Cine e românul care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Soția a fost martoră la operațiunea de salvare

Tragedie fără margini într-o familie de români! Octav Stroici este bărbatul care s-a stins din viață, după ce a fost prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma! Românul a fost scos la suprafață după 11 ore, dar a pierdut lupta cu viața la spital. Află mai multe detalii în articol!

Luni, 3 noiembrie 2025, turnul medieval Torre dei Conti s-a prăbușit parțial. Octav Stroici lucra în echipa de renovare a clădirii. De la locul incidentului, alți trei muncitori au fost evacuați. Printre aceștia se numără și un alt român, care acum este spitalizat cu răni serioase la cap. Ceilalți doi au fost răniți ușor și au refuzat internarea.

Cine era românul mort în tragedie

Octav Stroici era originar din Suceava și locuia la periferia Romei. Românul lucra în echipa de renovarea a turnului medieval Torre dei Conti, atunci când o parte din clădire s-a prăbușit. Bărbatul a fost conștient pe tot parcursul operațiunii, însă starea lui s-a agravat înainte de a fi spitalizat. Octav Stroici a ajuns la unitatea medicală în stare critică, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. În noaptea de luni spre marți, 3 spre 4 noiembrie 2025, acesta s-a stins din viață.

Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după decesul lui Octav Stroici

În această dimineață, Nicușor Dan a ținut să transmită și el un mesaj de condoleanțe pentru familia muncitorului român. De asemenea, președintele României a precizat că se gândește la toți românii care lucrează peste hotare.

„Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu. Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

