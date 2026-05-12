Regina Camilla, față în față cu fostul soț după ani de zile! Cum s-a comportat când și-a văzut fostul soț

Regina Camilla și fostul ei soț, Andrew Parker Bowles, s-au întâlnit din nou în public la Badminton Horse Trials din Gloucestershire, într-un moment care a atras atenția presei britanice, potrivit publicației Hello!

Camilla, în vârstă de 78 de ani, a participat la prestigiosul eveniment ecvestru în calitate de președinte al organizației Ebony Horse Club, unde s-a întâlnit cu tineri călăreți și voluntari implicați în programe dedicate copiilor și adolescenților din medii defavorizate.

Întâlnire discretă la Badminton Horse Trials

În timpul vizitei, regina a dat peste fostul său soț, Andrew Parker Bowles, acum în vârstă de 86 de ani. Cei doi au divorțat în 1995, după mai bine de două decenii de căsnicie și doi copii împreună, Tom și Laura.

Camilla a fost surprinsă discutând cu mai multe personalități din lumea ecvestră, inclusiv prezentatoarea Clare Balding și celebra călăreață Lucinda Green. La recepția organizată în cadrul competiției, regina l-a salutat și pe Andrew Parker Bowles, într-o întâlnire descrisă de presa britanică drept neașteptată.

Evenimentul a avut însă un accent puternic social. Regina a petrecut timp cu membrii Ebony Horse Club din Brixton, Londra, organizație care oferă lecții de echitație și programe educaționale pentru tineri. Camilla a declarat că a fost „profund impresionată” de activitatea clubului încă de la prima vizită, făcută cu ani în urmă.

Ea a urmărit și o demonstrație ecvestră susținută de tineri călăreți și chiar a testat un simulator de călărie prezentat la eveniment.

Povestea dintre Camilla și Charles

Revederea cu fostul soț vine la peste 20 de ani după căsătoria Camillei cu regele Charles, pe care l-a luat de soț în 2005. Relația lor a fost una dintre cele mai discutate din familia regală britanică, mai ales după divorțul și moartea prințesei Diana.

În ultimele zile, presa britanică a relatat și despre rutina neobișnuită a cuplului regal. Potrivit unor informații apărute recent, Charles și Camilla nu dorm în aceeași cameră în fiecare noapte și ar avea chiar dormitoare separate, pe lângă unul comun.

Motivul ar fi legat de problemele de sănătate ale regelui Charles, care suferă de ani de zile de dureri cronice de spate și gât. Prințul Harry a scris în autobiografia sa că tatăl său face zilnic exerciții recomandate de fizioterapeut pentru a-și ameliora durerile.

În ciuda acestor detalii personale care continuă să stârnească interes, apariția reginei la Badminton Horse Trials a fost văzută ca o nouă demonstrație a rolului său activ în viața publică și în susținerea proiectelor sociale dedicate tinerilor.

