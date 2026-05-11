Mai știi cine era mama Anielei? Cum arată astăzi actrița din prima telenovelă românească de epocă

Ana Ciontea a rămas în memoria publicului pentru rolul elegant și sever al Marucăi Elefterios din Aniela, prima telenovelă românească de epocă. La ani distanță de succesul serialului care a făcut istorie la Acasă TV, actrița continuă să impresioneze pe scenă, iar în această perioadă joacă într-un spectacol puternic la Teatrul de Stat Constanța.

Ana Ciontea, una dintre marile actrițe ale generației sale

Născută pe 15 iulie 1959, la Hunedoara, Ana Ciontea este una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru și film din România. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie din București, la clasa profesorilor Ion Cojar, Marin Moraru și Adriana Popovici, promoția 1982.

De-a lungul carierei a jucat pe scene importante din țară, printre care Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Teatrul Mic, Giulești, Teatrul Național din Craiova sau Teatrul Tineretului din Piatra Neamț.

Publicul o știe și din numeroase filme și seriale, precum „Pădureanca”, „Sieranevada”, „Fructul oprit”, „Sacrificiul” sau „Aniela”.

Rolul din „Aniela” care a făcut-o celebră pentru o nouă generație

În 2009, Ana Ciontea apărea în Aniela, primul serial românesc de epocă produs de Promance și Media Pro Pictures pentru Acasă TV.

Acțiunea serialului era plasată în Bucureștiul anilor 1900 și urmărea povestea Anielei Elefterios, interpretată de Adela Popescu.

Ana Ciontea a interpretat-o pe Maruca Elefterios, mama Anielei, o femeie crescută după regulile rigide ale societății vremii.

„O femeie care crede în valorile societății în care trăiește și e complet bulversată când află că în spatele aparențelor e de fapt o lume în care minciuna și șantajul conduc detașat”, era descris personajul său.

Rolul i-a adus din nou popularitate și a făcut-o cunoscută unei generații mai tinere de telespectatori.

A plecat în Franța timp de 11 ani

La un moment dat, actrița a decis să plece în Franța împreună cu soțul ei, actorul Paul Chiribuță.

Acolo a lucrat alături de celebrul regizor Silviu Purcărete și a susținut workshop-uri pentru tineri actori.

Totuși, dorul de România a rămas foarte puternic. La întoarcerea în țară actrița mărturisea:

„Am lipsit 11 ani din țară. Am avut șansa aceasta, să fac profesia și în limba franceză, în Franța. Important este cât suflet poți să pui într-o limbă, iar în limba română, de asta m-am și întors, pot să-mi pun sufletul, să pun ce mă reprezintă pe mine, Ana Ciontea”

Ana Ciontea a vorbit de mai multe ori despre legătura profundă pe care o are cu actoria și despre faptul că pasiunea pentru scenă a apărut încă din copilărie.

„Pe la 5-6 ani am știut că vreau să mă fac actriță”, povestea ea despre perioada în care descoperea magia filmelor la căminul cultural din satul Criș, din Apuseni.

Actrița a mărturisit și că teatrul a devenit, în timp, parte din identitatea sa:

„Pentru mine, actoria e nevoia de a mă exprima. Eu simt că trebuie să fiu pe scenă. Simt nevoia să dăruiesc. Îmi place pe scenă. Sunt vie. Sunt eu în fiecare clipă. Nu mi-e frică să mă arăt așa cum sunt. Să fiu curajoasă”

Despre perioada petrecută în Franța, actrița vorbea sincer și despre dificultățile adaptării:

„A fost o mare lecție de viață. O mutare cu multe necunoscute. Un șoc teribil. Nu mi-au plăcut multe lucruri, comunicarea, relațiile dintre oameni. Mi-a fost tare dor de casă. De acasă. Idealizam totul. Ca să trec peste toate m-am refugiat în muncă.”

Ana Ciontea continuă să impresioneze și la 66 de ani

Astăzi, la 66 de ani, Ana Ciontea continuă să urce pe scenă și să joace în producții importante de teatru. Chiar în această perioadă, actrița poate fi văzută la Teatrul de Stat Constanța în spectacolul „Toți fiii mei”, celebra piesă scrisă de dramaturgul american Arthur Miller.

În montarea regizată de Vlad Cristache, Ana Ciontea interpretează rolul lui Kate Keller, o mamă sfâșiată de durere, care refuză să accepte dispariția fiului său și încearcă să țină familia unită cu orice preț. Interpretarea sa aduce pe scenă fragilitate, tensiune și o forță emoțională impresionantă, într-un spectacol care vorbește despre vină, familie și compromisurile ascunse în spatele aparențelor.

Înaintea reprezentației din această seară, actrița a publicat și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:

„Sunt recunoscătoare pentru această experiență atât de intensă! Mi-a fost propusă de Vlad Cristache, căruia îi mulțumesc! Și mulțumesc colegilor de la Teatrul de Stat Constanța! Jucăm în această seară «Toți fiii mei», de Arthur Miller!”

