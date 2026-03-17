Cum arată geanta lui Jaden Smith în valoare de 47.000 de dolari. Este în formă de casă și are un interior inedit

Actorul și rapperul Jaden Smith, în vârstă de 27 de ani, a purtat un accesoriu extrem de interesant la prezentarea Louis Vuitton din cadrul Săptămânii Modei de la Paris, pe 10 martie.
Într-o postare pe TikTok distribuită de Vogue, Jaden a prezentat geanta sa inedită, în formă de casă, care are o structură foarte detaliată, și care costă o mică avere, scrie PEOPLE.
„Avem un balcon pe ea, avem o bufniță pe ea. Este incredibil de detaliată. Toată lumea a făcut o treabă incredibilă”, spune acesta în videoclip.
Concentrându-se pe geantă, Jaden a optat pentru o ținută simplă, complet neagră. A purtat un top cu tiv lung și ascuțit, pantaloni plisați și o jachetă scurtă din piele. De asemenea, a adăugat cizme negre, ochelari de soare și bijuterii minimaliste din aur.
Potrivit site-ului web Louis Vuitton din Hong Kong, geanta se vinde cu amănuntul la 47.000 de dolari și este o versiune în miniatură a casei celebrului designer, Maison d’Asnières, situată în suburbia pariziană Asnières-sur-Seine.
Fondatorul omonim al mărcii a cumpărat terenul în 1859, iar astăzi, „locul rămâne o sursă de inspirație pentru vizionarii actuali ai companiei, Nicolas Ghesquière și Pharrell Williams, precum și o celebrare a lungii istorii a mărcii în domeniul meșteșugurilor manuale”, potrivit Architectural Digest.
Pe rețelele sociale, mulți utilizatori au reacționat revoltați în comentarii:
„M-am săturat de el”
„Ridicol”
„Atât de trist”
„Băiatul acesta se joacă prea mult”
„Mi-am pierdut literalmente speranța pentru omenire”
„Ce a devenit lumea azi”, au fost doar câteva dintre reacțiile utilizatorilor.
Jaden nu este străin de accesoriile în formă de locuință. La Premiile Grammy din 2025, a făcut furori pentru că a purtat o coafură mare și neagră, creată în forma unui castel cu mai multe etaje, cu o gaură decupată în mijloc pentru fața sa. Piesa se asorta cu smokingul său negru Louis Vuitton.
