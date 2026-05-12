Acasă » Știri » Regina Camilla, față în față cu fostul soț după ani de zile! Cum s-a comportat când și-a văzut fostul soț

Regina Camilla, față în față cu fostul soț după ani de zile! Cum s-a comportat când și-a văzut fostul soț

De: Paul Hangerli 12/05/2026 | 07:20
Regina Camilla, față în față cu fostul soț după ani de zile! Cum s-a comportat când și-a văzut fostul soț
Regina s-a întâlnit cu fostul soț, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Regina Camilla și fostul ei soț, Andrew Parker Bowles, s-au întâlnit din nou în public la Badminton Horse Trials din Gloucestershire, într-un moment care a atras atenția presei britanice, potrivit publicației Hello!

Camilla, în vârstă de 78 de ani, a participat la prestigiosul eveniment ecvestru în calitate de președinte al organizației Ebony Horse Club, unde s-a întâlnit cu tineri călăreți și voluntari implicați în programe dedicate copiilor și adolescenților din medii defavorizate.

Întâlnire discretă la Badminton Horse Trials

În timpul vizitei, regina a dat peste fostul său soț, Andrew Parker Bowles, acum în vârstă de 86 de ani. Cei doi au divorțat în 1995, după mai bine de două decenii de căsnicie și doi copii împreună, Tom și Laura.

Camilla a fost surprinsă discutând cu mai multe personalități din lumea ecvestră, inclusiv prezentatoarea Clare Balding și celebra călăreață Lucinda Green. La recepția organizată în cadrul competiției, regina l-a salutat și pe Andrew Parker Bowles, într-o întâlnire descrisă de presa britanică drept neașteptată.

Evenimentul a avut însă un accent puternic social. Regina a petrecut timp cu membrii Ebony Horse Club din Brixton, Londra, organizație care oferă lecții de echitație și programe educaționale pentru tineri. Camilla a declarat că a fost „profund impresionată” de activitatea clubului încă de la prima vizită, făcută cu ani în urmă.

Ea a urmărit și o demonstrație ecvestră susținută de tineri călăreți și chiar a testat un simulator de călărie prezentat la eveniment.

Povestea dintre Camilla și Charles

Revederea cu fostul soț vine la peste 20 de ani după căsătoria Camillei cu regele Charles, pe care l-a luat de soț în 2005. Relația lor a fost una dintre cele mai discutate din familia regală britanică, mai ales după divorțul și moartea prințesei Diana.

În ultimele zile, presa britanică a relatat și despre rutina neobișnuită a cuplului regal. Potrivit unor informații apărute recent, Charles și Camilla nu dorm în aceeași cameră în fiecare noapte și ar avea chiar dormitoare separate, pe lângă unul comun.

Motivul ar fi legat de problemele de sănătate ale regelui Charles, care suferă de ani de zile de dureri cronice de spate și gât. Prințul Harry a scris în autobiografia sa că tatăl său face zilnic exerciții recomandate de fizioterapeut pentru a-și ameliora durerile.

În ciuda acestor detalii personale care continuă să stârnească interes, apariția reginei la Badminton Horse Trials a fost văzută ca o nouă demonstrație a rolului său activ în viața publică și în susținerea proiectelor sociale dedicate tinerilor.

CITEȘTE ȘI: Meghan Markle și Prințul Harry, în stare post-traumatică după imaginile cu Charles și Trump din timpul vizitei Regelui în SUA

Probleme pentru Meghan Markle și Prințul Harry? Apropiații spun că relațiile cu familia regală britanică provoacă tensiuni între cei doi

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marian Drăgulescu radiază de fericire la Istanbul! Fostul campion trăiește o nouă viață alături de actuala soție
Știri
Marian Drăgulescu radiază de fericire la Istanbul! Fostul campion trăiește o nouă viață alături de actuala soție
Horoscop rune azi, 12 mai 2026. Cea mai vindecătoare zi din calendar pentru această zodie, datorită runei Gebo
Știri
Horoscop rune azi, 12 mai 2026. Cea mai vindecătoare zi din calendar pentru această zodie, datorită runei Gebo
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Mediafax
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua are deja o condamnare cu executare
Gandul.ro
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la...
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Mediafax
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
Click.ro
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din...
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi 24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima...
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua are deja o condamnare cu executare
Gandul.ro
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua...
ULTIMA ORĂ
Marian Drăgulescu radiază de fericire la Istanbul! Fostul campion trăiește o nouă viață alături ...
Marian Drăgulescu radiază de fericire la Istanbul! Fostul campion trăiește o nouă viață alături de actuala soție
BANC | La ora de filozofie, Bulă ridică mâna și întreabă
BANC | La ora de filozofie, Bulă ridică mâna și întreabă
Horoscop rune azi, 12 mai 2026. Cea mai vindecătoare zi din calendar pentru această zodie, datorită ...
Horoscop rune azi, 12 mai 2026. Cea mai vindecătoare zi din calendar pentru această zodie, datorită runei Gebo
Cum arată casa în care Andreea Bălan locuiește alături de Victor Cornea? A construit-o alături ...
Cum arată casa în care Andreea Bălan locuiește alături de Victor Cornea? A construit-o alături de fostul iubit, Keo
Doliu în lumea Star Wars. Actorul care a jucat într-un rol legendar s-a stins la 82 de ani
Doliu în lumea Star Wars. Actorul care a jucat într-un rol legendar s-a stins la 82 de ani
Ritualul neobișnuit al lui Lauren Sanchez pentru a slăbi în timp record. Ce face soția lui Jeff Bezos ...
Ritualul neobișnuit al lui Lauren Sanchez pentru a slăbi în timp record. Ce face soția lui Jeff Bezos pentru o siluetă de invidiat
Vezi toate știrile