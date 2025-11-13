Acasă » Știri » O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea

O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea

De: Andreea Stăncescu 13/11/2025 | 22:44
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
O fetiță de 2 ani a murit după o vizită la stomatolog / Sursa foto: Freepik

O fetiță de aproximativ doi ani și-a pierdut viața după o intervenție dentară, care ar fi implicat administrarea unei anestezii intravenoase în cadrul unei clinici stomatologice din Sectorul 3. La scurt timp după începerea procedurii, starea copilului s-a deteriorat brusc, iar micuța a intrat în stop cardio-respirator, moment care a declanșat o luptă contracronometru pentru salvarea ei.

Problemele ar fi apărut la aproximativ 30 de minute de la debutul tratamentului, când copila ar fi început să manifeste semne de instabilitate. Personalul clinicii a inițiat imediat manevre de resuscitare și a încercat timp de aproape 40 de minute să-i stabilizeze funcțiile vitale. În cele din urmă, a fost apelat numărul de urgență 112 pentru sprijin suplimentar.

Sursa foto: Freepik

În jurul orei 19:30, polițiștii de la Secția 10 au ajuns la fața locului, după ce apelul la 112 a fost înregistrat. Echipele medicale sosite ulterior au continuat eforturile de resuscitare, însă au fost nevoite să declare decesul copilului. Întreaga situație a fost preluată de Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă al Poliției Capitalei pentru a se stabili ce s-a întâmplat cu exactitate în cabinet.

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani.

Echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul minorei. Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment”, transmite DGPMB.

Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul conduce clasamentul
Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

CITEȘTE ȘI: Unde a dispărut Tuncay Ozturk, la 9 ani de la divorțul de Andreea Marin

Gigi Becali, vizită-fulger la medic. După trei înfrângeri consecutive, tensiunea a ajuns la cote maxime. Fanele l-au „vânat” chiar și la spital

Tags:
Iți recomandăm
Ce spune Ioana Ginghină despre criticile primite în urma dansului lasciv: „Nu era ceva mai vulgar decât ce vedem peste tot”
Știri
Ce spune Ioana Ginghină despre criticile primite în urma dansului lasciv: „Nu era ceva mai vulgar decât ce…
Ipoteză în cazul morții fetiței de aproape 2 ani în cabinetul stomatologic. Ce anestezic s-ar fi folosit
Știri
Ipoteză în cazul morții fetiței de aproape 2 ani în cabinetul stomatologic. Ce anestezic s-ar fi folosit
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
Mediafax
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
Gandul.ro
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează...
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Țara care și-a învățat lecția: interzicerea alcoolului după-amiază poate avea consecințe economice grave
Mediafax
Țara care și-a învățat lecția: interzicerea alcoolului după-amiază poate avea consecințe economice grave
Parteneri
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Click.ro
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde...
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de atenția tuturor: „Este mascota școlii”
Digi 24
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de...
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
Gandul.ro
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce spune Ioana Ginghină despre criticile primite în urma dansului lasciv: „Nu era ceva mai vulgar ...
Ce spune Ioana Ginghină despre criticile primite în urma dansului lasciv: „Nu era ceva mai vulgar decât ce vedem peste tot”
Cătălin Bordea are același tipar: bruneta e copy-paste după fosta soție. A încercat să se ascundă, ...
Cătălin Bordea are același tipar: bruneta e copy-paste după fosta soție. A încercat să se ascundă, dar n-a avut nicio șansă
Răzvan Simion, ispitit de aventură. Antena 1 îl curtează pentru Survivor: “E tentant!”
Răzvan Simion, ispitit de aventură. Antena 1 îl curtează pentru Survivor: “E tentant!”
Dan Bittman, fascinat de noua cucerire. A închis DEFINITIV capitolul Denise Rifai: “Foarte, foarte ...
Dan Bittman, fascinat de noua cucerire. A închis DEFINITIV capitolul Denise Rifai: “Foarte, foarte frumoasă”
Alina Plugaru, acuzată de o fostă angajată. Probleme din nou la salonul de masaj: „Am sunat la poliție”
Alina Plugaru, acuzată de o fostă angajată. Probleme din nou la salonul de masaj: „Am sunat la poliție”
Ipoteză în cazul morții fetiței de aproape 2 ani în cabinetul stomatologic. Ce anestezic s-ar fi ...
Ipoteză în cazul morții fetiței de aproape 2 ani în cabinetul stomatologic. Ce anestezic s-ar fi folosit
Vezi toate știrile
×