Ultimele cuvinte ale muncitorului român mort în Italia! Ce a spus Octav Stroici înainte să fie scos de sub dărâmături

Dimineața a venit cu vești triste! Octav Stroici, românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ajuns în ambulanță. Acesta fusese scos în urma unei operațiuni de 11 ore al echipelor de salvare italiene. Deși a fost conștient pe parcursul căutărilor, starea muncitorului s-a agravat înainte de a fi spitalizat. Află, în articol, care au fost ultimele sale cuvinte!

Luni, 3 noiembrie 2025, turnul medieval Torre dei Conti, cu o înălțime de 29 de metri s-a prăbușit parțial. Au fost două căderi ale unor porțiuni, la distanță de 90 de minute. Octav Stroici lucra în echipa de renovare a clădirii. De la locul incidentului, alți trei muncitori au fost evacuați. Printre aceștia se numără și un al român, care acum este spitalizat cu răni serioase la cap. Ceilalți doi au fost răniți ușor și au refuzat internarea.

Care au fost ultimele cuvinte ale lui Octav Stroici

Octav Stroici lucra în echipa de renovarea a turnului medieval Torre dei Conti, atunci când o parte din clădire s-a prăbușit. Muncitorul român a stat sub dărâmături 11 ore. Atât a durat operațiunea impresionantă de salvare a autorităților italiene.

Echipajele au lucrat cu foarte mare atenție din cauza riscului de prăbușire a turnului. Starea bărbatului s-a agravat înainte de a fi spitalizat. Pe tot parcursul operațiunii, el a fost conștient și chiar a vorbit cu salvatorii. Acesta și-a dorit mult să trăiască și a implorat echipajele aflate la fața locului să îl salveze.

„Grăbește-te, nu mă pot mișca, nu mai suport, salvați-mă”, au fost ultimele cuvinte ale românului, potrivit publicației La Repubblica.

În această dimineață, Nicușor Dan a ținut să transmită și el un mesaj de condoleanțe pentru familia muncitorului român. De asemenea, președintele României a precizat că se gândește la toți românii care lucrează peste hotare.

„Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu. Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

