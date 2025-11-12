Acasă » Știri » Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei

Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei

De: Anca Chihaie 12/11/2025 | 21:03
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei
Roman și Anna Novak/foto: social media

Roman și Anna Novak, cunoscuți pentru stilul lor de viață extravagant și pentru activitățile în domeniul criptomonedelor, au fost dați dispăruți după ce au plecat spre o întâlnire cu potențiali investitori în zona stațiunii Hatta, Dubai. În săptămânile care au urmat dispariției lor, informațiile despre locația lor au fost extrem de limitate, până când autoritățile au început să identifice tipare în mișcările suspecților.

Investigația a scos la iveală faptul că suspecții ar fi folosit mai multe mijloace pentru a evita detectarea, inclusiv deplasări în zone izolate și utilizarea de semnale telefonice temporare, detectabile însă de autorități. Mișcările acestora au fost urmărite în detaliu, iar înregistrările sugerează că, după crimă, aceștia au părăsit Emiratele Arabe Unite și au trecut prin Oman și Africa de Sud înainte ca semnalele să dispară complet. În paralel, imaginile de supraveghere din Dubai au confirmat deplasările suspecților și au oferit indicii despre modul în care victimele au fost transportate și reținute.

Cum au fost găsiți Roman și Anna Novak

Autoritățile internaționale au reușit să identifice rapid persoanele implicate în uciderea brutală a cuplului rus Roman și Anna Novak, dispăruți de mai bine de o lună în Dubai. Corpurile celor doi au fost găsite recent într-o zonă izolată a deșertului, dezmembrate, ceea ce a confirmat natura extrem de violentă a atacului.

Investigațiile preliminare indică faptul că motivul crimei ar fi fost legat de răzbunare, deși la început s-a discutat despre posibilitatea unei cereri de răscumpărare care nu s-a concretizat.

Fără bilet de trimitere la medic. Ce pacienți sunt vizați de această măsură 12 nov. 2025, 18:25,
Fără bilet de trimitere la medic. Ce pacienți sunt vizați de această măsură...
Regulă nouă pentru tinerii care vor o locuință. Cererile se depun până pe 31 decembrie 2025
Regulă nouă pentru tinerii care vor o locuință. Cererile se depun până pe...

Ultimele date disponibile arată că telefoanele victimelor au transmis semnale din diferite regiuni înainte ca acestea să dispară complet, indicând că victimele au fost urmărite până la momentul atacului. Autoritățile au folosit aceste date pentru a reconstrui itinerariul suspecților și pentru a identifica persoanele implicate, inclusiv complici care au facilitat răpirea și manipularea victimelor.

„Mişcările suspecților au fost urmărite prin intermediul imaginilor de supraveghere și al semnalelor telefonice care se presupune că au apărut pentru
scurt timp în Oman și mai târziu în Africa de Sud, înainte de a dispărea pe 4 octombrie. Rapoartele iniţiale susțineau că locuinţa victimei fusese percheziționată și că mai multe dispozitive electronice, cum ar fi portofele cripto și hard disk-uri, lipseau”, potrivit presei internaționale.

CITEȘTE ȘI: Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un viitor promițător în acest sport

Octav Stroici, românul mort sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti, a fost adus acasă. Unde va fi înmormântat

Tags:
Iți recomandăm
LIVE VIDEO finala Asia Express 2025 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 35.000 €
Știri
LIVE VIDEO finala Asia Express 2025 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de…
Marius Tucă Show începe joi, 13 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Sile Pușcaș
Știri
Marius Tucă Show începe joi, 13 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Sile Pușcaș
Veste bună pentru angajați: Valoarea maximă a tichetelor de masă va fi majorată. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților
Mediafax
Veste bună pentru angajați: Valoarea maximă a tichetelor de masă va fi majorată....
Un val de praf saharian va lovi Europa. România nu va fi ferită de acest fenomen
Gandul.ro
Un val de praf saharian va lovi Europa. România nu va fi ferită...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată pentru fraudă. A strâns 365.000 de euro din donații
Adevarul
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi...
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
Digi24
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
Nidia Moculescu, îngenuncheată de durere, la moartea părintelui ei / „Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă”
Mediafax
Nidia Moculescu, îngenuncheată de durere, la moartea părintelui ei / „Îți amintești cum...
Parteneri
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în...
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Click.ro
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit...
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și cei cu facultate
Digi 24
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și...
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe...
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Un val de praf saharian va lovi Europa. România nu va fi ferită de acest fenomen
Gandul.ro
Un val de praf saharian va lovi Europa. România nu va fi ferită de acest...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
LIVE VIDEO finala Asia Express 2025 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu ...
LIVE VIDEO finala Asia Express 2025 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 35.000 €
Marius Tucă Show începe joi, 13 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Sile Pușcaș
Marius Tucă Show începe joi, 13 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Sile Pușcaș
Horoscop 13 noiembrie 2025. ZODIA care dă lovitura la locul de muncă
Horoscop 13 noiembrie 2025. ZODIA care dă lovitura la locul de muncă
Numele lui Donald Trump apare, din nou, în cazul lui Jeffrey Epstein! Mailurile care îl dau de gol ...
Numele lui Donald Trump apare, din nou, în cazul lui Jeffrey Epstein! Mailurile care îl dau de gol pe președintele SUA
Ștefan Bănică Jr., devastat după moartea lui Horia Moculescu! Ce ritual aveau cei doi, în fiecare ...
Ștefan Bănică Jr., devastat după moartea lui Horia Moculescu! Ce ritual aveau cei doi, în fiecare lună decembrie
Câte zile libere au românii în 2026. Angajații își pot planifica deja prima mini-vacanță
Câte zile libere au românii în 2026. Angajații își pot planifica deja prima mini-vacanță
Vezi toate știrile
×