Meghan Markle și Prințul Harry, în stare post-traumatică după imaginile cu Charles și Trump din timpul vizitei Regelui în SUA

Prince Harry și Meghan Markle ar traversa o perioadă tensionată după vizita oficială a lui King Charles III în Statele Unite, susțin surse apropiate cuplului. Potrivit acestora, aparițiile publice ale regelui alături de Donald Trump și lipsa oricărei reacții față de criticile lansate în trecut la adresa lor au reaprins tensiunile și au readus în prim-plan probleme mai vechi dintre Harry și familia regală.

Potrivit unor surse citate de presa americană, ducele și ducesa de Sussex ar fi fost profund afectați emoțional de vizita de stat de patru zile pe care regele Charles și Queen Camilla au efectuat-o recent în SUA.

Harry și Meghan, afectați după vizita lui Charles în America

Harry, în vârstă de 41 de ani, și Meghan, de 44 de ani, care s-au retras din îndatoririle regale în 2020 și locuiesc acum în California, s-ar confrunta din nou cu presiunea publică și cu tensiunile persistente dintre ei și Casa Regală britanică.

Vizita regelui a fost una extrem de mediatizată. Charles a fost primit cu toate onorurile oficiale, inclusiv la o recepție organizată la Casa Albă de Donald Trump, unde imaginile cu monarhul britanic relaxat și zâmbitor alături de Trump și Melania Trump au fost distribuite în întreaga lume.

Pentru Harry și Meghan, aceste imagini ar fi avut însă un impact mult mai puternic decât s-a văzut public. O sursă apropiată cuplului a declarat:

„Există tot mai mult sentimentul că această situație i-a afectat pe Harry și Meghan mult mai profund decât și-au imaginat inițial. Să-l vadă pe Charles atât de relaxat și atât de apropiat public de Trump, care le-a ridiculizat deschis căsnicia, a atins un punct sensibil, a readus multe emoții dificile și li se pare o afrontare foarte personală. A fost, cum ar spune ei, foarte «declanșator» pentru ei”

Relația cu Donald Trump, un nou motiv de tensiune

Vizita în SUA a regelui Charles a fost prezentată oficial drept un moment important pentru consolidarea relațiilor diplomatice dintre cele două țări. Totuși, contextul a devenit delicat din cauza declarațiilor făcute de Donald Trump în trecut despre Harry și Meghan.

Sursele spun că Harry încearcă să privească situația rațional, însă emoțional lucrurile ar fi mult mai complicate:

„Harry poate accepta rațional că rolul tatălui său presupune să colaboreze cu oricine se află la putere, indiferent de comentariile din trecut sau de tensiunile personale. Dar emoțional, această înțelegere nu diminuează impactul. Din perspectiva lui și a lui Meghan, faptul că nu a existat nicio reacție sau recunoaștere a criticilor îndreptate împotriva lor întărește o poveste pe care o consideră nedreaptă și acest lucru a fost foarte greu de procesat pentru amândoi”

O altă persoană apropiată susține că cei doi încearcă să gestioneze în privat efectele acestei situații.

„Harry face un efort conștient să rămână lucid și își amintește constant că, în calitate de monarh, tatăl său are obligația să lucreze cu liderii lumii, indiferent de trecutul personal sau de tensiuni. Dar, în spatele ușilor închise, este clar că situația îl afectează. A redeschis răni vechi și i-a făcut pe el și pe Meghan să se simtă din nou vulnerabili și expuși.”

Meghan, deranjată de lipsa unei reacții publice

Potrivit acelorași surse, Meghan Markle ar fi resimțit și mai puternic lipsa unei reacții publice din partea familiei regale în fața atacurilor venite de-a lungul timpului din partea lui Donald Trump.

„Pentru Meghan, există o frustrare reală că declarațiile negative despre ei făcute de Trump au fost lăsate să existe fără niciun fel de răspuns sau apărare. Din perspectiva ei, această tăcere nu face decât să amplifice disconfortul și sentimentul că sunt lăsați expuși criticilor continue. Ea și Harry suferă practic de o formă de PTSD după vizita lui Charles în SUA.”

Vizita regelui Charles în Statele Unite a inclus mai multe momente importante și întâlniri oficiale.

La Washington, monarhul britanic a susținut un discurs în Congres și a participat la o cină oficială de stat. În paralel, Camilla a avut o serie de evenimente dedicate alfabetizării și educației.

Ulterior, cei doi au ajuns la New York, unde Charles a depus un omagiu la memorialul 9/11 și s-a întâlnit cu lideri comunitari din Harlem pentru a discuta despre proiecte dedicate agriculturii urbane și dezvoltării tinerilor.

Cu toate acestea, atenția publică s-a întors constant spre absența lui Harry și spre relația tot mai tensionată dintre acesta și tatăl său.

Ultima întâlnire dintre Harry și Charles

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, ultima întâlnire dintre Harry și regele Charles ar fi avut loc în septembrie, la Clarence House, unde cei doi au petrecut împreună câteva ore la ceai.

A fost prima lor întâlnire după aproape 19 luni.

Sursele apropiate familiei regale susțin că încercările lui Harry de a reface relația cu tatăl său avansează foarte greu, iar tensiunile din interiorul Casei Regale complică și mai mult orice posibilă reconciliere.

Situația ar fi devenit și mai sensibilă după vizita recentă a lui Harry în Ucraina, unde acesta a cerut o implicare internațională mai puternică. Donald Trump i-a minimalizat ulterior declarațiile și l-a descris pe Charles drept „un prieten de-al meu” înaintea vizitei oficiale. O altă sursă a declarat pentru OK Magazine:

„Pentru Harry, este extrem de greu să își vadă tatăl atât de relaxat și apropiat public de cineva care a făcut un obicei din a-l umili pe el și pe Meghan. Acea apropiere vizibilă nu face decât să evidențieze cât de distantă a devenit relația dintre ei și întărește sentimentul că legătura lor este mai tensionată ca niciodată”

Aceeași persoană a explicat și de ce Harry preferă să nu reacționeze public.

„În același timp, Harry știe foarte bine că dacă ar reacționa public sau ar comenta situația, lucrurile s-ar agrava și ar crea și mai multe probleme. De aceea a ales să păstreze tăcerea și să țină totul sub control, chiar dacă este clar că această situație apasă greu asupra lui și a lui Meghan în privat.”

