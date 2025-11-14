Acasă » Știri » Primele imagini cu medicul care a anesteziat fetița de 2 ani. A refuzat orice declarație

Primele imagini cu medicul care a anesteziat fetița de 2 ani. A refuzat orice declarație

De: Mirela Loșniță 14/11/2025 | 10:22
O tragedie cutremurătoare a avut loc într-o clinică dentară din București. O fetiță de doi ani s-a stins din viață după ce i s-ar fi făcut o anestezie. Acest lucru s-a întâmplat după ce părinții copilei susțin că analizele celei mici nu erau deloc bune.

Problemele ar fi apărut la aproximativ 30 de minute după începutul tratamentului, când fetița ar fi manifestat semne de instabilitate. Personalul clinicii a inițiat imediat manevre de resuscitare și a încercat timp de aproape 40 de minute să-i stabilizeze funcțiile vitale. În cele din urmă, a fost apelat numărul de urgență 112.

Primele imagini cu medicul care a anesteziat fetița de 2 ani

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a intervenit în acest caz și a mărturisit că medicul care a anesteziat copila este un medic cu experiență în anestezia stomatologică și nu înțelege cum a efectuat această anestezie dacă au existat contraindicații.

„Cu rezervă mă pronunț și anume că apelul la 112 s-a efectuat cu o oarecare întârziere. Nu știu ce înseamnă această întârziere și dacă ea a făcut diferența sau nu. Din câte știu, medicul anestezist este un medic cu experiență în anestezia stomatologică. Sunt sigur că dacă existau contraindicații clare și semnificative în această anestezie, cel mai probabil că nu ar fi avut loc. Nu vreau să speculez”, a declarat Alexandru Rogobete.

Mai mult, dacă investigațiile vor arăta că medicul anestezist nu a respectat toți pașii în momentul în care a efectuat această anestezie, acesta riscă să-și piardă dreptul la libera practică, conform informațiilor oferite de ministrul Sănătății.

„Nu va verifica Ministerul conduita terapeutică, pentru că nu am această posibilitate. Va fi verificată de către Colegiul Medicilor, în baza certificatului medico-legal. Nu știu, mi-e greu, neavând toate datele medicale, să am o opinie. De aceea evit un răspuns ferm. Așteptăm rapoartele și apoi voi putea comunica. Pe lângă sancțiunile administrative, (n.r. medicii) riscă să piardă dreptul de liberă practică. Evit să speculez și să-mi dau cu părerea privind actul medical, pentru că nu vreau să se creadă că influențez ancheta Colegiului Medicilor” ,  a spus Alexandru Rogobete.

În jurul orei 19:30, polițiștii de la Secția 10 au ajuns la fața locului, după ce apelul la 112 a fost înregistrat. Echipele medicale sosite ulterior au continuat eforturile de resuscitare, însă au fost nevoite să declare decesul copilului. Întreaga situație a fost preluată de Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă al Poliției Capitalei pentru a se stabili ce s-a întâmplat cu exactitate în cabinet.

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani.

Echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul minorei. Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment”, transmite DGPMB.

