Acasă » Știri » Cine e românul care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Soția a fost martoră la operațiunea de salvare

Cine e românul care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Soția a fost martoră la operațiunea de salvare

De: Denisa Iordache 04/11/2025 | 11:31
Cine e românul care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Soția a fost martoră la operațiunea de salvare
A murit Octav Stroici, românul prins sub dărâmăturile turnului din Italia/ Sursa foto: Facebook, Profimedia

Tragedie fără margini într-o familie de români! Octav Stroici este bărbatul care s-a stins din viață, după ce a fost prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma! Românul a fost scos la suprafață după 11 ore, dar a pierdut lupta cu viața la spital. Află mai multe detalii în articol!

Luni, 3 noiembrie 2025, turnul medieval Torre dei Conti  s-a prăbușit parțial. Octav Stroici lucra în echipa de renovare a clădirii. De la locul incidentului, alți trei muncitori au fost evacuați. Printre aceștia se numără și un alt român, care acum este spitalizat cu răni serioase la cap. Ceilalți doi au fost răniți ușor și au refuzat internarea.

Cine era românul mort în tragedie

Octav Stroici era originar din Suceava și locuia la periferia Romei. Românul lucra în echipa de renovarea a turnului medieval Torre dei Conti, atunci când o parte din clădire s-a prăbușit. Bărbatul a fost conștient pe tot parcursul operațiunii, însă starea lui s-a agravat înainte de a fi spitalizat. Octav Stroici a ajuns la unitatea medicală în stare critică, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. În noaptea de luni spre marți, 3 spre 4 noiembrie 2025, acesta s-a stins din viață.

Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după decesul lui Octav Stroici

În această dimineață, Nicușor Dan a ținut să transmită și el un mesaj de condoleanțe pentru familia muncitorului român. De asemenea, președintele României a precizat că se gândește la toți românii care lucrează peste hotare.

Ai voie să miroși URÂT în autobuz? Ce spune legea, de fapt
Ai voie să miroși URÂT în autobuz? Ce spune legea, de fapt
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

„Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu.

Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

CITEȘTE ȘI:

Momente de groază la Roma! Turnul medieval Torre dei Conti s-a prăbușit. Un muncitor român a rămas prins sub dărâmături

A murit Octav Stroici, muncitorul român prins sub dărâmăturile turnului din Italia! Mesajul lui Nicușor Dan

Tags:
Iți recomandăm
Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus
Știri
Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus
Noua ”religie” a generației Z dă toate brandurile peste cap! Ce își cumpără în 2025 consumatorii de TikTok
Știri
Noua ”religie” a generației Z dă toate brandurile peste cap! Ce își cumpără în 2025 consumatorii de TikTok
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie îi face zile amare
Adevarul
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie...
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos...
Parteneri
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public!...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care a cerut plăți lunare timp de 4 ani. Cum funcționa
Digi 24
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care...
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina
Digi24
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria „smartphone-uri cu inteligență artificială”.
go4it.ro
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria...
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus
Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus
Noua ”religie” a generației Z dă toate brandurile peste cap! Ce își cumpără în 2025 consumatorii ...
Noua ”religie” a generației Z dă toate brandurile peste cap! Ce își cumpără în 2025 consumatorii de TikTok
NEWS ALERT! Grav accident în Drumul Taberei! Un autobuz s-a ciocnit cu un tramvai, mai mulți pasageri ...
NEWS ALERT! Grav accident în Drumul Taberei! Un autobuz s-a ciocnit cu un tramvai, mai mulți pasageri au fost răniți
TABEL salarii | Cât costă un trai decent în România, în 2025, în funcție de județul în care ...
TABEL salarii | Cât costă un trai decent în România, în 2025, în funcție de județul în care locuiești
Profesoara Andreei Cuciuc face dezvăluiri uluitoare, după un an de la moartea fiicei lui Igor Cuciuc: ...
Profesoara Andreei Cuciuc face dezvăluiri uluitoare, după un an de la moartea fiicei lui Igor Cuciuc: „Aceste cuvinte mi-au rămas în memorie”
Mădălina Ghenea, sprijinită de fostul iubit în procesul de hărțuire: „Ai fost stânca mea”
Mădălina Ghenea, sprijinită de fostul iubit în procesul de hărțuire: „Ai fost stânca mea”
Vezi toate știrile
×