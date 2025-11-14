Tatăl copilei de 2 ani, decedată la stomatolog, face acuzații dure: “Au omorât-o”

O tragedie cutremurătoare a avut loc joi seara într-o clinică stomatologică privată din Capitală, unde o fetiță de doar doi ani și-a pierdut viața în timpul unei intervenții dentare care necesita anestezie generală. Cazul a stârnit un val de emoție și îngrijorare, dar și reacții imediate din partea autorităților, întrucât circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul ridică semne de întrebare.

Copila fusese programată pentru o intervenție ce presupunea tratarea unor probleme dentare specifice vârstei fragede. La scurt timp după administrarea substanțelor, starea micuței s-a deteriorat rapid, iar personalul medical a constatat apariția unui stop cardio-respirator. Potrivit informațiilor furnizate ulterior familiei, medicul anestezist a încercat timp îndelungat să o resusciteze pe fetiță, însă fără succes.

Ce acuzații face tatăl fetiței

Părinții, care se aflau în sala de așteptare, au fost informați mult mai târziu cu privire la situația critică a copilului, ceea ce a amplificat șocul și durerea. Aceștia au povestit ulterior că nu li s-au oferit explicații clare în primele momente și că au simțit o lipsă de transparență în felul în care personalul a gestionat comunicarea.

De asemenea, ei au menționat că fuseseră efectuate două seturi de analize înainte de procedură, iar unul dintre ele ridicase unele semne de întrebare, însă medicii i-ar fi asigurat că fetița poate fi supusă în continuare intervenției planificate.

„Am venit astăzi aici, ieri am făcut nişte analize fetiţei, că ştiam că trebuie să aibă o intervenţie la dinţi: trebuia să facă două tratamente de canal. Analizele fetiţei au ieşit aseară, în jur de ora 21:00 – 22:00, soţia i le-a trimis doctoriţei, i-a spus că nişte valori la ficat au ieşit mai mari de şase ori decât este limita. A spus (n.r.: stomatologul) că vorbeşte astăzi cu doamna anestezist. Astăzi, soţia a sunat, are şi mesaje pe WhatsApp, a sunat, i-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele valori mai mari. Noi am fost iarăşi, am făcut un set de analize (n.r.: al doilea), să fim siguri, că am zis că poate au ieşit rău la centrul unde am recoltat (n.r.: prima dată). Între timp, ne-au sunat să venim, c-au spus că nu este nicio problemă, i-a dat şi mesaj, a zis că este în regulă şi soţia a venit. După 20 de minute, după ce a sedat-o sau a anesteziat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-a anunţat abia după o oră şi ceva. Şi ambuanţa, la fel: a venit după o oră şi ceva. Mai mult ce să vă spun, au omorât-o”, a spus tatăl micuţei.

Ce a transmis Ministrul Sănătății

Circumstanțele exacte referitoare la interpretarea analizelor, riscurile procedurii și modul în care a fost monitorizat copilul în timpul anesteziei urmează să fie analizate în detaliu de autoritățile competente. Ministrul Sănătății a anunțat că va trimite Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat pentru a verifica documentele medicale, protocoalele aplicate și capacitatea clinicii de a efectua anestezii generale la copii de vârste atât de mici. Se va analiza inclusiv dotarea unității, pregătirea personalului și respectarea tuturor standardelor necesare pentru intervenții cu risc crescut.

„Dar aş face o menţiune, dacă-mi permiteţi, pentru a nu induce, totuşi, panică în rândul opiniei publice, şi anume că, fără elementele concrete, sigur, că nu mă voi antepronunţa şi nu mă antepronunţ, în general, însă, e important, totuşi, de menţionat că orice intervenţie chirurgicală şi orice, sigur, anestezie generală, de ce nu, poate avea şi anumite efecte secundare în anumite circumstanţe”, a spus Alexandru Rogobete.

