, părinții Sarei se pregătesc să o conducă pe ultimul drum. În urmă cu doar câteva clipe, mama și tatăl Sarei i-au ridicat trupul neînsuflețit de la Institutul Național de Medicină Legală (INML), acolo unde fusese transportat pentru efectuarea autopsiei.

De asemenea, autoritățile continuă cercetările în acest caz. La sediul Serviciului Ucideri din Culpă și Vătămări Corporale sunt audiați angajații clinicii dentare unde a avut loc tragedia.

Tragedie putea să fie evitată

Părinții Sarei sunt sfâșiați de durere și cer să se facă dreptate. Tatăl fetei susține că ei au intenționat să amâne vizita la stomatolog, însă medicul le-a garantat că Sara este aptă pentru procedură.

„I-am făcut niște analize fetiței, pentru că știam că trebuie să aibă o intervenție la dinți. Soția i le-a trimis doctoriței. I-a spus că niște valori la ficat au ieșit mai mari de șase ori decât limita normală. I-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele valori mari”, a declarat tatăl Sarei.

Mai mult, se pare că părinții fetiței au fost anunțați de cele întâmplate abia la o oră după ce fiica lor a intrat în stop cardio-respirator.

„Deci ea a intrat la 17:06 şi la 17:30 ea a intrat în stop. Pe mine m-au anunţat după o oră că a intrat în stop şi după o oră jumătate a venit ambulanţa. Le-a fost frică şi e normal, înţeleg, au încercat ei s-o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, poate dacă… Nu ştiu”, a declarat mama fetiţei.

Nenorocirea a avut loc joi seară, 13 noiembrie. Sara a murit după o anestezie făcută la stomatolog. La scurt timp de la anestezie copila a intrat în stop cardio-respirator. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare (care au durat două ore), Sara nu a putut fi salvată. Înainte de procedura stomatologică părinții fetei i-au făcut acesteia un set de analize, iar o parte din rezultate au indicat valori mărite de șase ori peste limita normală la ficat, motiv pentru care nu ar fi trebuit anesteziată.

