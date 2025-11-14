Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani, închisă. Anunțul venit de la Ministerul Sănătății

Ies la iveală detalii cutremurătoare în cazul fetiței de doar doi ani, care și-a pierdut viața în urma unei intervenții stomatologice. Conform informațiilor apărute recent, clinica medicală avea probleme de funcționare. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut un anunț tulburător, precizând că „autorizațiile nu sunt emise corespunzător”.

Tragedia s-a petrecut joi seară, 13 noiembrie 2025, într-o clinică din București. Fetița de doi ani a fost adusă de părinții ei pentru două probleme dentare minore, pentru care a fost nevoie de anestezie. După anestezie, fetița a început să dea semne negative, intrând în stop cardiac. Personalul clinicii a inițiat imediat manevre de resuscitare și a încercat timp de aproape 40 de minute să-i stabilizeze funcțiile vitale, însă copila nu a mai putut fi salvată.

Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani, închisă

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a mărturisit că au fost găsite mai multe nereguli, în ceea ce privește clinica medicală. Mai mult, acesta a reacționat dur, afirmând că această unitate medicală își va opri, cu siguranță, activitatea.

„Din datele preliminare, sunt probleme. Autorizațiile nu sunt emise corespunzător. Nu e raportul final, dar din ce știu de la echipa mea, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare. Vă spun eu sigur că această clinică va fi închisă”, a declarat Rogobete, la Digi 24.

Mai mult decât atât, ministrul Sănătății a avut și un mesaj ferm pentru toți operatorii medicali. Acesta a subliniat că a venit momentul ca aceștia – mai ales cei care știu că au probleme – să ia măsuri înainte ca el să fie nevoit să o facă.

„Ajungem din nou la aceeași problemă: avize emise ilegal, clinici private care funcționează în afara legii și la finalul zilei mor oameni”. Închideți-vă clinicile ca să nu vin eu să vă închid! Prea mulți ani la rând aceste clinici au funcționat după cum au vrut. E o realitate dură”, a adăugat ministrul.

