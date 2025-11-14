Acasă » Știri » Primele rezultate ale autopsiei Sarei. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani la stomatolog

De: Irina Vlad 14/11/2025 | 15:39
Ancheta în cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit după o anestezie la stomatolog, se complică. Oamenii legii au dezvăluit rezultatul autopsiei. Din cauza unor analize mărite copila nu ar fi trebuit să fie anesteziată. 

Apar noi detalii în cazul fetiței de doi ani care a murit după o anestezie la stomatolog, într-o clincă din Sectorul 3 al Capitalei. Nenorocirea a avut loc joi seară, 13 noiembrie. Sara ar fi trebuit să fie supusă unei intervenții dentare, însă inainte a fost supusă unei anestezii generale.

Înainte de anestezia generală, analizele Sarei au ieșit mărite

La scurt timp de la anestezie copila de doi ani a intrat în stop cardio-respirator. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare (care au durat două ore), Sara nu a putut fi salvată. Înainte de procedura stomatologică părinții fetei i-au făcut acesteia un set de analize, iar o parte din rezultate au indicat valori mărite de șase ori peste limita normală la ficat, motiv pentru care nu ar fi trebuit anesteziată. Tatăl fetei susține că ei au intenționat să amâne vizita la stomatolog, însă medicul le-a garantat că Sara este aptă pentru procedură.

”I-am făcut niște analize fetiței, pentru că știam că trebuie să aibă o intervenție la dinți. Soția i le-a trimis doctorei. I-a spus că niște valori la ficat au ieșit mai mari de șase ori decât limita normală. I-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele valori mari.

Are mesaje soția cu doamna doctor pe Whats-App, unde i-a spus că mai bine ar fi să schimbăm programarea și doamna doctor i-a zis că nu, să vină că este ok”, a spus tatăl Sarei.

Conform concluziilor emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, copila de doi ani suferea de o patologie cronică preexistentă complexă.

 

Prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, decedată la stomatolog. Doi medici au fost audiați

Primele imagini cu medicul care a anesteziat fetița de 2 ani. A refuzat orice declarație

