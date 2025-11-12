Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei

Roman și Anna Novak, cunoscuți pentru stilul lor de viață extravagant și pentru activitățile în domeniul criptomonedelor, au fost dați dispăruți după ce au plecat spre o întâlnire cu potențiali investitori în zona stațiunii Hatta, Dubai. În săptămânile care au urmat dispariției lor, informațiile despre locația lor au fost extrem de limitate, până când autoritățile au început să identifice tipare în mișcările suspecților.

Investigația a scos la iveală faptul că suspecții ar fi folosit mai multe mijloace pentru a evita detectarea, inclusiv deplasări în zone izolate și utilizarea de semnale telefonice temporare, detectabile însă de autorități. Mișcările acestora au fost urmărite în detaliu, iar înregistrările sugerează că, după crimă, aceștia au părăsit Emiratele Arabe Unite și au trecut prin Oman și Africa de Sud înainte ca semnalele să dispară complet. În paralel, imaginile de supraveghere din Dubai au confirmat deplasările suspecților și au oferit indicii despre modul în care victimele au fost transportate și reținute.

Cum au fost găsiți Roman și Anna Novak

Autoritățile internaționale au reușit să identifice rapid persoanele implicate în uciderea brutală a cuplului rus Roman și Anna Novak, dispăruți de mai bine de o lună în Dubai. Corpurile celor doi au fost găsite recent într-o zonă izolată a deșertului, dezmembrate, ceea ce a confirmat natura extrem de violentă a atacului.

Investigațiile preliminare indică faptul că motivul crimei ar fi fost legat de răzbunare, deși la început s-a discutat despre posibilitatea unei cereri de răscumpărare care nu s-a concretizat.

Ultimele date disponibile arată că telefoanele victimelor au transmis semnale din diferite regiuni înainte ca acestea să dispară complet, indicând că victimele au fost urmărite până la momentul atacului. Autoritățile au folosit aceste date pentru a reconstrui itinerariul suspecților și pentru a identifica persoanele implicate, inclusiv complici care au facilitat răpirea și manipularea victimelor.

„Mişcările suspecților au fost urmărite prin intermediul imaginilor de supraveghere și al semnalelor telefonice care se presupune că au apărut pentru

scurt timp în Oman și mai târziu în Africa de Sud, înainte de a dispărea pe 4 octombrie. Rapoartele iniţiale susțineau că locuinţa victimei fusese percheziționată și că mai multe dispozitive electronice, cum ar fi portofele cripto și hard disk-uri, lipseau”, potrivit presei internaționale.

CITEȘTE ȘI: Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un viitor promițător în acest sport

Octav Stroici, românul mort sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti, a fost adus acasă. Unde va fi înmormântat