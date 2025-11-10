Acasă » Știri » Octav Stroici, românul mort sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti, a fost adus acasă. Unde va fi înmormântat

Octav Stroici, românul mort sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti, a fost adus acasă. Unde va fi înmormântat

De: Denisa Iordache 10/11/2025 | 11:00
Octav Stroici avea 66 de ani/ Sursa foto: Facebook

Trupul lui Octav Stroici, românul în vârstă de 66 de ani care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti din Roma, a fost adus acasă. Află mai multe detalii în articol!

Luni, 3 noiembrie 2025, turnul medieval Torre dei Conti s-a prăbușit parțial. Octav Stroici lucra în echipa de renovare a clădirii. De la locul incidentului, alți trei muncitori au fost evacuați.

Trupul lui Octav Stroici a fost adus acasă

Bărbatul a fost conștient pe tot parcursul operațiunii și a fost scos la suprafață după 11 ore, însă starea lui s-a agravat înainte de a fi spitalizat. Octav Stroici a ajuns la unitatea medicală în stare critică, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. În noaptea de luni spre marți, 3 spre 4 noiembrie 2025, acesta s-a stins din viață.

Familia românului a mărturisit că bărbatul mai avea doar un an de zile până ar fi ieșit la pensie și s-ar fi întors, în sfârșit, în localitatea sa natală, Mihăileni. Bărbatul s-a întors mai devreme însă, dar nu așa cum ar fi trebuit.

Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Trupul neînsuflețit al lui Octav Stroici a fost depus la capela Bisericii Sfântul Andrei din cartierul Burdujeni, Suceava. Slujba de înmormântare va avea loc luni, 10 noiembrie, ora 12:00, la Biserica de lemn din Sinăuți, Mihăileni.

În urma tragicului eveniment, data de 5 noiembrie a fost declarată zi de doliu la Roma. De asemenea, cu o seară înainte, sute de oameni au participat la un marș cu torțe, organizat de sindicate în memoria muncitorului român în vârstă de 66 de ani.

Zeci de oameni au mărșăluit în tăcere, cu lumânări aprinse, pe lângă șantierul unde românul Octav Stroici s-a stins din viață. Marșul a trecut și pe lângă locul tragediei, iar colegii românului au venit cu pancarte pe care scria: „Octav trăiește”.

Din cortegiu a făcut parte și primarul capitalei, dar și ambasadoarea României în Italia. Aceasta le-a strâns mâinile pompierilor ce s-au chinuit să îl salveze mai bine de 11 ore pe Octav.

