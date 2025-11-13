O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea

O fetiță de aproximativ doi ani și-a pierdut viața după o intervenție dentară, care ar fi implicat administrarea unei anestezii intravenoase în cadrul unei clinici stomatologice din Sectorul 3. La scurt timp după începerea procedurii, starea copilului s-a deteriorat brusc, iar micuța a intrat în stop cardio-respirator, moment care a declanșat o luptă contracronometru pentru salvarea ei.

Problemele ar fi apărut la aproximativ 30 de minute de la debutul tratamentului, când copila ar fi început să manifeste semne de instabilitate. Personalul clinicii a inițiat imediat manevre de resuscitare și a încercat timp de aproape 40 de minute să-i stabilizeze funcțiile vitale. În cele din urmă, a fost apelat numărul de urgență 112 pentru sprijin suplimentar.

În jurul orei 19:30, polițiștii de la Secția 10 au ajuns la fața locului, după ce apelul la 112 a fost înregistrat. Echipele medicale sosite ulterior au continuat eforturile de resuscitare, însă au fost nevoite să declare decesul copilului. Întreaga situație a fost preluată de Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă al Poliției Capitalei pentru a se stabili ce s-a întâmplat cu exactitate în cabinet.

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani. Echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul minorei. Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment”, transmite DGPMB.

