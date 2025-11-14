Acasă » Știri » Prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, decedată la stomatolog. Doi medici au fost audiați

Prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, decedată la stomatolog. Doi medici au fost audiați

De: Anca Chihaie 14/11/2025 | 14:59
FOTO: Shutterstock

Un incident cutremurător a avut loc recent într-o clinică stomatologică din Capitală, unde o fetiță de numai doi ani și-a pierdut viața în timpul unei proceduri medicale. Copilul fusese adus la clinică pentru o intervenție stomatologică ce presupunea administrarea anesteziei, însă, la scurt timp după începerea procedurii, fetița a intrat în stop cardio-respirator și nu a mai putut fi salvată.

Familia copilului provine din județul Argeș și este cunoscută pentru un nivel de trai ridicat. Părinții mai au un alt copil, un băiețel, iar comunitatea locală a fost profund afectată de această tragedie. Tatăl fetiței este antreprenor și deține o firmă de transport cu tiruri.

Doi medici au fost audiați

Autoritățile au demarat imediat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia. Până în prezent, doi medici din cadrul clinicii au fost audiați, iar anchetatorii urmăresc să determine deciziile medicale luate atât înainte, cât și în timpul procedurii, pentru a verifica dacă acestea au respectat standardele de siguranță și protocoalele medicale.

Clinica implicată în incident și-a suspendat temporar activitatea, iar până la momentul redactării acestei știri nu a emis nicio comunicare oficială. Autoritățile continuă cercetările, urmărind să clarifice modul în care anestezia a fost administrată și care au fost factorii care au condus la decesul minorului.

Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Clinica stomatologică a subliniat experiența echipei sale și istoricul fără incidente grave în procedurile de sedare profundă, menționând că în peste 11 ani de activitate au fost realizate cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare.

„În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeaşi echipă dedicată şi calificată, fără niciun incident anterior”, se transmite în comunicatul clinicii. 

TATĂL COPILEI DE 2 ANI, DECEDATĂ LA STOMATOLOG, FACE ACUZAȚII DURE: “AU OMORÂT-O”

O FETIȚĂ DE APROAPE 2 ANI A MURIT LA O CLINICĂ STOMATOLOGICĂ DIN CAPITALĂ. CE S-A ÎNTÂMPLAT CU EA

