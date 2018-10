Will Smith a izbucnit în lacrimi când a dezvăluit asta despre soția lui: “Jada a plâns 45 de zile“

Will Smith este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, dar cei mai înfocați fani ai lui sunt soția și cei doi copii. Jada Pinkett Smith are o emisiune online, numită “Red Table Talk”, iar recent invitaţii ei au fost soţul Will Smith şi cei doi copii, potrivit Daily Mail.

Emisiunea s-a transformat într-o confesiune, Will şi Jada au izbucnit în plâns, iar Willow şi Jaden au asistat uimiţi la dezvăluirile părinţilor. Actorul a declarat că Jada a trecut printr-o depresie şi nu s-a putut opri din plâns 45 de zile. “A fost o perioadă în care mami se trezea şi plângea. Au fost 45 de zile”, i-a spus Will cu lacrimi în ochi fiicei sale.

“Ai omis câteva zile!”, a completat Jada. “Se întâmpla în fiecare dimineaţă. Am început să ţin un jurnal. Cred că atunci m-am simțit cel mai rău în căsnicia noastră. M-am simțit mizerabil”, a mai adăugat actorul.

Soția lui Will Smith a învățat la 9 ani despre ceea ce înseamnă masturbarea

Familia lui Will Smith este extrem de deschisă atunci când vine vorba despre sex, iar educația sexuală a fost extrem de importantă pentru ei. Ei bine… și soția lui Will Smith a fost înștiințată despre anumite aspecte despre viața amoroasă.

”Bunica m-a învăţat despre cum îţi poţi oferi singură plăcere tocmai fiindcă a vrut să înţeleg că propria fericire depinde doar de tine însăţi. Bunica se gândea că n-ar vrea ca eu să ajung dependentă emoţional de un bărbat care-mi oferea plăcere. Şi m-a învăţat asta la 9 ani. Da, 9 ani!”, a mărturisit Jada Smith.