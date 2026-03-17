Cum arată geanta lui Jaden Smith în valoare de 47.000 de dolari. Este în formă de casă și are un interior inedit

De: Daniel Matei 17/03/2026 | 22:50
Actorul și rapperul Jaden Smith, în vârstă de 27 de ani, a purtat un accesoriu extrem de interesant la prezentarea Louis Vuitton din cadrul Săptămânii Modei de la Paris, pe 10 martie.

Într-o postare pe TikTok distribuită de Vogue, Jaden a prezentat geanta sa inedită, în formă de casă, care are o structură foarte detaliată, și care costă o mică avere, scrie PEOPLE.

„Avem un balcon pe ea, avem o bufniță pe ea. Este incredibil de detaliată. Toată lumea a făcut o treabă incredibilă”, spune acesta în videoclip.

Concentrându-se pe geantă, Jaden a optat pentru o ținută simplă, complet neagră. A purtat un top cu tiv lung și ascuțit, pantaloni plisați și o jachetă scurtă din piele. De asemenea, a adăugat cizme negre, ochelari de soare și bijuterii minimaliste din aur.

Geanta lui Jaden Smith costă 47.000 de dolari

Potrivit site-ului web Louis Vuitton din Hong Kong, geanta se vinde cu amănuntul la 47.000 de dolari și este o versiune în miniatură a casei celebrului designer, Maison d’Asnières, situată în suburbia pariziană Asnières-sur-Seine.

Fondatorul omonim al mărcii a cumpărat terenul în 1859, iar astăzi, „locul rămâne o sursă de inspirație pentru vizionarii actuali ai companiei, Nicolas Ghesquière și Pharrell Williams, precum și o celebrare a lungii istorii a mărcii în domeniul meșteșugurilor manuale”, potrivit Architectural Digest.

Pe rețelele sociale, mulți utilizatori au reacționat revoltați în comentarii:

„M-am săturat de el”

„Ridicol”

„Atât de trist”

„Băiatul acesta se joacă prea mult”

„Mi-am pierdut literalmente speranța pentru omenire”

„Ce a devenit lumea azi”, au fost doar câteva dintre reacțiile utilizatorilor.

Jaden nu este străin de accesoriile în formă de locuință. La Premiile Grammy din 2025, a făcut furori pentru că a purtat o coafură mare și neagră, creată în forma unui castel cu mai multe etaje, cu o gaură decupată în mijloc pentru fața sa. Piesa se asorta cu smokingul său negru Louis Vuitton.

