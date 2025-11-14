Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani în clinica groazei? Mama micuței: ”La ora 17:06, a intrat”

O fetiță în vârstă de doi ani și-a pierdut viața în timpul unei intervenții stomatologice considerate de rutină, la o clinică din centrul Capitalei. Incidentul a avut loc după ce micuța a fost sedată intravenos, iar ulterior a intrat în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor medicilor și a echipajelor de urgență care au intervenit timp de aproximativ două ore, copilul nu a mai putut fi salvat.

Tragedia a declanșat imediat demersuri din partea autorităților pentru a clarifica împrejurările producerii incidentului. Ancheta a fost inițiată rapid, iar procurorii au ridicat mai multe documente de la clinică, care ar putea oferi detalii esențiale despre procedura efectuată, istoricul medical al pacientului și deciziile medicale luate în cursul intervenției. De asemenea, doi medici care se aflau în clinică în momentul incidentului au fost audiați, însă ulterior au fost puși în libertate, iar ancheta continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor tragediei.

Ce declarații a făcut mama fetiței

Fetița fusese supusă unor analize medicale cu câteva zile înainte de programare, iar rezultatele au indicat valori anormale la nivelul ficatului. Deși rezultatele ar fi trebuit să determine reevaluarea procedurii, se pare că intervenția a fost efectuată fără ajustări speciale în privința riscurilor. În urma incidentului, Ministerul Sănătății a anunțat trimiterea Corpului de Control la clinică, pentru verificarea respectării procedurilor și standardelor de siguranță.

Mama fetiței a transmis durerea și confuzia provocate de întregul incident, subliniind că intervenția medicală a fost urmată rapid de stopul cardio-respirator al copilului, dar că a aflat de acest lucru abia după o oră, iar ambulanța a ajuns cu întârziere. Ea a lăsat să se înțeleagă că, deși medicii au încercat să resusciteze copilul, poate că un răspuns mai rapid ar fi făcut diferența, exprimându-și neputința și incertitudinea în fața tragediei.

„Deci ea a intrat la 17:06, şi la 17:30 ea a intrat în stop. Pe mine m-au anunţat după o oră că a intrat în stop şi după o oră jumătate a venit ambulanţa. Le-a fost frică şi e normal, înţeleg, au încercat ei s-o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, poate dacă… Nu ştiu…”, a spus mama fetiţei.

