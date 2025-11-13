Acasă » Știri » Ipoteză în cazul morții fetiței de aproape 2 ani în cabinetul stomatologic. Ce anestezic s-ar fi folosit

Ipoteză în cazul morții fetiței de aproape 2 ani în cabinetul stomatologic. Ce anestezic s-ar fi folosit

De: Irina Vlad 13/11/2025 | 23:22
Ipoteză în cazul morții fetiței de aproape 2 ani în cabinetul stomatologic. Ce anestezic s-ar fi folosit
Apar noi detalii în cazul fetiței de doi ani care murit după o anestezie făcută într-o clinică stomatologică din București. Copila a suferit trei stopuri cardiace în cabinetul medicului dentist. Ce anestezic s-ar fi folosit, de fapt?

Incidentul a avut loc joi seară, 13 noiembrie, într-o clinică din București. Fetița de doi ani a fost adusă de părinții ei pentru două probleme dentare minore, pentru care a fost nevoie de anestezie. După anestezie, fetița a început să dea semne negative, intrând în stop cardiac, potrivit G4Media. S-au efectuat manevrele de resuscitare, însă inima i s-a oprit la al treilea stop cardio respirator.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de doi ani

La scurt timp, și-a dat ultima suflare. Fetița de doi ani a murit în urma unei anestezii făcute de un doctor de la Spitalul Floreasca. Copila a fost resuscitată, însă efoturile depuse au fost în zadar. Din primele informații, se pare că fetiței de doi ani i s-ar fi administrat o doză de anestezie mai mare decât ar fi trebuit.

Cazul fetiței de doi ani a fost preluat de Serviciul Vătămări și Ucidere din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

„Joi, în jurul orei 19:30, Secţia 10 Poliţie a fost sesizată, prin intermediul 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ doi ani”, informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

