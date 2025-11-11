Acasă » Exclusiv » Unde a dispărut Tuncay Ozturk, la 9 ani de la divorțul de Andreea Marin

De: Dumitru Cristian 11/11/2025 | 14:00
Viața lui Tuncay Ozturk s-a schimbat radical la nouă ani de la divorțul de Andreea Marin! Medicul de naționalitate turcă a decis să se stabilească în România, unde-i merge cât se poate de bine. Aflați numai din CANCAN.RO la ce a renunțat acesta definitiv, precum și care este marea sa iubire și ce-i ocupă acum tot timpul.

La aproximativ nouă ani de la divorțul de Andreea Marin, după o căsnicie de trei ani, viața lui Tuncay Ozturk s-a schimbat radical. A ales să se stabilească definitiv în România, dar să renunțe la ceea ce-i dăuna și-l ținea pe loc. Astfel că, obișnuit la acea vreme cu lumina reflectoarelor grație relației pe care o avea, medicul de naționalitate turcă s-a retras total din showbiz-ul autohton.

Tuncay Ozturk își ține la adăpost viața privată. Foto: Facebook

Tuncay Ozturk: „E tot ceea ce reprezintă astăzi pentru mine”

Și-și ține cât se poate la adăpost viața personală. Fostul partener al vedetei TV a evitat să se mai afișeze public în compania vreunei prezențe feminine. Timp în care însă, și-a consolidat relațiile cu cluburi sau federații sportive de prestigiu. Și, spune acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO, tot ceea ce este important pentru el e cariera sa profesională.

„M-am stabilit definitiv în România. De mulți ani am ales să mă concentrez exclusiv pe cariera mea profesională și pe activitatea din domeniul sănătății, care este pasiunea mea și tot ceea ce reprezintă astăzi pentru mine. Nu mă mai regăsesc deloc în acel gen de discuții ce vizează viața personală”, a mărturisit acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ce spunea Andreea Marin despre căsnicia cu Tuncay

După divorț, Andreea Marin mărturisea că mariajul său cu medical turc a fost o greșeală:

„A treia căsătorie? A fost o mare greșeală și prefer să o uit. Sunt un om cu capul pe umeri, nu mi-ar distrge viața doar din spirit de răzbunare față de cineva care pentru mine, la momentul acela, nu mai conta”.

La rându-i, Tuncay Ozturk preciza în urmă cu ceva ani că nu a beneficiat de niciun fel de ajutor din partea fostei sale soții, așa cum se zvonise. Și că nici nu are vreo afacere cu aceasta.

Are o afacere prosperă în România

În prezent, Tuncay Ozturk deține o clinică de recuperare medicală în sectorul 1. Și nu puțini sunt campionii sau vedetele care i-au călcat pragul. Printre acestea se numără nume mari ale gimnasticii românești, în frunte cu Marian Drăgulescu sau Larisa Iordache, dar și vedete precum Viviana Spossub, care și-a tratat durerile de genunchi.

Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Nețoiu
Dana Roba, prea sinceră cu fanii ei. Ce își dorește pentru anul 2026: „Să mă mărit cu…”
Dana Roba, prea sinceră cu fanii ei. Ce își dorește pentru anul 2026: „Să mă mărit cu…”
Vrei să vinzi sau să cumperi o mașină second-hand? Ce reguli trebuie să respecți ca să nu ai probleme ...
Vrei să vinzi sau să cumperi o mașină second-hand? Ce reguli trebuie să respecți ca să nu ai probleme cu legea
O fată de 17 ani a murit la Spitalul de Copii din Timișoara, la o zi după internare. Pacienta acuza ...
O fată de 17 ani a murit la Spitalul de Copii din Timișoara, la o zi după internare. Pacienta acuza o stare de somnolență
Oana Roman, în vacanță alături de un prieten din copilărie. Este vorba despre un bărbat din showbiz: ...
Oana Roman, în vacanță alături de un prieten din copilărie. Este vorba despre un bărbat din showbiz: „Împărțim și adunăm amintiri”
