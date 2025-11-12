Ce conținea crema de 500 de lei care a băgat-o pe Ramona din Bistrița în spital! A fost în mare pericol: „M-am trezit desfigurată”

O femeie din Bistrița a ajuns pe mâna poliție după ce a fost acuzată că a vândut cremă de față care conținea mercur. Una dintre clientele care a cumpărat produsul a ajuns de urgență la spital.

O femeie din Bistrița este anchetată de polițiști după ce a vândut online mai multe produse de îngrijire care conțineau mercur. Ramona, una dintre clientele sale, a fost la un pas de tragedie. Femeia a făcut intoxicație și a ajuns de urgență la spital.

Crema cu mercur a fost retrasă de la vânzare

După ce s-a dat pe față cu crema ”minune”, Ramona a început să aibă frisoane. Îngrijorată de modul în care se transformă corpul ei, femeia a întrebat-o pe cea care se ocupa de afacerea ilegală (de la care a cumpărat crema de față) dacă sunt normale astfel de reacții adverse. Aceasta i-a spus că reacțiile sunt normale, că acestea sunt indiciile că soluția își face ”treaba”.

„După 4-5 seri eu aveam frisoane. După opt seri, m-am trezit desfigurată. Pe gât, pe mâini, pe piept. Am întrebt-o pe doamna dacă e normal şi a zis că da e normal […] e normal să te umfli că aşa procedează crema” a povestit Ramona.

După 8 zile de chin, Ramona a ajuns la medic, a primit tratament antialergic, însă în zadar. Starea ei se agrava de la o zi la alta, până când a ajuns la spitalul de urgență. Medicii s-au îngrozit când au văzut arsurile pe care le avea femeia pe corp.

”M-au băgat pe ATI și mi-au făcut dializă la sânge. Dacă nu apucau, era chestie de câteva ore, muream”, a spus Ramona.

Crema cu mercur era vândută cu sume cuprinse între 300 și 500 de lei. Poliția și Direcția de Sănătate Publică au fost sesizate de urgență, iar acum vânzătoarea este acuzată de trafic de produse sau substanțe toxice și vătămare corporală. De asemenea, oamenii legii au descoperit că firma femeii din Bistrița raportase în 2023 o cifră de afaceri de peste 1.000.000 de lei.

